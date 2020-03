Offres de week-end ET: 50% de réduction sur H&R Block Deluxe + State, Baby Yoda Animatronic Précommandez maintenant, Acer Spin 15 Chromebook Seulement 329 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez économiser sur le logiciel d’impôt Deluxe + State de H&R Block pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre déclaration de revenus 2019. En raison de l’épidémie de COVID-19, l’IRS a repoussé la date limite fiscale officielle au 15 juillet. Cela vous donne trois mois supplémentaires pour déposer vos impôts 2019, mais cela ne fait jamais de mal de le faire tôt.

Logiciel H&R Block Tax Deluxe + State 2019 (22,49 $)

Déposez vos impôts cette année avec le logiciel d’impôt de H&R Block et tirez le meilleur parti de votre remboursement. Actuellement, vous pouvez également obtenir le logiciel de taxe Deluxe + State pour 2019 à moitié prix auprès de Best Buy qui fait baisser son prix de 44,99 $ à 22,49 $.

Star Wars: The Child Animatronic Edition – A.K.A Baby Yoda Toy ($ 59.97)

Si, comme de nombreux fans de Star Wars, vous êtes obsédé par “Baby Yoda”, alors vous devriez vous dépêcher d’acheter un de ces jouets animatroniques aujourd’hui. Après avoir vendu plus tôt cette année, ce jouet est à nouveau disponible en pré-commande sur Amazon.

Acer Spin 15 Intel Pentium N4200 Chromebook à écran tactile 2 en 1 avec 4 Go de RAM et 32 ​​Go eMMC (329,00 $)

Le Spin 15 d’Acer est un Chromebook haut de gamme doté d’un écran tactile et d’une prise en charge pour utiliser le système comme une tablette. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un de ces ordinateurs de Best Buy, qui passe de 399,00 $ à 329,00 $.

Appareils Apple

Appareils Amazon

Affichage intelligent Echo Show 5 5,5 ″ + caméra intelligente sans fil intérieure Wyze 1080p pour 69,99 $ sur Amazon (prix catalogue 89,99 $) Echo Show 8 8 ″ HD Smart Display for 99,99 $ sur Amazon (prix courant 129,99 $) Lecteur multimédia en continu Fire TV Stick pour 22,99 $ sur Amazon (Prime Exclusive – prix catalogue $ 39.99) Fire TV Recast 500GB 2 Tuner Over-the-air DVR for 139,99 $ (1To 4 Tuner 190 $) sur Amazon (Prime Exclusive – prix catalogue 229,99 $) Lecteur multimédia de streaming Fire TV Cube 4K UHD pour 89,99 $ sur Amazon (Prime Exclusive – prix catalogue 119,99 $) Kit 2 caméras sans fil extérieur / intérieur Blink XT2 + Echo Show 5 pour 189,99 $ sur Amazon (prix catalogue 269,98 $) Echo Auto (ajoutez Alexa à votre voiture) pour 34,99 $ sur Amazon (prix catalogue 49,99 $) Amazon Music HD Essai gratuit de 90 jours sur Amazon (prix catalogue 14,99 $)

Composants PC, mise en réseau et stockage

Souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S pour 59,99 $ sur Amazon (prix catalogue 79,99 $) Routeur Wi-Fi Mesh Google Nest AC2200 (pack de 2) pour 239 $ sur Amazon (prix courant 299 $) Google Nest AC2200 Mesh WiFi Router (Router + Extender) pour 199 $ chez Dell Home (prix courant 269 $) Routeur Wi-Fi Mesh Google Nest AC2200 (routeur + 2 extensions) pour 299 $ chez Dell Home (prix courant 349 $) Netgear Orbi Voice RBK50V AC3000 Whole Home Mesh WiFi System (Router + Satellite) pour 199,99 $ sur Amazon (prix courant 429,99 $) Système de maillage WiFi pour toute la maison Deco M5 AC1300 de TP-Link pour 169,99 $ sur Amazon (prix catalogue 299,99 $) Système Wi-Fi Mesh pour toute la maison Deco M4 AC1200 de TP-Link pour 139,99 $ sur Amazon (prix courant 179,99 $) Routeur de jeu WiFi Gigabit tri-bande complet AC3000 Jetstream pour 79,99 $ chez Walmart (prix courant 129 $) Routeur WiFi Jetstream AC1900 double bande 802.11ac pour 29,99 $ chez Walmart (prix courant 139 $) Routeur sans fil TP-Link Archer AX1500 WiFi 6 pour 69,99 $ chez Walmart (prix courant 79,99 $) Modem Netgear LB1121 4G LTE avec PoE pour 109,99 $ sur Amazon (prix catalogue 149,99 $) Processeur AMD Ryzen 5 2600 6 cœurs avec refroidisseur Wraith Stealth pour 124,99 $ sur Amazon (prix catalogue 199 $) Processeur de bureau AMD Ryzen 5 3600X 6 cœurs avec refroidisseur Wraith Spire pour 199,99 $ sur Amazon (prix catalogue 249 $) Processeur AMD Ryzen 5 3600 6 cœurs avec Wraith Stealth Cooler pour 174,99 $ sur Amazon (prix catalogue 199 $) Processeur AMD Ryzen 7 3700X à 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 298,99 $ sur Amazon (prix catalogue 329 $) Processeur AMD Ryzen 7 3800X 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 339,99 $ sur Amazon (prix catalogue 399 $) Processeur AMD Ryzen 9 3900X 12 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 419,99 $ sur Amazon (prix catalogue 499 $) CyberPower CP1500PFCLCD 1500VA / 1000W PFC Sinewave UPS System avec 12 prises pour 199,95 $ chez Amazon (prix catalogue 259,95 $) Scanner de documents recto verso couleur Fujitsu ScanSnap iX1500 pour 399,99 $ sur Amazon (prix catalogue 495 $)

Portables

Acer Spin 15 Intel Pentium N4200 15.6 ″ 1080p Chromebook 2-en-1 tactile pour 329 $ chez Best Buy (prix courant 399 $) Microsoft Surface Laptop 3 Intel Core i5-1035G7 Quad-core 13.5 ″ Touch Laptop for 999 $ chez Best Buy (prix de liste 1299 $) Microsoft Surface Pro 7 Intel 10e génération Core i5 12,3 ″ 2736 × 1824 Tablet pour 699,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 899,99 $) Ordinateur portable Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 675 $ chez Dell Home (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 828,99 $) Tablette 2 en 1 Intel Pixel Slate Intel Core de 8e génération 12,3 ″ 3000 × 2000 de Google Pixel Slate avec 16 Go de RAM, SSD de 256 Go + accessoire gratuit pour 899 $ sur Amazon (prix catalogue 1599 $) Tablette WiFi Samsung Galaxy Tab S6 128 Go 10,5 ″ avec S-Pen pour 549,99 $ sur Amazon (prix catalogue 649,99 $) Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 AMD Ryzen 5 2500U Quad-Core 15,6 ″ 1080p avec Radeon RX 560X pour 479 $ chez Walmart (prix courant 649 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C425 Intel m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 329 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C423NA Intel Celeron N3350 14 ″ pour 199 $ chez Walmart (prix courant 269,99 $) Ordinateur portable ASUS VivoBook 15 AMD Ryzen 3 3200U Quad-Core 15,6 ″ 1080p pour 319 $ chez Walmart (prix courant 349 $) Ordinateur portable HP 14 Intel Core i3-1005G1 Dual-Core 14 ″ pour 289 $ chez Walmart (prix catalogue 469 $) Acer Predator Helios 300 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 “144 Hz 1080p Gaming Laptop avec RTX 2060, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1299,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1599,99 $) Ordinateur portable de jeu ASUS ROG Strix Intel i5-9300H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 120 Hz avec GTX 1660 Ti, SSD 512 Go pour 949 $ chez Walmart (prix courant 1299 $)

Ordinateurs de bureau

Nouveau bureau de jeu à 6 cœurs Dell Core G5 Intel Core i5-9400 avec GTX 1660Ti pour 719,99 $ chez Dell Home (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 918,99 $) Dell Inspiron 3000 Intel Core i5-9400 Desktop 6 cœurs avec 16 Go Intel Optane pour 549,99 $ à Dell Home (prix catalogue 654,98 $) Dell Inspiron Small 3000 Intel Core i3-9100 Desktop Compact Quad-core pour 379,99 $ chez Dell Home (prix courant 454,98 $) Dell OptiPlex 3070 Micro pour 611,93 $ chez Dell SB (utilisez le code: SAVE35 – prix de liste de 941,43 $)

Moniteurs

Moniteur de jeu incurvé QLED HDR Samsung CHG90 49 ″ 3840 × 1080 144 Hz 1 ms avec AMD FreeSync 2 pour 899,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 999,99 $) Moniteur minimaliste Samsung The Space 32 ″ 4K UHD 144 Hz pour 349,99 $ chez Walmart (prix courant 599,99 $) Moniteur LED incurvé Samsung CF39M 32 ″ 1080p pour 199,99 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $) Acer Nitro VG271 27 ″ 1080p 144Hz 1ms FreeSync IPS Monitor pour 199,99 $ sur Amazon (prix catalogue 299,99 $) Acer Nitro VG240Y Bmiix 23,8 ″ 1080p IPS FreeSync Gaming Monitor pour 109,99 $ sur Amazon (prix catalogue 169,99 $)

Téléviseurs et divertissement à domicile

Électronique

Appareils intelligents pour la maison

Système de sécurité sans fil Arlo Pro 2 1080p HD (2 caméras) pour 244,98 $ sur Amazon (prix courant 479,99 $) Aspirateur robot WiFi iRobot Roomba i7 + 7550 avec poubelle automatique pour 799 $ sur Amazon (prix catalogue 999 $) Aspirateur Robot Aspirateur WiFi Eufy Robovac 35C 1500Pa pour 199,99 $ chez Walmart (prix courant 299,99 $) Aspirateur robot WiFi Shark ION RV750 pour 199 $ chez Walmart (prix courant $ 349) Aspirateur Robot WiFi ILIFE A9 avec ElectroWall Portable pour 179,99 $ sur Amazon (prix courant 249,99 $) Aspirateur robot Tesvor X500 pour 99,49 $ sur Amazon (utilisez le code: I9OH9I4A – prix courant 199,99 $) YI Outdoor 1080p Cloud étanche caméra de sécurité pour 35,66 $ US sur Amazon (prix courant 84,99 $) Mini-prise intelligente WiFi TP-Link HS103P4 Kasa (paquet de 4) pour 39,99 $ sur Amazon (Clip de 5 $ – prix catalogue 49,99 $)

Casques, haut-parleurs et audio

Outils et amélioration de l’habitat, gadgets de cuisine, etc.

