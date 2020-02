Offres ET: 200 $ supplémentaires sur les téléviseurs OLED 4K de LG, 17% supplémentaires sur Inspiron 3000

Si vous recherchez un nouveau téléviseur haut de gamme, consultez les téléviseurs ThinQ AI de 65 pouces de la série C9 de LG. En plus d’avoir un grand écran 4K, ces téléviseurs disposent d’une technologie AI avancée pour améliorer la qualité d’image, et ils sont actuellement en vente avec une remise de 800 $.

Téléviseur intelligent OLED 4K HDR 65 pouces de la série LG C9 OLED65C9PUA (2199,00 $)

Les téléviseurs de la série C9 de LG sont équipés du processeur Alpha9 Gen 2 personnalisé de la société qui fonctionne pour améliorer la qualité d’image et créer une meilleure image que les téléviseurs concurrents inférieurs. Comme il s’agit d’un téléviseur OLED, il présente également un contraste supérieur pour créer des noirs profonds et des couleurs riches, et il prend en charge un ensemble complet de fonctions Smart TV pour la diffusion de contenu. À l’heure actuelle, il est passé de 2 999,99 $ à 2 199,00 $ dans la boutique en ligne de PCMag.

Ordinateur de bureau Dell Inspiron 3000 Intel Core i5-9400 avec 8 Go de RAM DDR4 et disque dur de 1 To à 7 200 tr / min (481,39 $)

Cet ordinateur a été conçu pour être un PC domestique complet avec un processeur Intel Core i5 assez rapide et 8 Go de RAM. Ce n’est certainement pas le système le plus rapide du marché aujourd’hui, mais il offre de nombreuses performances pour la navigation Web intensive et d’autres tâches telles que l’édition de photos. Vous pouvez l’obtenir maintenant auprès de Dell réduit de 628,99 $ à 481,39 $ avec le code promo EXTRA17.

Offres en vedette

Apple iPad Air 3e génération 256 Go 10,5 pouces Retina WiFi Tablet (gris sidéral) pour 549 $ chez Amazon (prix catalogue 649 $) Dell Inspiron 3000 Intel Core i5-9400 Desktop 6-core pour 481,39 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix courant 628,99 $) Baisse de prix de 10 $: Aspirateur robot RoboVac 11S Slim 1300Pa eufy pour 149,99 $ sur Amazon (utilisez le code: robovac11s – prix catalogue 229,99 $) Téléviseur OLED 4K LG C9 de 65 pouces avec processeur Alpha 9, 120 Hz en 4K, HDMI 2.1, taux de rafraîchissement variable pour 1999 $ sur PCMag Shop (utilisez le code: SAVE200 – prix catalogue 2999,99 $) Téléviseur OLED 4K LG B9 de 65 pouces avec 120 Hz à 4K, HDMI 2.1, taux de rafraîchissement variable pour 1799 $ sur PCMag Shop (utilisez le code: SAVE200 – prix courant 2499,99 $) Aspirateur Robot Aspirateur WiFi Eufy Robovac 35C 1500Pa pour 199,99 $ chez Walmart (prix courant 299,99 $) NETGEAR Orbi RBK23 AC2200 Système Wi-Fi Tri-Band Whole Home (3-Pack) pour 199,99 $ chez Amazon (prix catalogue 299,99 $) Dell Vostro Small 3470 Intel Core i5-9400 Desktop 6 cœurs pour 549 $ chez Dell (prix catalogue 927,14 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C425 Intel m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 299 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Monoprice Maker Select Imprimante 3D v2 avec grande plaque chauffante pour 168,99 $ chez Amazon (prix catalogue 329,99 $) Dell New Vostro 15 7000 Intel Core i7-9750H 6-core 15,6 ″ 1080p Laptop with GTX 1650, 16GB RAM, 128GB SSD + 1TB HDD for 1059 $ chez Dell (prix courant 1927,14 $) Kit de 2 caméras pour caméra de sécurité intelligente Blink XT2 extérieure / intérieure pour 139,99 $ (3 caméras 200 $) sur Amazon (prix catalogue 179,99 $) Abonnement de 3 mois à Microsoft Xbox Live Gold pour 14,99 $ chez Walmart (prix courant 24,99 $) Aujourd’hui seulement: Brosse à dents électrique rechargeable Fairywill avec 3 têtes de brosse pour 18,99 $ sur Amazon (prix catalogue 29,95 $)

