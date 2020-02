Offres du jour du président ET: Économisez sur les produits Apple, les ordinateurs Dell et Amazon Smart Home

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La Saint-Valentin ici et la fête du Président sont sur le point de commencer. Célébrez ces vacances en achetant de nouveaux cadeaux électriques pour que vous et vos proches puissiez en profiter. Aujourd’hui, vous pouvez acheter l’un des iPads Apple 10,2 pouces 2019 d’Amazon avec une remise de 80 $. Cela rend l’iPad le plus abordable d’Apple encore plus à seulement 249,99 $ pour le modèle 32 Go.

Apple iPad 2019 10,2 pouces 32 Go (249,00 $)

Le nouvel iPad 2019 intègre le processeur A10 de la société qui a fait ses débuts dans l’iPhone 7 fin 2016. Bien que cela fasse le matériel de cette tablette il y a quelques années, vous obtenez les performances de cet ancien produit phare avec un grand écran haute définition et avec 32 Go d’espace de stockage. À l’heure actuelle, vous pouvez en obtenir un d’Amazon, de 329,00 $ à 249,00 $.

Ordinateur de bureau Dell XPS 8930 Intel Core i7-9700 avec GPU Nvidia GeForce RTX 2060, 16 Go de RAM DDR4, disque dur de 1 To et SSD NVMe M.2 de 256 Go (1099,99 $)

Le bureau Dell XPS 8930 est livré avec un processeur Intel Core i7-9700 avec huit cœurs de processeur qui peuvent fonctionner à des vitesses d’horloge pouvant atteindre 4,7 GHz. Le système est également livré avec une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 et 16 Go de mémoire DDR4, ce qui le rend bien adapté au multitâche et aux jeux. Vous pouvez faire baisser ce système de 1 624,99 $ à 1 099,99 $ plus abordable auprès de Dell.

Ring Video Doorbell 2 with 3rd Gen Echo Dot (169,00 $)

Que vous soyez soucieux de la sécurité de votre domicile ou de votre propre vie privée, la Ring Video Doorbell 2 sera un atout précieux pour garder votre maison en sécurité. Après avoir installé cet appareil près de votre porte d’entrée, vous pourrez voir et entendre quiconque s’approche avant de répondre à la porte. Cet appareil est également livré avec un point d’écho de 3e génération, qui est compatible avec la sonnette vidéo 2. En règle générale, cet article se vend 248,99 $, mais vous pouvez l’obtenir maintenant pour seulement 169,00 $ sur Amazon.

Offres en vedette

Ordinateur portable Dell Latitude 7390 vPro Core i7-8650U 13,3 ″ 1080p + Housse Dell Pro 13 pour 599 $ Dell (prix catalogue 2745,69 $) Ordinateur portable Apple Macbook Air Intel Core i5 13,3 ″ 2560 × 1600 avec SSD de 128 Go (modèle 2019) pour 899,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1099 $) Dell XPS 8930 Intel Core i7-9700 8-Tower Tower Desktop avec 16 Go de RAM pour 799,99 $ chez Dell (prix catalogue 999,99 $) Dell XPS 8930 Intel Core i7-9700 Desktop Tower 8-core avec RTX 2060, 16 Go de RAM, 256 Go SSD + 1 To HDD pour 1099,99 $ chez Dell (prix courant 1599,99 $) Ring Video Doorbell Pro + Echo Dot pour 199 $ sur Amazon (prix catalogue 298,99 $) Ring Video Doorbell 2 + Echo Dot for 169 $ sur Amazon (prix catalogue 248,99 $) Apple AirPods Pro pour 234,98 $ sur Amazon (prix catalogue 249 $) Apple iPad 10.2 ″ 32 Go WiFi Tablet (128 Go pour 330 $) pour 249,99 $ sur Amazon (prix catalogue 329 $) Haut-parleur intelligent Echo Dot 3e génération pour 29,99 $ sur Amazon (prix courant 49,99 $) Casque supra-auriculaire sans fil antibruit QuietComfort 35 II de Bose (or rose) pour 220 $ chez Amazon (prix catalogue 349 $) Moniteur IPS incurvé Dell UltraSharp U3818DW 38 ″ 3840 × 1600 + Carte-cadeau Dell de 200 $ pour 949,99 $ chez Dell (prix courant 1299,99 $) Ordinateur portable 2-en-1 Microsoft Surface Book avec Intel Core i7, SSD 512 Go, RAM 16 Go (remis à neuf) pour 729,99 $ sur PCMag Shop (prix catalogue 1499,99 $) Ordinateur de bureau HP Pavilion 595 Intel Core i5-8400 avec SSD de 128 Go (remis à neuf) pour 399,99 $ sur PCMag Shop (prix catalogue 769 $) Ordinateur portable de jeu MSI GL65 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p avec GTX 1660Ti, 32 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1019 $ chez Walmart (prix catalogue 1599 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15,6 “pour 359 $ chez Walmart (prix catalogue 499 $) Téléviseur intelligent HDR LG 75UM7570PUD 4K 75 ″ + Carte-cadeau Dell de 275 $ pour 999 $ chez Dell (prix courant 1599 $) Téléviseur à écran de cinéma en verre 4K LG OLED E9 de 65 pouces pour 2299 $ sur PCMag Shop (utilisez le code: SAVE300 – prix courant 4299 $) 55 ″ TCL 55R615 Série 6 4K UHD Dolby Vision HDR Roku Smart TV pour 399,99 $ chez Walmart (prix courant 649,99 $) Téléviseur intelligent LED Roku 4K UHD HDR Element E4SW7019RKU 70 ″ pour 475 $ chez Walmart (prix courant 798 $) Kit de système d’alarme de sécurité à domicile de 8 pièces + point d’écho pour 169 $ sur Amazon (prix catalogue 288,99 $) Webcam Logitech C920s 1080p HD Pro avec obturateur de confidentialité pour 50,99 $ sur Amazon (prix courant 69,99 $) Sèche-cheveux à moteur numérique Dyson Supersonic V9 pour 319,99 $ sur Amazon (Clip de 80 $ – prix courant 399,99 $) Dyson Airwrap Smooth + Control Styler pour 399,99 $ sur Amazon (Clip de 100 $ – prix courant 499,99 $)

Appareils Apple

Appareils Amazon

Ring Video Doorbell Pro + Echo Dot pour 199 $ sur Amazon (prix catalogue 298,99 $) Ring Video Doorbell 2 + Echo Dot for 169 $ sur Amazon (prix courant 248,99 $) Haut-parleur intelligent Echo Dot 3e génération pour 29,99 $ sur Amazon (prix de liste: 49,99 $) Ring Alarm 8 Piece Kit Home Security System + Echo Dot for 169 $ sur Amazon (prix catalogue 288,99 $) Écouteurs sans fil Bluetooth 5.0 Echo Buds avec réduction active du bruit Bose pour 89,99 $ sur Amazon (prix catalogue 129,99 $) Echo Show 5 Smart Display 5,5 pouces pour 64,99 $ sur Amazon (prix catalogue 89,99 $) Echo Show 8 8 ″ HD Smart Display for 89,99 $ sur Amazon (prix catalogue 129,99 $) Anneau Judas + Echo Dot pour 169 $ sur Amazon (prix catalogue 248,99 $) Kindle eReader WiFi 4 ″ 6 pouces avec offres spéciales et Kindle illimité de 3 mois pour 64,99 $ sur Amazon (prix de liste: 89,99 $) Kindle Paperwhite 8GB 6 “étanche WiFi eReader avec des offres spéciales et 3 mois Kindle illimité pour 94,99 $ sur Amazon (prix courant 129,99 $) Echo Dot avec horloge haut-parleur intelligent de 3e génération pour 39,99 $ sur Amazon (prix de liste: 59,99 $) Écran intelligent HD Echo Show 2e génération 10 ″ + ampoule Philips Hue pour 179,99 $ sur Amazon (prix catalogue 259,98 $) Haut-parleur intelligent Echo 3e génération pour 74,99 $ sur Amazon (prix catalogue 99,99 $) Haut-parleur intelligent Echo Plus 2e génération + ampoule Philips Hue pour 119,99 $ sur Amazon (prix courant 179,98 $)

Portables

Ordinateur portable Dell Latitude 7390 vPro Core i7-8650U 13,3 ″ 1080p + Housse Dell Pro 13 pour 599 $ Dell (prix catalogue 2745,69 $) Ordinateur portable 2-en-1 Microsoft Surface Book avec Intel Core i7, 512 Go SSD, 16 Go RAM (Remis à neuf) pour 729,99 $ à la boutique PCMag (prix catalogue 1499,99 $) Ordinateur portable Dell XPS 13 9380 Intel Core i3-8145U 13,3 ″ 1080p pour 649,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS135AFF – prix catalogue 899,99 $) Portable Dell XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 4K OLED avec GTX 1650, 16 Go de RAM pour 1499,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 1899,99 $) Ordinateur portable tactile Dell Inspiron 15 5000 Intel 10e génération Core i5-10210U quadricœur 15,6 ″ 1080p IPS 2-en-1 tactile pour 549,99 $ chez Dell (utilisez le code: PDAUD3 – prix catalogue 749,99 $) Ordinateur portable de jeu quadricœur Intel Core i5-9300H Dell G3 15 avec GTX 1660Ti, SSD 512 Go pour 899,99 $ chez Dell (prix catalogue 1169,99 $) Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop with 512GB SSD for 649,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 799,99 $) Portable de jeu MSI GL65 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p avec GTX 1660Ti, 32 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1019 $ chez Walmart (prix catalogue 1599 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15,6 “pour 359 $ chez Walmart (prix courant 499 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i3-8145U bicœur 15,6 pouces pour 329 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Ordinateur portable HP 14 Intel Core i3-1005G1 double cœur 14 pouces pour 279 $ chez Walmart (prix courant 469 $) Dell Latitude 14 5490 Intel Core i5-8350U Quad-core 14 ″ Win10 Pro Business Laptop pour 659 $ chez Dell (prix catalogue 1837,13 $) Ordinateur portable Dell Inspiron 15 5585 AMD Ryzen 7 3700U 15,6 ″ 1080p avec Radeon RX Vega 10 pour 599,99 $ Dell (prix catalogue 749,99 $) Ordinateur portable Dell Vostro 13 5000 Intel 10e génération Core i5-10210U quadricœur 13,3 ″ 1080p pour 599 $ chez Dell (prix courant 1212,86 $) Dell Vostro 14 5490 Intel 10e génération Core i7-10510U Quad-core 14 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 779 $ chez Dell (prix courant 1427,14 $) Dell Vostro 15 7000 Intel Core i5-9300H Quad-core 15,6 ″ 1080p Win10 Pro Laptop avec GTX 1050 pour 779 $ à Dell (prix courant 1427,14 $) Dell Vostro 15 7000 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p Win10 Pro Laptop avec GTX 1050 pour 819 $ Dell (prix catalogue 1641,42 $) Dell Vostro 15 5490 Intel 10e génération Core i7-10510U Quad-core 15,6 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 709 $ chez Dell (prix courant 1427,14 $) Dell Vostro 15 5590 Intel 10e génération i7-10510U Quad-core 15,6 ″ 1080p Win10 Pro Laptop avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 949 $ chez Dell (prix catalogue 1712,86 $) ASUS ROG Strix Intel i5-9300H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 120Hz Gaming Laptop avec GTX 1660 Ti, 512 Go SSD for 949 $ chez Walmart (prix courant 1299 $) Ordinateur portable de jeu HP Omen 15 Intel Core i7-9750H à 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM + casque et souris Omen pour 999,99 $ chez Walmart (prix catalogue 1399 $) Ordinateur portable de jeu HP OMEN 17 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 17,3 ″ 1080p 144 Hz avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1499,99 $ chez Amazon (prix catalogue 1649,99 $) Acer Predator Triton 500 Intel Core i7-8750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144Hz G-SYNC Gaming Laptop avec RTX 2080, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1799,99 $ sur Amazon (prix catalogue 2499,99 $) Tablette WiFi Samsung Galaxy Tab S6 128 Go 10,5 ″ avec S-Pen pour 549,99 $ sur Amazon (prix catalogue 649,99 $)

Ordinateurs de bureau

Ordinateur de bureau tour Dell XPS 8930 Intel Core i7-9700 à 8 cœurs avec 16 Go de RAM pour 799,99 $ chez Dell (prix catalogue 999,99 $) Dell XPS 8930 Intel Core i7-9700 Desktop Tower 8-core avec RTX 2060, 16 Go de RAM, 256 Go SSD + 1 To HDD pour 1099,99 $ Dell (prix catalogue 1599,99 $) Ordinateur de bureau HP Pavilion 595 Intel Core i5-8400 avec SSD de 128 Go (remis à neuf) pour 399,99 $ sur PCMag Shop (prix catalogue 769 $) Dell Vostro 5000 Intel Core i5-9400 6 cœurs Win10 Pro Desktop pour 649 $ chez Dell (prix courant 998,57 $) Dell Vostro 5000 Intel Core i7-9700 8 cœurs Win10 Pro Desktop pour 789 $ chez Dell (prix catalogue 1355,71 $) Dell Vostro Small 3470 Intel Core i5-9400 Desktop 6 cœurs pour 579 $ chez Dell (prix courant 998,57 $)

Moniteurs

Moniteur IPS incurvé Dell UltraSharp U3818DW 38 ″ 3840 × 1600 + carte-cadeau Dell de 200 $ pour 949,99 $ chez Dell (prix courant 1299,99 $) Moniteur IPS incurvé Dell UltraSharp U3415W 34 ″ 3440 × 1440 + Carte-cadeau Dell de 200 $ pour 699,99 $ à Dell (prix courant 949,99 $) Moniteur LED incurvé Samsung CF39M 32 ″ 1080p pour 149,99 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $) Moniteur de jeu FreeSync 32 ″ 2560 × 1440 144 Hz LG 32GK650F-B pour 299 $ sur Amazon (prix catalogue 399,99 $) Moniteur de jeu incurvé BenQ EX3203R 32 ″ 2560x1440p 144 Hz pour 399,99 $ sur Amazon (prix catalogue 699,99 $) Moniteur Dell UltraSharp U2718Q 27 ″ 4K InfinityEdge + Carte-cadeau Dell de 150 $ pour 449,99 $ chez Dell (prix catalogue 619,99 $) Moniteur Dell UltraSharp U2719D 27 ″ QHD IPS Infinityedge + Carte-cadeau Dell de 100 $ pour 374,99 $ chez Dell (prix courant 499,99 $) Moniteur IPS FreeSync LG 27UL650-W 27 ″ 4K HDR FreeSync pour 349,95 $ sur Amazon (prix catalogue 549,99 $) Moniteur Dell UltraSharp U2419H 24 ″ 1080p IPS + Carte-cadeau Dell de 100 $ pour 229,99 $ chez Dell (prix courant 309,99 $)

Téléviseurs et divertissement à domicile

Appareils intelligents pour la maison

Sonnette vidéo Wi-Fi eufy sécurité 2560 × 1920 + carillon sans fil pour 109,99 $ sur Amazon (utilisez le code: DBCODE99N – prix courant 159,99 $) Système de sécurité sans fil HD 1080p Arlo Pro 2 (2 caméras) pour 249,99 $ sur Amazon (prix courant 479,99 $) Aspirateur robot WiFi iRobot Roomba i7 + 7550 avec poubelle automatique pour 799 $ sur Amazon (prix catalogue 999,99 $) Aspirateur robot eufy RoboVac 25C 1500Pa WiFi pour 149 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $) Aspirateur robot eufy RoboVac 11S Slim 1300Pa pour 169,99 $ sur Amazon (Clip de 50 $ – prix courant 229,99 $) Aspirateur robot WiFi ILIFE A9 avec ElectroWall portable pour 189,99 $ sur Amazon (prix courant 249,99 $)

Électronique

Composants PC, mise en réseau et stockage

Webcam Logitech C920s HD 1080p Pro avec obturateur de confidentialité pour 50,99 $ sur Amazon (prix catalogue 69,99 $) Disque dur externe portable WD Elements 4 To USB 3.0 pour 89,99 $ chez Amazon (prix courant 139,99 $) Samsung 860 EVO 2 To 2,5 ″ SSD + Corsair SSD Kit de support de montage pour 237,98 $ chez Amazon (prix catalogue 299,99 $) SSD interne Crucial BX500 2 To SATA 2,5 ″ pour 179,99 $ chez Amazon (prix catalogue 199,99 $) Carte microSDXC SanDisk Extreme 1 To (512 Go pour 110 $) pour 259,99 $ sur Amazon (prix catalogue 449,99 $) PNY Turbo 64GB USB 3.0 Flash Drive for 11,99 $ sur Amazon (prix catalogue 14,99 $) Système WiFi maillé pour toute la maison Deco M3 AC1200 de TP-Link pour 96,99 $ sur Amazon (prix courant 109,99 $) Routeur WiFi Netgear XR300 Nighthawk Pro Gaming AC1750 pour 149,99 $ sur Amazon (prix catalogue 199,99 $) Routeur WiFi intelligent Netgear Nighthawk R7200 AC2100 pour 79,99 $ chez Walmart (prix courant 179,99 $) Routeur Gigabit WiFi double bande Netgear Nighthawk R6700 AC1750 pour 61,88 $ US sur Amazon (coupon de 10 $ – prix catalogue 84,99 $) Routeur WiFi Jetstream AC1900 double bande 802.11ac pour 49,99 $ chez Walmart (prix courant 139 $) Processeur AMD Ryzen 5 2600 6 cœurs avec refroidisseur Wraith Stealth pour 119,99 $ chez Amazon (prix catalogue 199 $) Processeur AMD Ryzen 5 3600 6 cœurs avec Wraith Stealth Cooler pour 174,99 $ chez Amazon (prix catalogue 199 $) Processeur AMD Ryzen 5 3600X 6 cœurs avec refroidisseur Wraith Spire pour 204,99 $ sur Amazon (prix courant 249 $) Processeur AMD Ryzen 7 2700X 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Spire pour 169,99 $ sur Amazon (prix catalogue 329 $) Processeur AMD Ryzen 7 3700X 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 309,99 $ sur Amazon (prix catalogue 329 $) Processeur AMD Ryzen 7 3800X 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 339,99 $ sur Amazon (prix catalogue 399 $) Processeur AMD Ryzen 9 3900X 12 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 469,99 $ chez Amazon (prix catalogue 499 $) Logitech Crayon (pour iPad 7e génération, iPad Air 3e génération, iPad Mini 5e génération) pour 49,99 $ sur Amazon (prix catalogue 69,99 $)

Outils et amélioration de l’habitat, gadgets de cuisine, etc.

Sèche-cheveux à moteur numérique Dyson Supersonic V9 pour 319,99 $ sur Amazon (Clip de 80 $ – prix courant 399,99 $) Dyson Airwrap Smooth + Control Styler pour 399,99 $ sur Amazon (Clip de 100 $ – prix catalogue 499,99 $) Purificateur d’air compatible Wi-Fi Pure Hot + Cool Link HP02 pour 399,99 $ sur Amazon (100 $ de rabais à la caisse – prix courant 599,99 $) Panasonic Arc5 Rasoir sans fil à 5 ​​lames pour séchage humide 99,99 $ sur Amazon (prix courant 149,99 $) Brosse à dents électrique rechargeable Oral-B Genius Pro 8000 pour 99,94 $ chez Amazon (prix catalogue 179,94 $) Lorell 36 ″ x 46 ″ chaise en verre trempé (supporte jusqu’à 1000 lb) pour 42,09 $ sur Amazon (prix courant 94 $) Pèse-personne numérique Bluetooth Smart Scale C1 d’eufy pour 16,99 $ sur Amazon (Clip de 5 $ et code d’utilisation: whitelove1 – prix de liste 29,99 $)

