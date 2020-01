Offres ET: 100 $ de réduction sur un iPad Apple de 10,2 pouces, 500 $ de réduction sur un téléviseur Vizio Quantum 4K de 65 pouces, première remise sur Amazon Echo Buds

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez acheter l’un des iPads Apple 10,2 pouces 2019 d’Amazon avec une remise de 100 $. Cela rend l’iPad le plus abordable d’Apple encore plus à seulement 329,99 $ pour le modèle 128 Go ou 249,99 $ pour la version 32 Go.

Apple iPad 2019 10,2 pouces 128 Go (329,00 $)

Le nouvel iPad 2019 intègre le processeur A10 de la société qui a fait ses débuts dans l’iPhone 7 fin 2016. Bien que cela fasse le matériel de cette tablette il y a quelques années, vous obtenez les performances de cet ancien produit phare avec un grand écran haute définition et avec 128 Go d’espace de stockage. À l’heure actuelle, vous pouvez en obtenir un d’Amazon, de 429,00 $ à 329,00 $.

Vizio P659-G1 2019 Téléviseur intelligent HDR 4K 65 pouces Quantum + 250 $ Dell Promo eGift Card (899,99 $)

Le P659-G1 de Vizio est doté de la technologie à points quantiques pour fournir 115% plus de couleurs que les téléviseurs LCD concurrents. Ce modèle est également équipé d’un Chromecast intégré et de commandes vocales mains libres, et il prend en charge Dolby Vision HDR. Ce téléviseur est généralement au prix de 1399,99 $, mais vous pouvez actuellement l’obtenir auprès de Dell à 899,99 $. Pendant un temps limité, vous pouvez également recevoir une carte-cadeau Dell gratuite de 250 $ avec votre achat, ce qui fait de ce téléviseur une offre exceptionnelle.

Amazon Echo Buds (89,99 $)

Amazon a créé ses Echo Buds pour rivaliser avec des AirPods d’Apple et des Galaxy Buds de Samsung. Tout comme ces autres appareils, les Echo Buds sont entièrement sans fil et peuvent également durer jusqu’à 5 heures avec une seule charge. Aujourd’hui, Amazon lance sa toute première vente sur ces écouteurs haute technologie, ce qui fait chuter le prix de 129,99 $ à 89,99 $.

Tablette WiFi Apple iPad 10.2 ″ 128 Go pour 329,99 $ (32 Go pour 250 $) sur Amazon (prix catalogue 429 $) Téléviseur intelligent VIZIO P659-G1 série P Quantum 65 ″ 4K HDR 120 Hz natif 200 zones de gradation + carte-cadeau Dell de 250 $ pour 899,99 $ chez Dell (prix catalogue 1399,99 $) Seagate FireCuda Gaming 2 To 2,5 “SATA Solid State Hybrid Drive for 59,99 $ sur Amazon (prix catalogue 94,99 $) Moniteur LED Onn ONN20ML270H 27 ″ 1080p pour 79,99 $ chez Walmart (prix courant 149,99 $) Apple AirPods Pro pour 234,99 $ sur Amazon (prix catalogue 249 $) Dell XPS 13 9380 Intel Core i5-8265U Quad-core 13,3 “4K Touch Laptop pour 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS133AFF – prix catalogue 1568,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1149,99 $ chez Dell (utilisez le code: AFF600OFFAW – prix catalogue 1749,99 $) Ordinateur portable Apple MacBook Air Intel Core i5 13,3 ″ 2560 × 1600 avec SSD de 128 Go (modèle 2019) pour 899,99 $ sur Amazon (remise à la caisse – prix catalogue 1099 $) Lecteur multimédia de streaming Roku Ultra 4K HDR avec casque JBL Premium pour 74,73 $ US sur Amazon (prix catalogue 99,99 $) Écouteurs sans fil Bluetooth 5.0 Echo Buds avec réduction active du bruit Bose pour 89,99 $ sur Amazon (prix courant 129,99 $) Aspirateur robot iRobot Roomba 671 WiFi pour 197 $ chez Amazon (prix courant 232,28 $) Carte graphique ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080TI OC 11 Go GDDR6 pour 999,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1259,99 $) Aujourd’hui seulement: Tile Mate (4-Pack) pour 39,99 $ sur Amazon (prix catalogue 69,99 $)

