Obtenez 7 cours de formation Elite Data Science pour seulement 30 $

Pour aussi hyper-spécialisée que cela puisse paraître, la science des données est vraiment un terme assez large. L’étude englobe en fait un tas de carrières différentes qui utilisent toutes l’analyse de vastes ensembles de données pour tirer des conclusions et augmenter les chances de réussite d’une organisation.

Parmi ces nombreux parcours variés, les étudiants pratiqués en science des données peuvent devenir architectes d’infrastructure, analystes de données, ingénieurs d’apprentissage automatique ou statisticiens. Bien sûr, la seule chose que toutes ces activités ont en commun est qu’elles génèrent toutes de beaux salaires.

C’est le moment idéal pour aimer les données. Alors commencez tout cela maintenant avec la formation sur le bundle Dynamic Data Scientist avec Power BI, Python et MATLAB. À l’heure actuelle, la collection ne coûte que 29,99 $, soit plus de 90% du prix régulier.

Plus de sept cours comprenant plus de 30 heures d’instruction, toute personne intéressée à trouver l’histoire dans son numéro recevra un cours intensif, couvrant toutes les tactiques les plus populaires et les outils les plus précieux pour débloquer les secrets cachés dans toutes ces données.

Trois des compétences les plus précieuses de tout ensemble de compétences de data scientist sont les piliers de ce pack de cours, y compris Microsoft Power Business Intelligence, plus communément appelé Power BI. Vous apprendrez comment cette application est devenue une référence pour les petites entreprises intéressées par les mégadonnées, y compris des capacités d’analyse et de visualisation à la hauteur de celles des opérations beaucoup plus importantes.

Quant à Python, c’est le langage de programmation qui aide à donner vie à des activités avancées de science des données comme l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. Ici, vous trouverez une paire de cours qui expliqueront la coupe transversale du codage Python et de l’apprentissage automatique ainsi que comment commencer à construire des visualisations de données qui peuvent être aussi convaincantes que n’importe quel mot.

En parlant de visualisation des données, il n’y a pas de programme plus synonyme du terme que MATLAB. le MATLAB: Apprentissage automatique pour la science des données et MATLAB: prétraitement des données pour l’apprentissage automatique sont des cours conviviaux pour les débutants conçus pour élargir vos connaissances en apprentissage automatique et vous permettre de créer vos propres algorithmes, de traiter des variables et d’utiliser toutes ces données pour raconter une histoire cohérente.

D’une valeur de près de 1 400 $, cette collection entière est maintenant à des centaines de rabais du prix régulier, à seulement 29,99 $ pendant la durée de cette offre.

