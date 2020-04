Nvidia présente de nouvelles captures d’écran de Minecraft à tracé de rayons et des ressources de modding

Il était une fois, Microsoft a promis une refonte 4K vraiment impressionnante pour Minecraft, puis l’a annulée. Peu de temps après, Nvidia a annoncé qu’il créerait une version RTX de Minecraft, offrant des graphismes à rayons tracés aux propriétaires de Nvidia qui possèdent la version Windows 10 du jeu et souhaitent y jouer dans ce mode. Nvidia vient de publier des visuels mis à jour pour le jeu, ainsi que des packs d’actifs destinés à être utilisés par les moddeurs et les créateurs de contenu pour démarrer le jeu.

Voyons d’abord quelques cartes créées par les membres de la communauté, comme le montre Nvidia. Toutes les légendes de Nvidia.

La société a également inclus des liens vers son guide sur l’utilisation des textures PBR (rendu physique) dans Minecraft. Les textures PBR sont des textures qui peuvent fonctionner avec le traçage de chemin pour refléter des détails de scène supplémentaires, ou qui fonctionnent comme des textures émissives et émettent directement de la lumière. L’image ci-dessous présente quelques exemples de textures PBR – le bloc orange multicolore au centre est un exemple intéressant du fonctionnement des réflexions lumineuses dans la version à rayons tracés de Minecraft.

Nvidia a publié plusieurs guides sur les textures PBR et le processus de conversion d’un monde Java pour qu’il s’exécute dans la version à rayons de Minecraft RTX qui sera disponible sur le Windows Store. Les propriétaires de GPU AMD et Intel doivent savoir que vous pouvez exécuter Minecraft avec des mods qui implémentent leur propre refonte de traçage des visuels de Minecraft. Je ne suis pas assez familier avec le processus d’installation pour vous guider de manière indépendante, mais il existe d’autres révisions incroyables de pack de mod pour l’édition Java de Minecraft qui ne sont peut-être pas officiellement alimentées par RTX, mais offrent certainement un avant-goût des mêmes mises à niveau et effets.

L’image de la fonctionnalité montre un monde Java converti en RTX via l’article de Nvidia. Image / Conversion par @PearlescentMoon