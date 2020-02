OceanGate et la NASA s’associent pour construire de meilleurs navires en fibre de carbone – .

Le submersible Titan d’OceanGate tire parti de la technologie en fibre de carbone. (Photo OceanGate)

OceanGate, basée à Everett, dans le Washington, a déclaré avoir conclu un accord avec la NASA pour soutenir le développement de récipients sous pression en fibre de carbone qui pourraient gérer les exigences écrasantes de l’exploration en haute mer – ainsi que les contraintes rencontrées dans le vide de l’espace.

L’accord prévoit que le Marshall Space Flight Center de la NASA en Alabama servira de site pour le développement et la fabrication d’un nouveau type de coque de qualité aérospatiale.

OceanGate a déclaré que l’effort de conception conjointe sera la clé de ses plans pour la construction d’un submersible de cinq personnes pouvant aller jusqu’à 6 000 mètres (19 800 pieds) de profondeur. Si l’entreprise peut respecter son calendrier actuel, un tel submersible entrerait en service l’année prochaine et entreprendrait une série de plongées sur l’épave du Titanic, à une profondeur de 12 500 pieds dans l’Atlantique Nord.

«Nous continuons de recevoir une demande accrue pour le Titanic, la recherche en haute mer et la surveillance environnementale des missions minières en haute mer que très peu de submersibles dans le monde ont la capacité de soutenir», a déclaré Stockton Rush, PDG d’OceanGate, dans un communiqué de presse. «La capacité de fabrication avancée de composites de la NASA est parfaitement adaptée aux exigences de haute précision et de haute qualité de notre conception de coque.»

La NASA vise également à tirer parti de ce partenariat dans la recherche de nouvelles races d’engins spatiaux sous pression et d’habitats spatiaux à utiliser en orbite terrestre et au-delà.

«La NASA est engagée dans la recherche et le développement de composites de pointe qui permettront non seulement de poursuivre nos objectifs d’exploration dans l’espace lointain, mais également d’améliorer les matériaux et la fabrication pour l’industrie américaine», a déclaré John Vickers, principal technologue des technologies de fabrication avancées à la NASA. «Cet accord sur la loi spatiale avec OceanGate est un excellent exemple de la manière dont la NASA s’associe à des entreprises pour ramener la technologie spatiale sur Terre.»

Au cours des deux dernières années, OceanGate a dépensé des millions de dollars pour construire un submersible à coque en carbone connu sous le nom de Titan, que la société espérait être capable de plonger vers le Titanic. Cependant, des tests de validation menés à l’installation d’essai Deep Ocean dans le Maryland ont révélé des signes de fatigue dans la coque, ce qui a entraîné une cote de profondeur qui a exclu les voyages du Titanic.

Le mois dernier, OceanGate a annoncé avoir levé 18,1 millions de dollars de nouveaux investissements pour soutenir la construction de deux nouveaux submersibles de 6 000 mètres. Et ce mois-ci, la société a lancé un appel aux explorateurs citoyens pour se joindre aux expéditions de cet été au Hudson Canyon, au large de New York. Ces plongées utiliseraient le submersible Cyclops 1 d’OceanGate.