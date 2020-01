Officiel du Pentagone: la réorganisation de l’US Space Force ne devrait pas ralentir les acquisitions

Ellen Lord: Une réorganisation de la bureaucratie d’acquisition de l’US Space Force ne devrait pas nuire aux programmes spatiaux

WASHINGTON – Dans la législation qui crée l’US Space Force, le Congrès a ordonné une réorganisation majeure du bureau qui gère l’acquisition des systèmes spatiaux. Bien que cela puisse prendre un certain temps pour comprendre les détails de la bureaucratie d’acquisition de la Force spatiale, les programmes ne devraient pas ralentir en conséquence, a déclaré Ellen Lord, sous-secrétaire à la défense pour l’acquisition et le maintien en puissance.

Lors d’un petit-déjeuner avec des journalistes le 14 janvier, Lord a déclaré que le Pentagone surveillait de près la mobilisation de l’US Space Force. Un conseil de gouvernance spatiale de haut niveau, auquel Lord participe, passe beaucoup de temps à suivre la réorganisation en cours. Elle a déclaré que les dirigeants étaient enthousiastes à l’idée de la création d’une force spatiale américaine au sein du département de l’Air Force. “Je vois franchement plus d’efforts et de participation du leadership dans l’espace maintenant que jamais dans le passé”, a déclaré Lord.

“Nous considérons le standup de la Space Force et du U.S. Space Command comme une opportunité de se concentrer vraiment sur ce domaine critique”, a-t-elle déclaré. Spécifiquement sur la façon dont les acquisitions spatiales devraient être gérées dans le cadre de la Force spatiale, Lord a déclaré qu’il appartiendrait aux dirigeants de l’Air Force et de la Space Force de proposer des options qui satisfont au mandat du Congrès de donner à l’espace son propre magasin d’acquisition.

“La NDAA a demandé à l’Air Force de proposer une variété de suggestions, si vous voulez, des plans d’action sur la façon de faire l’acquisition”, a déclaré Lord.

La législation prévoit la dissolution du bureau du secrétaire adjoint de l’Air Force pour l’acquisition et le transfert des programmes spatiaux à une nouvelle organisation dirigée par un assistant principal du secrétaire de l’Air Force pour l’acquisition et l’intégration de l’espace. Les partisans du projet de loi ont fait valoir qu’un responsable des acquisitions distinct pour l’espace est nécessaire pour accorder une attention appropriée aux programmes spatiaux et garantir que quelqu’un est responsable de ses performances.

Lord a déclaré qu’elle ne prévoyait pas de ralentissement des achats spatiaux à mesure que la réorganisation se déroulerait. “Si quelque chose va voir une accélération”, a-t-elle dit. En raison de l’importance des capacités spatiales dans les opérations militaires, les programmes ne stagneront pas, a suggéré Lord. La plupart des systèmes d’armes militaires sont liés à l’espace d’une certaine manière, créant une «bataille multi-domaines», a-t-elle déclaré. “Chaque commandement combattant a des actions dans l’espace, il y a plus de collaboration que je n’en ai vu auparavant.”