Obtenez la formation de certification CompTIA dont votre carrière informatique a besoin pour moins de 90 $ aujourd’hui

Consultez la liste des meilleurs emplois les plus recherchés de 2020 et au-delà. Non, vraiment, regarde-les. Essayez un couple, juste pour être sûr.

Alors… quel est le cœur battant de tous ces travaux de science des données, d’ingénierie frontale et de DevOps qui jonchent toutes ces listes? Systèmes numériques solides, bien gérés et entretenus.

CompTIA est la référence en matière de services informatiques depuis plus de trois décennies – et avec les instructions du pack complet de formation à la certification CompTIA 2020 (89 $, plus de 90%), vous pouvez être la personne tout aussi demandée chargée de garder ces éléments vitaux systèmes en parfait état.

Dans ces 14 cours comprenant plus de 300 heures de formation, vous plongerez dans toutes les facettes de la gestion des technologies matérielles et logicielles les plus courantes de l’industrie. Qu’il s’agisse d’installation, d’administration, de mise en réseau, de sécurité ou de travail dans le cloud, il y a un cours ici pour vous assurer que votre formation est conforme aux mesures rigoureuses de CompTIA.

Le forfait comprend:

CompTIA A + (220-1001) et (220-1002): Voici votre introduction à tout cela, dépannage des réseaux, des systèmes d’exploitation, des appareils mobiles, de la sécurité et plus encore.CompTIA Network + (N10-007) et CompTIA Network + (N10-007): accéléré: Apprenez à installer, configurer et dépanner les technologies réseau.Serveur CompTIA + (SK0-004): Planifiez, sécurisez et entretenez une variété d’équipements de serveurs.CompTIA Linux + (XK0-004): Tenez-vous au courant des tâches d’administration vitales du système Linux.CompTIA Cloud + (CV0-002): Familiarisez-vous avec les technologies et les exigences système pour exécuter avec succès des systèmes dans un environnement de cloud computing d’entreprise.Projet CompTIA + (PK0-004): Pas basé sur l’informatique, mais les professionnels peuvent apprendre à aider à coordonner ou à gérer des projets.CompTIA Core Blockchain: La blockchaining est la technologie derrière les crypto-monnaies et une toute nouvelle façon de partager et de stocker des données. Ce cours vous permettra de vous familiariser avec cette technologie révolutionnaire.CompTIA Security + (SY0-501) et CompTIA Security + (SY0-501): accéléré: Connaître les dernières nouveautés en matière de cybersécurité avec des cours axés sur la sécurité des réseaux et la gestion des risques.CompTIA PenTest (PT0-001) et CompTIA CySA + (CS0-001): Trouvez les trous dans n’importe quel réseau et arrêtez les pirates avec ces tests de pénétration et tactiques d’évaluation de la vulnérabilité.CompTIA CASP + (CAS-003): Il s’agit d’une formation pratique sur les méthodes avancées de cybersécurité.

Normalement, ces cours vous coûteraient près de 3 500 $, mais vous pouvez tous les vendre aujourd’hui pour seulement 89 $.

