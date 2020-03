Offres de week-end ET: 400 $ de réduction sur Alienware Aurora R8, prix le plus bas sur Logitech Crayon, baisse de prix sur les ordinateurs portables Dell Vostro

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, il existe plusieurs bonnes affaires sur les PC Dell, notamment le puissant et populaire ordinateur de jeu Alienware Aurora de la société.

Bureau de jeu Dell Alienware Aurora Intel Core i5-9600K avec Nvidia GeForce RTX 2070, 16 Go de RAM DDR4, 256 Go M.2 NVMe SSD et 1 To HDD (1 449,99 $)

L’Alienware Aurora de Dell associe une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 Super rapide à un puissant processeur Intel Core i5-9600K qui peut être overclocké pour offrir des performances supplémentaires. Le système est également livré avec un SSD de 256 Go, un disque dur de 1 To et 16 Go de RAM DDR4. Ce système se vend généralement à 1 864,98 $, mais vous pouvez l’obtenir auprès de Dell pour seulement 1 449,99 $.

Crayon numérique Logitech Crayon pour iPad (34,99 $)

Ce stylet pratique a été conçu pour fonctionner avec les iPad d’Apple et intègre la même technologie que le crayon d’Apple. Avec cela, vous pouvez facilement écrire des notes et dessiner des images sur votre iPad, et il dispose d’une batterie intégrée qui peut durer jusqu’à sept heures. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès de Verizon à un prix réduit de 69,99 $ à 34,99 $.

Ordinateur portable Dell Vostro 15 3590 Intel Core i7-10510U 1080p 15,6 pouces avec 8 Go de RAM DDR4 et 256 M.2 NVMe SSD (699,00 $)

Dell a mis à niveau cet ordinateur portable avec le nouveau processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération doté de quatre cœurs cadencés à 1,6 GHz. Le système est également livré avec un périphérique de stockage SSD NVMe rapide, un écran 1080p et un processeur graphique AMD Radeon 610 pour exécuter des jeux bas de gamme. Vous pouvez l’obtenir maintenant auprès de Dell, qui est passé de 1 212,86 $ à seulement 699,00 $.

Offres en vedette

Appareils Apple

Nouvel ordinateur portable Apple MacBook Air 2020 modèle Intel 10e génération Core i3 13,3 ″ 2560 × 1600 pour 999,99 $ à AdoramaNouvelle tablette Apple iPad Pro 11 pouces 128 Go 11 ″ avec puce bionique A12Z pour 799,99 $ sur AdoramaNew Apple Mac Mini 2020 Model Intel 8th-Gen Core i3 Quad-core Mini Desktop for 779 $ à Adorama (prix catalogue 799 $) Apple iPad Mini 7,9 ″ 64 Go WiFi Tablet pour 349,99 $ (256 Go pour 500 $) chez Best Buy (prix courant 399 $)

Portables

Dell XPS 13 7390 Intel 10e génération Core i5-10210U Quad-core 13,3 ″ 1080p Laptop + 27 ″ Monitor, Wireless Keyboard + Mouse, USB-C Adapter for 1069,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 1457,95 $) Baisse de prix: Dell Vostro 14 3490 Intel Core i5-10210U Quad-core 14 ″ 1080p Laptop for 599 $ chez Dell (prix courant 1041,43 $) Baisse de prix: Dell Vostro 15 3590 Intel 10e génération Core i7-10510U Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop for 699 $ chez Dell (prix catalogue 1212,86 $) Baisse de prix de 30 $: Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop with 512GB SSD for 645 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 799,99 $) MSI GF75 Intel Core i5-9300H Quad-core 17,3 ″ 1080p Gaming Laptop with GTX 1650 for 699 $ à Adorama (prix courant 899 $) Ordinateur portable de jeu IPS Alienware m17 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 17,3 ″ 1080p avec GTX 1660Ti pour 1099,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 1368,98 $) Ordinateur portable 14 pouces Acer Chromebook 14 Intel Atom x5-E8000 avec étui de protection pour 199,99 $ chez Walmart (prix courant 299 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C425 Intel m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 329 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Ordinateur portable tactile Acer Chromebook 715 Intel Core i3-8130U 15,6 ″ 1080p pour 359 $ chez Walmart (prix catalogue 549,99 $) Ordinateur portable ASUS VivoBook 15 AMD Ryzen 3 3200U Quad-Core 15,6 ″ 1080p pour 309 $ chez Walmart (prix catalogue 349 $) Microsoft Surface Pro 7 Intel 10e génération Core i3 12,3 ″ 2736 × 1824 Tablette avec cache type pour 599 $ chez Best Buy (prix catalogue 959 $) Microsoft Surface Pro 7 Intel 10e génération Core i5 12,3 ″ 2736 × 1824 pour 699,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 899,99 $) Ordinateur portable Microsoft Surface Book 2 Intel Core i5-8350U Quad-core 13,5 ″ 3000 × 2000 2-en-1 pour 1299 $ chez Best Buy (prix catalogue 1499 $) Ordinateur portable HP Spectre Folio Leather Intel Core i7-8500y 13,3 ″ 1080p tactile pour 999,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 1399,99 $) Ordinateur portable Samsung 7 Spin Intel Core i5-8250U Quad-core 13,3 ″ 1080p Touch 2-en-1 pour ordinateur portable avec 512 Go SSD pour 649,99 $ chez Best Buy (prix courant 949,99 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i5-8265U quadricœur 15,6 pouces pour 429 $ chez Walmart (prix courant 549 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15,6 ″ pour 429 $ chez Walmart (prix courant 499 $) Ordinateur portable Acer Aspire 5 Intel Core i7-8565U quadricœur 14 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 569 $ chez Walmart (prix courant 625 $) Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 AMD Ryzen 5 2500U quadricœur 15,6 ″ 1080p avec Radeon RX 560X pour 479 $ chez Walmart (prix catalogue 649 $) Ordinateur portable ASUS ImagineBook MJ401TA Intel Core m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 299,99 $ chez Best Buy (prix courant 499,99 $) Ordinateur portable HP 14 Intel Core i3-1005G1 double cœur 14 pouces pour 299 $ chez Walmart (prix catalogue 469 $) Ordinateur portable tactile Asus Q526FA Intel Core i7-8565U quadricœur 15,6 ″ 1080p avec 16 Go de RAM, SSD de 128 Go + disque dur de 1 To pour 899,99 $ chez Best Buy (prix de liste: 1099,99 $) Ordinateur portable de jeu ASUS ROG Strix Intel i5-9300H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 120 Hz avec GTX 1660 Ti, SSD 512 Go pour 949 $ chez Walmart (prix courant 1299 $) Ordinateur portable de jeu EVOO Intel i7-9750H à 6 cœurs 15 “1080p 144 Hz avec GTX 1650, 16 Go de RAM pour 789 $ chez Walmart (prix catalogue 1299 $) Ordinateur portable ultra mince EVOO Elite Series 14,1 ″ 1080p avec abonnement Office 365 Personal 1 an pour 179 $ chez Walmart (prix courant 299 $) Ordinateur portable Motile Performance AMD Ryzen 3 14 ″ 1080p Laptop for 279 $ chez Walmart (prix courant 599 $) Ematic AMD A4-9120 13,3 ″ 1080p IPS Laptop for 129 $ chez Walmart (prix catalogue 229,99 $) Ordinateur portable Direkt-Tek Intel Celeron 13,3 ″ 1080p IPS Touch Win10 avec stylet, abonnement Office 1 an 365 pour 159 $ US chez Walmart (prix courant 399 $) Tablette Android RCA Galileo Pro 11,5 ″ 32 Go 2 en 1 avec étui pour clavier 87,99 $ chez Walmart (prix courant 179,99 $)

Ordinateurs de bureau

Alienware Aurora R8 Intel Core i5-9600K 6-core Gaming Desktop avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 256 Go SSD + 1 To HDD pour 1449,99 $ chez Dell (prix de liste 1864,98 $) Dell XPS 8930 Intel Core i5-9400 Desktop 6-Tower Tower avec GTX 1660Ti, 256 Go SSD + 1 To HDD pour 949,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 1209,98 $) Dell New G5 Intel Core i5-9400 Desktop Gaming 6-core with GTX 1660Ti for 719,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 918,99 $) Ordinateur de bureau 6 cœurs Dell Vostro 5000 Intel Core i5-9400 pour 649,07 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE35 – prix courant 998,57 $) Dell Vostro Small 3470 Intel Core i7-9700 8-core Desktop for 741,92 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE35 – prix de liste $ 1141.43) Dell Inspiron 3000 Intel Core i5-9400 Desktop 6-core avec 16 Go Intel Optane pour 549,99 $ chez Dell (prix catalogue 654,98 $) Ordinateur de bureau compact à quatre cœurs Dell Inspiron Small 3000 Intel Core i3-9100 pour 379,99 $ chez Dell (prix courant 454,98 $) PC ultra compact Dell OptiPlex 3070 Micro Intel Core i5-9500T à 6 cœurs pour 621,21 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE35 – prix catalogue 941,43 $) CyberpowerPC Gamer Xtreme Intel i5-9400F PC de jeu à 6 cœurs avec RTX 2060 pour 849 $ chez Walmart (prix catalogue 1069,99 $) PC CyberpowerPC Gamer Supreme AMD Ryzen 9 3900X à 12 cœurs refroidi par liquide avec RTX 2080 Ti pour 1999 $ chez Walmart (prix courant 2449,99 $)

Moniteurs

Moniteur IPS USB-C 4K U4320Q UltraSharp 43 ″ 3840 × 2160 4K pour 879,99 $ à Dell (prix courant 1099,99 $) Moniteur LED incurvé Samsung CF39M 32 ″ 1080p pour 199,99 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $)

Téléviseurs et divertissement à domicile

Accessoires PC

Logitech Crayon (pour iPad de 7e génération, iPad Air de 3e génération, iPad Mini de 5e génération) pour 34,99 $ chez Verizon (prix catalogue 69,99 $) Imprimante laser couleur recto verso Lexmark C2425w + Carte-cadeau Dell de 25 $ pour 154,98 $ chez Dell (prix courant 299 $) Imprimante à jet d’encre tout-en-un sans fil Epson WorkForce Pro WF-3720 pour 79,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 149,99 $) Imprimante photo tout-en-un sans fil HP Envy 5055 pour 59,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 129,99 $) Souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S pour 40 $ chez Best Buy (acheter avec ordinateur portable à prix réduit – prix catalogue 79,99 $) Clavier et souris Microsoft Wireless Comfort Desktop 5050 pour 54,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 69,99 $) APC BE425M 425VA UPS 6-Outlet UPS Battery Backup Surge Protector for 44,99 $ chez Walmart (prix courant 49,99 $) Realspace Magellan 60 ″ Bureau debout pneumatique réglable en hauteur pour 190 $ chez Lenovo (utilisez le code: OFFICEDEPOT5 – prix courant 399,99 $) Arozzi Arena Leggero 45 ″ x 28 ″ Gaming Desk for 199,98 $ chez Walmart (prix courant 299,99 $)

Composants PC, mise en réseau et stockage

Disque dur externe LaCie Rugged 5 To USB-C pour 152,99 $ chez Adorama (utilisez le code: MEMORY15 – prix catalogue 189,99 $) Disque dur externe portable WD Easystore 5 To USB 3.0 pour 109,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 169,99 $) Google Nest AC2200 Mesh WiFi Router (Router + Extender) pour 199 $ chez Best Buy (prix courant 269 $) Google Nest AC2200 Mesh WiFi Router (Router + 2 Extender) for 299 $ au meilleur achat (prix de liste $ 349) Routeur WiFi 6.11 802.11ax Netgear Nighthawk AX4 AX3000 à 4 flux pour 109 $ chez Walmart (prix courant 199 $) Routeur de jeu Wi-Fi Gigabit triple bande Jetstream AC3000 pour 79,99 $ chez Walmart (prix courant 129 $) Routeur sans fil TP-Link Archer AX1500 WiFi 6 pour 69,99 $ chez Walmart (prix courant 79,99 $) Processeur AMD Ryzen 5 2600 6 cœurs avec refroidisseur Wraith Stealth pour 124,99 $ chez Walmart (prix courant 199 $) Processeur de bureau AMD Ryzen 5 3600X 6 cœurs avec refroidisseur Wraith Spire pour 199 $ chez Walmart (prix courant 249 $) Processeur AMD Ryzen 7 3700X à 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 298,99 $ chez Walmart (prix catalogue 329 $) Processeur AMD Ryzen 9 3900X 12 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 418,89 $ chez Walmart (prix courant 499 $)

Smartphones

Smartphone déverrouillé Samsung Galaxy S20 128 Go 5G pour 799,99 $ chez Walmart (prix catalogue 999,99 $) Smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 + 128 Go 5G pour 999,99 $ chez Walmart (prix catalogue 1199,99 $) Smartphone débloqué Samsung Galaxy S10 + 128 Go pour 699,99 $ chez Walmart (prix catalogue 849,99 $) Smartphone déverrouillé Google Pixel 3a 64 Go pour 299,99 $ chez Walmart (prix courant 399 $)

Électronique

Casques, haut-parleurs et audio

Casque d’écoute supra-auriculaire sans fil Beats Studio3 199,99 $ chez Best Buy (prix courant 349,99 $) Écouteurs sans fil Powerbeats3 avec puce Apple W1 pour 89,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 199,95 $) Système d’enceintes domestiques 2.1 canaux 200 W Logitech Z623 certifié THX pour 99,99 $ chez Best Buy (prix courant 149,99 $) Haut-parleur sans fil Bluetooth Ultimate Ears MEGABOOM pour 79,99 $ à Dell (prix courant 249,99 $) Haut-parleur sans fil Bose SoundTouch 10 pour 140 $ chez Walmart (prix courant 199 $)

Outils et amélioration de l’habitat, gadgets de cuisine, etc.

