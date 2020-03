Offres ET: 125 $ de réduction sur le moniteur de jeu Alienware AW2521HF de 25 pouces, Microsoft Surface Pro 7 avec cache de type seulement 599 $, ensemble combiné DJI Mavic Mini Fly More Combo seulement 499 $

Restez chez vous où il est en sécurité et offrez-vous une expérience de jeu incroyablement rapide avec l’un des écrans Alienware 240 Hz de Dell pour seulement 384,99 $.

Moniteur de jeu Dell Alienware AW2521HF 240 Hz 1080p 24,5 pouces (384,99 $)

Profitez de vos jeux au maximum avec un moniteur flamboyant de 240 Hz! En plus de son taux de rafraîchissement extrême, cet écran prend en charge à la fois FreeSync et G-Sync et un temps de réponse rapide de 1 ms vous offrant une expérience de jeu très réactive. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un affichage de Dell de 509,99 $ à 384,99 $.

Tablette Microsoft Surface Pro 7 Intel Core i3 12,3 pouces avec 4 Go de RAM, SSD de 128 Go et cache de type (599,00 $)

La nouvelle tablette Surface Pro 7 de Microsoft comprend un processeur Intel Core i3 de 10e génération et 4 Go de RAM. Bien qu’il ne soit pas particulièrement puissant, sa taille compacte et son écran haute résolution le rendent excellent à utiliser en voyage. La tablette est également livrée avec un couvercle de type qui vous permet d’utiliser la tablette comme un PC, et l’ensemble du système ne pèse que 1,7 livres. Best Buy vend actuellement la Surface Pro 7, qui est passée de 959,00 $ à seulement 599,00 $.

Ensemble combiné DJI Mavic Mini Fly More et accessoires (499,00 $)

Il est dangereux de sortir en ce moment, mais avec un drone, vous êtes libre d’explorer le monde extérieur sans risquer de contracter un coronavirus. Ce drone dispose d’une caméra quad HD de haute qualité et il est livré avec des tonnes d’accessoires supplémentaires, y compris une carte SD de 64 Go, un kit de nettoyage et un sac pour transporter et stocker le drone et l’équipement. Pour le moment, vous pouvez l’obtenir auprès d’Adorama baissé de 796,29 $ à seulement 499,00 $.

Offres en vedette

