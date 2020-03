OceanGate choisit Toray CMA pour fabriquer de la fibre de carbone pour les submersibles – .

Le submersible Titan d’OceanGate a utilisé un composite de carbone pour sa coque sous pression, et les futurs submersibles de l’entreprise augmenteront la mise en ce qui concerne la fibre de carbone. (Photo OceanGate)

OceanGate, basé à Everett, dans le Washington, affirme que Toray Composite Materials America est son fournisseur préféré pour le matériau en fibre de carbone qui sera utilisé dans les submersibles de prochaine génération de la société.

Toray CMA est le plus grand fournisseur mondial de fibres de carbone et le leader dans la fourniture de fibres pour de nombreux avions, dont les Boeing 777 et 787. Le siège social américain de la société est situé à Tacoma, Washington.

Le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, a déclaré dans un communiqué que la RMR de Toray “jouera un rôle essentiel dans le développement de la prochaine génération de submersibles habités, pour inaugurer une nouvelle ère d’exploration utilisant des composites de qualité aérospatiale.”

Le vice-président des ventes industrielles de Toray CMA, Philip Schell, a déclaré que les matériaux prévus pour les submersibles OceanGate seront fabriqués à une profondeur cible de 4 500 mètres (14 763 pieds) sous le niveau de la mer, où la coque devra résister à des pressions de 6 600 livres par pouce carré. .

«Ce projet avec OceanGate est un projet qui nous permet non seulement d’utiliser nos matériaux d’une nouvelle manière, mais également de fournir une technologie qui aidera à faire progresser la compréhension de notre planète et des vastes régions inexplorées sous la surface des océans de la Terre», a déclaré Schell. .

OceanGate a utilisé du composite de carbone dans le récipient sous pression pour son submersible Titan, qui a été conçu pour plonger à 4000 mètres (13000 pieds) pour des relevés de l’épave vieille de 108 ans du Titanic. Mais l’année dernière, des tests ont déterminé que le récipient sous pression de Titan ne pouvait pas être certifié pour cette profondeur.

OceanGate a décidé de retarder au plus tôt les voyages du Titanic jusqu’en 2021 et de construire deux nouveaux submersibles avec des coques en fibre de carbone qui pourraient être évaluées pour visiter l’épave et des destinations encore plus profondes. La société travaille avec le Marshall Space Flight Center de la NASA en Alabama sur le développement et la fabrication.

La production des nouveaux récipients sous pression devrait commencer cette année, a déclaré OceanGate. Dans l’intervalle, la société prévoit d’utiliser Titan et deux autres submersibles pour des expéditions sous-marines.