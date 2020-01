Offres de week-end ET: 200 $ de réduction sur le MacBook Air, 100 $ de plus sur la série M Vizio de 65 pouces, Roku Premiere seulement 29 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous êtes un fan des produits Apple, c’est aujourd’hui votre jour de chance. Amazon offre au MacBook Air d’Apple des remises importantes. Vous pouvez également acheter des téléviseurs à prix avantageux pour vous préparer au grand match de football de la semaine prochaine.

Ordinateur portable Apple MacBook Air Intel Core i5 13 pouces avec 8 Go de RAM et SSD de 128 Go (899,99 $)

Le MacBook Air d’Apple a été conçu pour être exceptionnellement léger à 2,75 livres. Il dispose également d’un écran 2560 × 1600 de haute qualité, et Apple a construit le système en aluminium durable de la série 6000. Si vous souhaitez acheter l’un de ces systèmes avec le plus petit SSD de 128 Go, vous pouvez le faire baisser de 1099,00 $ à 899,99 $ sur Amazon. Veuillez noter que le prix s’affichera comme 949,99 $ sur la page du magasin, mais un rabais supplémentaire de 50 $ apparaîtra à la caisse.

Téléviseur intelligent Vizio M658-G1 Quantum 4K HDR 65 pouces (648,00 $)

En plus de arborer un panneau d’affichage 4K de 65 pouces de haute qualité, ce téléviseur dispose également d’un Chromecast intégré et d’un puissant processeur octa-core pour vous permettre de diffuser du contenu avec un décalage minimal. L’écran dispose également de 90 zones de gradation qui permettent au téléviseur de mieux contrôler son éclairage et d’améliorer encore la qualité de l’image. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir ce téléviseur de Walmart réduit de 998,00 $ à 648,00 $.

Lecteur multimédia HDR Roku Premiere 4K (29,00 $)

Le lecteur multimédia Premiere de Roku comprend une prise en charge vidéo 4K et HDR et est en concurrence directe avec Fire TV 4K d’Amazon. Il est capable de diffuser du contenu à partir de nombreuses sources, notamment Netflix, Hulu, Vudu et Sling TV. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès de Walmart à un prix réduit de 39,99 $ à 29,00 $.

Appareils intelligents pour la maison

Robot Aspirateur WiFi iRobot Roomba 675 pour 199 $ sur Amazon (prix catalogue 299,99 $) iRobot Roomba 960 WiFi Robot Aspirateur pour 399 $ sur Amazon (prix catalogue 649 $) Aspirateur robot WiFi iRobot Roomba E5 (5150) pour 279 $ sur Amazon (prix courant 379,99 $) Aspirateur robot et vadrouille Roborock S6 2000Pa pour 473,91 $ sur Amazon (Clip 33 $ Coupon et utilisez le code: ROBOROCKS60 – prix courant 649,99 $) Aspirateur robot de cartographie domestique WiFi Shark IQ R101 pour 349,99 $ sur Amazon (prix catalogue 449 $) Prise intelligente eufy WiFi pour 13,79 $ sur Amazon (prix courant 22,99 $)

Portables

Dell XPS 13 9380 Intel Core i5-8265U Quad-core 13,3 ″ 4K Touch Laptop pour 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS133AFF – prix courant 1568,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H à 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1149,99 $ chez Dell (utilisez le code: AFF600OFFAW – prix catalogue 1749,99 $) Ordinateur portable Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 659,99 $ chez Dell (prix catalogue 828,99 $) Acer Predator Helios 300 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 144 Hz 1080p Gaming Laptop avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1299 $ chez Amazon (prix catalogue 1499,99 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i3-8145U bicœur 15,6 pouces pour 329 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Ordinateur portable Dell Inspiron 15 5000 Intel Core i5-7200U 15,6 ″ 1080p pour 399,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTINSP1553AFF – prix catalogue 728,99 $) Ordinateur portable Dell XPS 13 9380 Intel Core i7-8565U Quad-core 13,3 ″ 1080p pour 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 1299,99 $) Alienware Nouveau m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz pour ordinateur portable de jeu avec RTX 2060, 16 Go de RAM pour 1499,99 $ chez Dell (utilisez le code: AW15AFF – prix catalogue 1929,99 $) Dell Vostro 15 3590 Intel 10e génération Core i7-10510U Quad-core 15,6 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 659 $ Dell (prix catalogue 1212,86 $) Ordinateur portable Dell Vostro 13 5000 Intel 10e génération Core i5-10210U quadricœur 13,3 ″ 1080p pour 659 $ Dell (prix catalogue 1152,86 $) Dell Latitude 14 5490 Intel Core i5-8350U Quad-core 14 ″ Win10 Pro Laptop pour 659 $ chez Dell (prix courant 1837,13 $) Ordinateur portable Acer Aspire 5 Intel Core i7-8565U quadricœur 14 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 529 $ chez Walmart (prix courant 625 $) Ordinateur portable HP 14 Intel Core i3-1005G1 Dual-Core 14 ″ pour 269 ​​$ chez Walmart (prix catalogue 469 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15,6 ″ pour 359 $ chez Walmart (prix catalogue 499 $) Ordinateur portable de jeu IPS IdeaPad L340 Intel Core i5-9300H Quad-Core 15,6 ″ 1080p IPS avec GTX 1050 pour 599 $ chez Walmart (prix de liste 750 $) Ordinateur portable de jeu ASUS ROG Strix Intel i5-9300H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 120 Hz avec GTX 1660 Ti, SSD 512 Go pour 949 $ chez Walmart (prix courant 1299 $) Ordinateur portable de jeu EVOO Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144Hz Ordinateur portable de jeu avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 849 $ chez Walmart (prix courant 1399 $) Ordinateur portable Motile Performance AMD Ryzen 3 14 ″ 1080p Laptop for 209 $ US chez Walmart (prix catalogue 599 $) Tablette EVOO Intel Dual-Core 32 Go 10.1 ″ Win10 avec clavier, stylet, 1 an Office 365 pour 79,99 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $)

Ordinateurs de bureau

Ordinateur de bureau Dell Inspiron 3671 Intel Core i7-9700 à 8 cœurs avec 12 Go de RAM pour 721,59 $ chez Dell (prix catalogue 908,99 $) Dell Vostro 5000 Intel Core i5-9400 6 cœurs Win10 Pro Desktop pour 579 $ chez Dell (prix catalogue 998,57 $) Dell Vostro 3000 Intel Core i5-9400 Win10 Pro 6-core Desktop for 529 $ chez Dell (prix courant 927,14 $)

Moniteurs

Moniteur Dell UltraSharp U2717D 27 ″ 2560 × 1440 IPS InfinityEdge pour 269,99 $ chez Dell (prix courant 599,99 $) Moniteur LED incurvé Samsung CF39M 32 ″ 1080p pour 149,99 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $) Moniteur FreeSync Samsung UH750 28 ″ 4K UHD QLED 1 ms pour 259,99 $ sur Amazon (prix catalogue 309,99 $) LG 27UD68-W 27 ″ 4K UHD IPS FreeSync Monitor pour 299,99 $ sur Amazon (prix catalogue 354,99 $) Moniteur ASUS PB277Q 27 ″ 2560 × 1440 75 Hz 1 ms pour 216,99 $ sur Amazon (prix courant 279 $)

Téléviseurs et divertissement à domicile

Composants PC, stockage et mise en réseau

Électronique

Outils, amélioration de l’habitat, gadgets de cuisine, etc.

