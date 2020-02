Obtenez cet ensemble de cours pour développeurs d’applications mobiles à 7 cours pour seulement 30 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Vous pourriez être le plus grand conducteur du monde, mais si vous ne connaissez pas votre chemin sous le capot, il ne vous faudra plus qu’un capuchon dévissé pour vous mettre à l’écart. De même, vous pourriez avoir la meilleure idée d’application de tous les temps, mais si vous ne savez pas comment la créer, votre brillante idée reste inexplorée.

Le pack de développeurs d’applications mobiles 2020 (29,99 $, plus de 90% de réduction) peut vous aider à vous assurer que cela ne vous arrive jamais, en offrant une formation adaptée aux débutants dans les langues, les plateformes et les outils les plus importants pour lancer une application mobile.

Les 20 heures de formation et plus commencent avec Introduction à Java pour le développement Android et Développement d’applications iOS pour débutants, deux cours conçus comme une introduction à Java, un langage de codage principal pour le développement mobile; ainsi que Android et iOS, les deux systèmes d’exploitation les plus robustes pour une nouvelle application. Il existe également une formation de niveau supérieur sur l’intégration Bases de données SQL Android pour débutants.

Kotlin pour débutants sert d’introduction à cet outil essentiel, souvent utilisé de pair avec Java pour structurer la création de nouvelles applications. Pendant ce temps, Le cours complet de Firebase avec Kotlin apporte Firebase dans le mix, la plate-forme de développement d’applications soutenue par Google qui peut considérablement accélérer les problèmes de développement et de compatibilité.

La formation devient plus concrète avec des cours comme Les API RESTful complètes pour le cours Android, au fur et à mesure que vous développez une application de prévision du temps de travail dans Android Studio; et Le cours complet de développement d’applications mobiles avec Flutter, alors que vous créez une application Contacts complète à partir de zéro sur le framework Flutter intuitif et performant.

La collection complète de sept plats se vend 350 $, mais elle est maintenant en vente pour seulement 29,99 $ avec cette offre à durée limitée.

