Nvidia rejoint la guerre contre COVID-19 avec l’IA et le supercalculateur GPU

Il n’est vraiment pas clair pour moi si l’utilisation d’exaflops de puissance de traitement sur un seul virus peut apporter des améliorations matérielles pour le tuer, mais nous semblons de plus en plus susceptibles de trouver la réponse au fil du temps. L’utilisation de Folding @ Home se développe, Rosetta @ Home a de nouveaux projets (y compris le support pour smartphone et Raspberry Pi), et maintenant un groupe de travail de Nvidia a rejoint le COVID-19 High-Performance Computing Consortium.

Le but du HPCC COVID-19 est de fournir aux scientifiques un accès à 400 pétaflops de supercalculateurs répartis entre 30 systèmes, car le supercalculateur le plus rapide, IBM Summit, peut soutenir environ 147 pétaflops de performances.

Nvidia a une position unique dans le monde des superordinateurs. Bien qu’ils ne fabriquent pas une architecture de processeur spécifique à HPC comme le font Intel et AMD, ils ont plus ou moins inventé les marchés de l’IA et du GPGPU en tissu entier à partir d’environ 12 ans, avec le lancement du G80 original. Les efforts de Nvidia seront dirigés par Ian Buck, vice-président et directeur général de Accelerated Computing.

«Le COVID-19 HPC Consortium est le programme Apollo de notre époque», a déclaré Buck. «Ce n’est pas une course à la lune, c’est une course à l’humanité. Les fusées sont des superordinateurs GPU, et leur carburant est la connaissance scientifique. NVIDIA va aider en faisant voyager ces fusées aussi vite que possible. »

Nvidia apportera son aide de trois manières: il appliquera les principes de l’IA pour aider le HPCC à analyser plus de données, plus rapidement; cela “accélérera la science” (cela implique que le fait d’avoir une grande expertise dans l’entreprise améliorera la vitesse à laquelle ces charges de travail peuvent être traitées); et la société aidera à optimiser l’informatique à grande échelle. Nvidia note que les améliorations de l’optimisation sont massives lorsqu’il s’agit de 400 systèmes pétaflop – un gain de 10 à 20 pour cent en débit de calcul est lui-même égal aux performances de l’un des plus grands supercalculateurs sur Terre.

Les autres partenaires du HPCC incluent Amazon Web Services, AMD, Google Cloud, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Microsoft et maintenant Nvidia. Les chercheurs qui souhaitent soumettre des propositions de recherche liées à COVID-19 pour évaluation peuvent le faire via ce portail. Une liste des projets actifs est disponible en bas de cette page.

Ça va être intéressant de voir si quelque chose vient de cette attaque massive contre le virus. Cela ne me surprendrait pas si rien ne le faisait, du moins pas tout de suite – alors que beaucoup de puissance de calcul est lancée au SRAS-CoV-2, ce n’est pas comme si quelqu’un avait beaucoup de temps pour planifier cela ou déployer du matériel de la manière la plus avantageuse. Folding @ Home a rencontré des difficultés pour augmenter la disponibilité des unités de travail, par exemple simplement parce que le réseau s’est tellement développé, si rapidement.

Nous devrons peut-être attendre un certain temps avant de savoir si certains travaux ont été utiles. Même si les percées arrivent trop tard pour aider à COVID-19, elles pourraient contribuer à nous aider à comprendre les coronavirus de manière plus générale ou à faire face à une future pandémie, le cas échéant.

