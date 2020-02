Offres de stockage ET: Seagate FireCuda SSHD 2 To pour 59 $, disque dur externe de 5 To à 99 $ seulement

Vous manquez de stockage? Aujourd’hui, vous pouvez vendre plusieurs périphériques de stockage, y compris des SSD rapides et des disques durs externes haute capacité.

Seagate FireCuda SSD 2,5 pouces 2 To (59,99 $)

Le FireCuda SSHD de Seagate offre un compromis équilibré entre un disque dur et un SSD. Il contient une grande capacité de 2 To avec une puce NAND SSD de 8 Go. Ses performances en lecture / écriture ne peuvent pas rivaliser avec un SSD et accusent un retard de 210 Mo / s, mais les fichiers fréquemment consultés sont transférés sur la puce SSD et se chargeront donc beaucoup plus rapidement. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir ce lecteur d’Amazon réduit de 94,99 $ à 59,99 $.

Disque dur externe USB 3.0 portable Western Digital Elements 5 To (98,10 $)

Ce disque dur externe peut contenir un énorme 5 To de données et est assez petit pour tenir dans la poche de votre jean. Il peut également transférer des données relativement rapidement à l’aide d’USB 3.0, et il est passé de 129,99 $ à 98,10 $ chez Amazon.

Offres en vedette

