Offres de week-end ET: ordinateur de bureau Dell XPS 8930 seulement 799 $, 250 $ de réduction sur Google Pixel 4, aspirateur Roborock S4 à seulement 300 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Besoin d’un PC de bureau? Pour une durée limitée, Dell vend son XPS 8930 avec un processeur Core i7 et 16 Go de mémoire pour seulement 799 $.

Ordinateur de bureau Dell XPS 8930 Intel Core i7-9700 avec 16 Go de RAM DDR4, 256 Go M.2 NVMe SSD et 1 To HDD (799,99 $)

Le bureau Dell XPS 8930 est livré avec un processeur Intel Core i7-9700 avec huit cœurs de processeur qui peuvent fonctionner à des vitesses d’horloge pouvant atteindre 4,7 GHz. Le système est également livré avec 16 Go de mémoire DDR4, ce qui le rend bien adapté au multitâche sur plusieurs projets en même temps. Vous pouvez faire baisser ce système de 999,99 $ à 799,99 $ plus abordable auprès de Dell avec le code promo DTXPSAFF01.

Smartphone 5,7 pouces SnapDragon 855 Qualcomm de Google Pixel 4 avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage (549,00 $)

Le Pixel 4 de Google est équipé du SoC Snapdragon 855 de Qualcomm et de 6 Go de RAM. Ce matériel lui donne une amélioration des performances saine par rapport au Pixel 3 et le rend également compétitif avec d’autres smartphones phares d’Apple et de Samsung. Si vous commandez un de ces téléphones maintenant sur Amazon, vous pouvez le faire passer de 799,00 $ à 549,00 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu sur ce téléphone à ce jour.

Aspirateur robot Roborock S4 (299,99 $)

Cet aspirateur robot est livré avec une puissance d’aspiration de 2000 Pa lui donnant la force dont il a besoin pour éliminer toute la saleté de votre sol. Ce modèle est également doté d’une grande batterie de 5 200 mAh qui peut durer plus de 150 minutes de nettoyage sans arrêt. Actuellement, vous pouvez l’obtenir auprès d’Amazon, passant de 399,99 $ à 299,99 $ avec le code promo ROBOROCKS4.

Offres en vedette

Ordinateur de bureau tour Dell XPS 8930 Intel Core i7-9700 à 8 cœurs avec SSD 256 Go + disque dur 1 To pour 799,99 $ chez Dell (utilisez le code: DTXPSAFF01 – prix catalogue 999,99 $) Dell XPS 13 7390 Intel Core i5-10210U Quad-core 13,3 ″ 1080p Touch Laptop for 699,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPSRTAFF – prix courant 1199,99 $) Aspirateur robot Roborock S4 avec aspiration forte de 2000 Pa pour 299,99 $ sur Amazon (utilisez le code: ROBOROCKS4 – prix catalogue 399,99 $) Apple iPad Mini 7,9 ″ 64 Go WiFi Tablet pour 349,99 $ sur Amazon (34,01 $ de rabais avec la livraison gratuite sans délai – prix courant 399 $) Aspirateur robot intelligent Ecovacs Deebot Ozmo 610 pour 184,99 $ sur PCMag Shop (prix catalogue 399,99 $) Alienware Aurora R8 Intel Core i7-9700 Gaming Desktop 8-core avec RTX 2060 SUPER, 16 Go de RAM, 512 Go SSD + 1 To HDD pour 1149,99 $ chez Dell (utilisez le code: AWAUR8AFF – prix catalogue 1669,99 $) Alienware m15 R1 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 144 Hz 1080p Gaming Laptop avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1199,99 $ chez Dell (utilisez le code: AWM15R1AFF – prix catalogue 1749,99 $) Smartphone déverrouillé Google Pixel 4 64 Go pour 549 $ (128 Go pour 649 $) sur Amazon (prix courant 799 $) Smartphone déverrouillé Google Pixel 4 XL 64 Go pour 649 $ (128 Go pour 749 $) sur Amazon (prix catalogue 899 $) Lecteur multimédia de streaming HD 4K Roku Premiere pour 29 $ chez Walmart (prix courant 39 $) Dell XPS 8930 Intel Core i9-9900 8-Core Desktop personnalisable pour 871,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix courant 1178,99 $) Disque dur externe portable Seagate Expansion 8 To USB 3.0 pour 119,99 $ sur Amazon (prix catalogue 149,99 $) Apple HomePod pour 199,99 $ chez Best Buy (prix courant 299,99 $) Barre de son Bose Solo 5 TV Sound System pour 179 $ chez Walmart (prix courant 249 $) Sonnette vidéo Google Nest Hello Smart WiFi + Google Mini pour 199,99 $ sur PCMag Shop (utilisez le code: SAVE80 – prix catalogue 279,99 $) Samsung The Space 32 ″ 4K UHD 144Hz Minimalist Monitor for 349,99 $ chez Walmart (prix courant 599,99 $) Casque supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit Beats Studio3 pour 199,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 349,99 $) Ordinateur portable ASUS VivoBook 15 AMD Ryzen 3 3200U Quad-Core 15,6 ″ 1080p pour 279 $ chez Walmart (prix catalogue 349 $) Dell Vostro Small 3470 Intel Core i5-9400 Desktop 6 cœurs pour 529 $ chez Dell (prix courant 927,14 $) Télécommande d’ouverture de porte de garage meross Smart WiFi pour 28,43 $ sur Amazon (Clip de 5 $ et code d’utilisation: ZLUINGM5 – prix courant 49,99 $)

Découvrez d’autres offres de TechBargains.

Appareils Apple

Plus d’offres Apple ici.

Appareils intelligents pour la maison

Aspirateur robot Roborock S4 avec aspiration puissante de 2000 Pa pour 299,99 $ sur Amazon (utilisez le code: ROBOROCKS4 – prix courant 399,99 $) Aspirateur robot intelligent Ecovacs Deebot Ozmo 610 pour 184,99 $ à la boutique PCMag (prix courant 399,99 $) Aspirateur Robot Aspirateur WiFi Robovac 35C 1500Pa eufy pour 199,99 $ chez Walmart (prix courant 299,99 $) Aspirateur robot WiFi Shark ION RV750 pour 199 $ chez Walmart (prix courant 349 $) Aspirateur robot Coredy R300 avec aspiration 1400 Pa pour 99 $ sur Amazon (utilisez le code: 55QOFK28 – prix courant 219,99 $) Sonnette vidéo Google Nest Hello Smart WiFi + Google Mini pour 199,99 $ sur PCMag Shop (utilisez le code: SAVE80 – prix courant 279,99 $) Système de sécurité sans fil Arlo Pro 2 1080p HD (2 caméras) pour 232,49 $ sur Amazon (prix catalogue 479,99 $) Kit 2 caméras sans fil extérieur / intérieur Blink XT2 + Echo Show 5 pour 189,99 $ sur Amazon (prix courant 269,98 $) eufyCam 2 1080p Système de sécurité domestique sans fil à 2 caméras pour 275,99 $ sur Amazon (prix catalogue 349,98 $) Sonnette vidéo Wi-Fi eufy Security 2560 × 1920 + carillon sans fil pour 107,99 $ sur Amazon (Clip de 20 $ et code d’utilisation: DBSDCD77 – prix courant 159,99 $) TP-Link HS200P3 Kasa Smart WiFi Light Switch (3-Pack) for 54,97 $ sur Amazon (Clip de 15 $ – prix catalogue 69,97 $) TP-Link HS220 Kasa Smart WiFi Dimmer Light Switch for 24,99 $ sur Amazon (Clip de 5 $ – prix catalogue 34,99 $) Caméra de sécurité domestique sans fil intelligente Annke 1080p pour 21,49 $ sur Amazon (utilisez le code: RXIPEQVR – prix courant 49,99 $) Télécommande d’ouvre-porte de garage Smart WiFi meross pour 28,43 $ sur Amazon (Clip de 5 $ et code d’utilisation: ZLUINGM5 – prix courant 49,99 $)

Plus d’offres Smart Home ici.

Portables

Ordinateur portable tactile Dell XPS 13 7390 Intel Core i5-10210U quadricœur 13,3 ″ 1080p pour 699,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPSRTAFF – prix catalogue 1199,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 R1 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 144 Hz 1080p avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1199,99 $ chez Dell (utilisez le code: AWM15R1AFF – prix catalogue 1749,99 $) Alienware m17 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 17,3 ″ 4K UHD Gaming Laptop avec RTX 2060, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1399,99 $ chez Dell (utilisez le code: AFF700AW – prix catalogue 2099,99 $) Ordinateur portable Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 622,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix courant 828,99 $) Microsoft Surface Laptop 3 Intel Core i5-1035G7 Quad-core 13,5 ″ Touch Laptop for 999 $ sur Amazon (prix catalogue 1299 $) Ordinateur portable ASUS VivoBook 15 AMD Ryzen 3 3200U Quad-Core 15,6 ″ 1080p pour 279 $ chez Walmart (prix courant 349 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i3-8145U bicœur 15,6 pouces pour 319,99 $ chez Walmart (prix catalogue 449 $) Dell XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 6-Core 15,6 ″ 4K UHD OLED Laptop avec GTX 1650, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1452,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 1949,99 $) Ordinateur portable Dell XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 4K UHD OLED avec GTX 1650, 16 Go de RAM pour 1493,99 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 1899,99 $) Ordinateur portable Dell XPS 15 7590 Intel Core i9-9980HK 8 cœurs 15,6 ″ 4K UHD avec GTX 1650, 32 Go de RAM, 1 To SSD pour 2182,89 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 2649,99 $) Ordinateur portable Acer Aspire 5 Intel Core i7-8565U quadricœur 14 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 499 $ chez Walmart (prix courant 625 $) Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 AMD Ryzen 5 2500U quadricœur 15,6 ″ 1080p avec Radeon RX 560X pour 479 $ chez Walmart (prix catalogue 649 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15,6 ″ pour 359 $ chez Walmart (prix catalogue 499 $) Tablette Google Pixel Slate Intel 8e génération Core i7 12,3 ″ 3000 × 2000 2-en-1 avec 16 Go de RAM, 256 Go SSD + accessoire gratuit pour 899 $ sur Amazon (prix catalogue 1599 $) Dell Vostro 15 3590 Intel 10e génération Core i5-10210U Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop for 569 $ Dell (prix catalogue 1041,43 $) Ordinateur portable Dell Vostro 13 5000 Intel 10e génération Core i7-10510U quadricœur 13,3 ″ 1080p pour 779 $ chez Dell (prix courant 1427,14 $) Dell New Vostro 14 5000 Intel 10e génération Core i7-10510U Quad-core 14 ″ 1080p Laptop for 779 $ à Dell (prix courant 1427,14 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C423NA Intel Celeron N3350 14 ″ pour 179 $ chez Walmart (prix courant 269,99 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C425 Intel m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 299 $ chez Walmart (prix catalogue 449 $) Dell Precision 15 5530 Intel Core i7-8850H 6-core 15,6 ″ 1080p Laptop Station de travail avec NVIDIA Quadro P1000 pour 929 $ Dell (prix catalogue 2068 $) Ordinateur portable HP 14 Intel Core i3-1005G1 Dual-Core 14 ″ pour 279 $ chez Walmart (prix catalogue 469 $) Ordinateur portable de jeu ASUS ROG Strix Intel i5-9300H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 120 Hz avec GTX 1660 Ti, SSD 512 Go pour 949 $ chez Walmart (prix courant 1299 $) Ordinateur portable ASUS ROG Zephyrus S Ultra Slim Intel Core i7-8750H 6 cœurs 15,6 ″ 144 Hz 1080p avec RTX 2080, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1999,99 $ chez Amazon (prix catalogue 2399,99 $) Ematic AMD A4-9120 13,3 ″ 1080p IPS Laptop for 109 $ chez Walmart (prix courant 229,99 $)

Plus d’offres sur les ordinateurs portables ici.

Ordinateurs de bureau

Ordinateur de bureau tour Dell XPS 8930 Intel Core i7-9700 à 8 cœurs avec SSD 256 Go + disque dur 1 To pour 799,99 $ chez Dell (utilisez le code: DTXPSAFF01 – prix catalogue 999,99 $) Alienware Aurora R8 Intel Core i7-9700 Bureau de jeu à 8 cœurs avec RTX 2060 SUPER, 16 Go de RAM, 512 Go SSD + 1 To HDD pour 1149,99 $ chez Dell (utilisez le code: AWAUR8AFF – prix catalogue 1669,99 $) Alienware Aurora R8 Intel Core i5-9400 Bureau de jeu personnalisable à 6 cœurs avec GTX 1660 pour 788,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 999,99 $) Ordinateur de bureau 6 cœurs Dell Inspiron 3000 Intel Core i5-9400 pour 429,99 $ chez Dell (utilisez le code: DTINMTAFF2 – prix courant 628,99 $) Ordinateur de bureau compact à quatre cœurs Dell Inspiron Small 3000 Intel Core i3-9100 pour 348,59 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 478,99 $) Dell XPS 8930 Intel Core i9-9900 8-Core Desktop personnalisable pour 871,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 1178,99 $) Alienware Aurora Ryzen Edition AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Gaming Desktop with RTX 2080 SUPER OC, 16GB RAM, 1TB SSD for 1552,09 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 1869,99 $) Dell Vostro Small 3470 Intel Core i5-9400 Desktop 6 cœurs pour 529 $ chez Dell (prix courant 927,14 $) Nouveau bureau de jeu Dell G5 Intel Core i5-9400 à 6 cœurs avec GTX 1660Ti pour 663,99 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 918,99 $) Ordinateur de bureau 6 cœurs Dell Vostro 5000 Intel Core i5-9400 pour 599 $ chez Dell (prix catalogue 998,57 $) Dell Vostro 3000 Intel Core i5-9400 Win10 Pro 6-core Desktop for 549 $ chez Dell (prix courant 998,57 $)

Plus d’offres PC de bureau ici.

Moniteurs

Moniteur de jeu incurvé IPS G-Sync Alienware AW3420DW 34 ″ 3440 × 1440 120 Hz pour 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix courant 1499,99 $) Moniteur minimaliste Samsung The Space 32 ″ 4K UHD 144Hz pour 349,99 $ chez Walmart (prix courant 599,99 $) Moniteur LED incurvé Samsung CF39M 32 ″ 1080p pour 169,99 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $) Moniteur de jeu Dell S2719DGF 27 ″ 2560 × 1440 1 ms FreeSync pour 273,89 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 509,99 $) Acer Nitro VG271 27 ″ 1080p 144Hz 1ms FreeSync IPS Monitor pour 199,99 $ sur Amazon (prix catalogue 299,99 $) Moniteur de jeu incurvé AOC C24G1 24 ″ 1080p 144 Hz 1 ms FreeSync pour 144,99 $ sur Amazon (prix catalogue 179,99 $) Moniteur de jeu FreeSync Acer KG241Q 23,6 ″ 144 Hz 1 ms 1080p pour 149,99 $ sur Amazon (prix catalogue 199,99 $)

Plus d’offres sur les moniteurs ici.

Téléviseurs et divertissement à domicile

Plus d’offres TV ici.

Composants PC, mise en réseau et stockage

Disque dur externe portable Seagate Expansion 8 To USB 3.0 pour 119,99 $ sur Amazon (prix catalogue 149,99 $) Disque dur externe de bureau WD My Book Duo 16 To USB 3.1 Desktop RAID pour 429,99 $ sur Amazon (prix catalogue 599,99 $) LaCie 6big 24 To 6-Bay Thunderbolt 3 RAID Array (6 x 4 To) pour 1899,05 $ sur Amazon (99,95 $ de rabais à la caisse – prix courant 2109 $) Disque dur externe WD Black P10 Game Drive 5 To + Xbox Game Pass Ultimate 2 mois pour 115,99 $ chez Amazon (prix courant 149,99 $) Modem câble Netgear CM700 32 × 8 500 Mbps DOCSIS 3.0 pour 75,49 $ sur Amazon (coupon de 10 $ – prix de liste de 109,99 $) NETGEAR Orbi RBK23 AC2200 Système Wi-Fi à trois mailles pour toute la maison (pack de 3) pour 199,99 $ sur Amazon (prix catalogue 299,99 $) Système de maillage WiFi pour toute la maison Deco M5 AC1300 de TP-Link pour 152,99 $ sur Amazon (prix catalogue 299,99 $) Système Wi-Fi Mesh pour toute la maison Deco M3 AC1200 de TP-Link pour 96,99 $ sur Amazon (prix courant 109,99 $) Routeur sans fil bi-bande Archer AX1500 WiFi 6 TP-Link pour 69,99 $ chez Walmart (prix courant 79,99 $) Routeur de voyage sans fil RAVPower FileHub Plus, banque d’alimentation de 6000 mAh, serveur multimédia et lecteur de carte pour 24,99 $ sur Amazon (Clip de 5 $ et code d’utilisation: WD030E3U – prix courant 41,99 $) Processeur AMD Ryzen 9 3900X 12 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 419,99 $ sur Amazon (prix courant 499 $) Processeur AMD Ryzen 7 3800X à 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 339,99 $ sur Amazon (prix catalogue 399 $) Processeur AMD Ryzen 7 3700X 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 289,99 $ chez Amazon (prix catalogue 329 $) Processeur de bureau AMD Ryzen 5 3600X 6 cœurs avec refroidisseur Wraith Spire pour 199,99 $ sur Amazon (prix catalogue 249 $) Processeur AMD Ryzen 5 3600 6 cœurs avec Wraith Stealth Cooler pour 174,99 $ sur Amazon (prix catalogue 199 $) Processeur AMD Ryzen 5 2600 6 cœurs avec Wraith Stealth Cooler pour 124,99 $ sur Amazon (prix courant 199 $) Imprimante laser sans fil tout-en-un monochrome compacte Brother MFC-L2685DW pour 124 $ chez Walmart (prix courant 139,88 $) Anker Premium 5-in-1 USB-C Hub for 17,99 $ sur Amazon (prix catalogue 23,99 $) Abonnement de 12 mois à Microsoft Office 365 Business (jusqu’à 5 personnes, téléchargement PC / Mac) + Carte-cadeau Dell de 15 $ pour 98,99 $ chez Dell

Plus d’offres de stockage, de mise en réseau et de composants.

Électronique

Smartphone déverrouillé Google Pixel 4 64 Go pour 549 $ (128 Go pour 649 $) sur Amazon (prix courant 799 $) Smartphone déverrouillé Google Pixel 4 XL 64 Go pour 649 $ (128 Go pour 749 $) sur Amazon (prix catalogue 899 $) Smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 128 Go 5G + Samsung Galaxy Buds + Station de charge sans fil Samsung Duo pour 999,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1159,86 $) Samsung Galaxy S20 + Smartphone débloqué 5 Go 128 Go + Samsung Galaxy Buds + Station de charge sans fil Samsung Duo pour 1199,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1359,86 $) Smartphone déverrouillé Samsung Galaxy S20 Ultra 128 Go 5G + Samsung Galaxy Buds + Station de charge sans fil Samsung Duo pour 1399,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1559,86 $) GoPro HERO8 Black 4K Action Camera + Extra Battery + Dual Battery Charger + 64GB SanDisk SD Card for 379 $ chez Amazon (prix catalogue 411,49 $) Chargeur double port USB-C Anker PowerPort Atom III 60 W PIQ 3.0 pour 28,15 $ sur Amazon (prix catalogue 37,99 $) Support de chargeur sans fil Anker PowerWave 10W certifié Qi pour 11,99 $ sur Amazon (utilisez le code: AK2524SD – prix courant 18,99 $) Émetteur FM Bluetooth Anker Roav SmartCharge F0 pour 12,99 $ sur Amazon (utilisez le code: R511311299 – prix courant 16,99 $) Chargeur allume-cigare double port RAVPower 36W QC 3.0 pour 6,99 $ sur Amazon (utilisez le code: IV5FH78O – prix courant 9,99 $) Piles alcalines AA Duracell Optimum 1,5 V (12 unités) pour 6,74 $ sur Amazon (Clip de 40% avec abonnement et rabais – prix de liste 12,74 $)

Plus d’offres sur l’électronique et la technologie ici.

Casques, haut-parleurs et audio

Plus d’offres casque, haut-parleurs et audio ici.

Outils et amélioration de l’habitat, gadgets de cuisine, etc.

Plus d’offres maison ici.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: