Obtenez un accès à vie à Rosetta Stone, VPN illimité et plus encore pour plus de 75% sur ce que vous paieriez normalement

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’appel à la distanciation sociale est allé loin et largement. Et même si cela peut sembler inattendu, la plupart des Américains disent qu’ils se conforment en fait à la règle des six pieds. Les récents sondages Gallup montrent que plus de 90% des gens restent à l’écart de tout grand rassemblement.

Mais cette envie de tendre la main et de se connecter ne disparaît pas. Ainsi, même si vous restez séparé de la plupart du monde extérieur, il existe toujours des moyens de rester engagé avec le reste de l’humanité. Les trois applications disponibles dans The Social Distancing Lifetime Subscription Bundle ft. Rosetta Stone (199 $, plus de 76% de réduction) peuvent grandement contribuer à rendre votre monde soudain isolé un peu plus grand.

Le package est intitulé avec un accès à vie à l’ensemble du catalogue de formation linguistique offert par Rosetta Stone. Il y a une raison pour laquelle le Wall Street Journal appelle le leader de l’apprentissage des langues sur le Web «la meilleure chose à faire dans un pays». Avec Rosetta Stone, votre formation linguistique est immersive, y compris des leçons interactives qui aident le vocabulaire, la grammaire et les règles d’écriture pour votre nouvelle langue à vraiment pénétrer.

Étant donné que la véritable mesure de l’acquisition du langage est la façon dont vous parlez, la propre technologie de reconnaissance vocale TruAccent de Rosetta Stone écoute votre discours et offre une critique immédiate, de sorte que vous saurez toujours sur quoi vous devez travailler. Et avec l’abonnement à vie, vous pouvez parcourir les 24 langues comme l’espagnol, le français, le grec, le japonais, le russe et bien plus à votre rythme.

Si vous voulez vraiment comprendre le monde, utilisez votre temps à l’intérieur pour lire. Et avec un abonnement à vie au Bibliothèque de livres micro premium 12 min, vous aurez accès et la méthode pour arrêter plusieurs volumes chaque jour. L’équipe de 12 minutes a pris des centaines de best-sellers de fiction et des textes influents et les a résumés, en extrayant leurs thèmes les plus importants et leurs connaissances en des résumés concis de 12 minutes. Avec l’application, vous pouvez télécharger n’importe quel micro-livre que vous souhaitez et obtenir toutes ses connaissances chaque fois que vous créez un petit écart dans votre journée.

Enfin, l’éloignement social n’est peut-être que temporaire, mais la sécurité du Web est éternelle – donc cette vie de KeepSolid VPN Unlimited la protection restera une ressource inestimable bien après la fin de votre séjour au foyer actuel. L’un des services VPN les mieux notés disponibles, les 10 millions de clients de KeepSolid dans le monde bénéficient d’un accès Web illimité sans limite de vitesse ou de bande passante et d’une multitude de protections de sécurité pour garantir qu’ils restent toujours complètement anonymes en ligne. Et si vous en avez marre des géo-restrictions qui bloquent les services de streaming dans certaines parties du monde, KeepSolid peut vous glisser sans effort autour de ces murs, afin que vous puissiez suivre le contenu du monde entier sans tracas.

L’accès à vie aux trois services vous coûterait généralement près de 850 $, mais avec cette offre à durée limitée, les trois sont maintenant disponibles ensemble pour moins de 70 $ la pièce.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: