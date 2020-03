Offres ET: 250 $ de réduction sur Apple MacBook Air, Dell Latitude 7390 seulement 549 $, prix le plus bas sur Google Pixel 4

L’hiver est presque terminé et le printemps est dans l’air, mais nous avons encore quelques jours de froid devant nous. Pendant que vous attendez que la dernière couche de givre disparaisse, prenez un nouvel ordinateur et profitez de vos derniers jours à l’intérieur avant de sortir jouer.

Ordinateur portable Apple MacBook Air Intel Core i5 de 13 pouces avec 8 Go de RAM et 128 Go SSD (1049,99 $)

Le MacBook Air d’Apple a été conçu pour être exceptionnellement léger à 2,75 livres. Il dispose également d’un écran 2560 × 1600 de haute qualité, et Apple a construit le système en aluminium durable de la série 6000. Si vous souhaitez acheter l’un de ces systèmes avec le plus petit SSD de 128 Go, vous pouvez le faire passer de 1299,00 $ à 1049,99 $ sur Amazon.

Ordinateur portable Dell Latitude 7390 Intel Core i5-8350U 13,3 pouces 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go M.2 SATA SSD (549,00 $)

Dell a conçu cet ordinateur portable Latitude avec un processeur Intel Core i5-8350U et 8 Go de RAM. Ces spécifications sont au milieu de la route par rapport aux normes d’aujourd’hui, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Ce système devrait bien fonctionner pour les tâches quotidiennes comme le travail de bureau et la navigation Web. Ne vous attendez pas à ce qu’il exécute des jeux exigeants ou rende la vidéo exceptionnellement rapide. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir l’un de ces systèmes Dell réduit de 2412,85 $ à 549,00 $.

Smartphone 5,7 pouces SnapDragon 855 Qualcomm de Google Pixel 4 avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage (549,00 $)

Le Pixel 4 de Google est équipé du SoC Snapdragon 855 de Qualcomm et de 6 Go de RAM. Ce matériel lui donne une amélioration des performances saine par rapport au Pixel 3 et le rend également compétitif avec d’autres smartphones phares d’Apple et de Samsung. Si vous commandez un de ces téléphones maintenant sur Amazon, vous pouvez le faire passer de 799,00 $ à 549,00 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu sur ce téléphone à ce jour.

Ordinateur portable Apple Macbook Air Intel Core i5 13,3 ″ 2560 × 1600 avec SSD 256 Go (modèle 2019) pour 1049,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1299 $) Ordinateur portable Dell Latitude 7390 vPro Core i5-8350U 13,3 ″ 1080p pour 549 $ chez Dell (prix courant 2412,85 $) Smartphone déverrouillé Google Pixel 4 64 Go pour 549 $ (128 Go pour 649 $) sur Amazon (prix courant 799 $) Smartphone déverrouillé Google Pixel 4 XL 64 Go pour 649 $ (128 Go pour 749 $) chez Amazon (prix catalogue 899 $) Dell XPS 13 7390 Intel Core i5-10210U Quad-core 13,3 ″ 1080p Laptop for 799,99 $ à Dell (prix courant 1199,99 $) Haut-parleur sans fil Bose SoundTouch 10 pour 119 $ chez Walmart (prix catalogue 199 $) Disque dur hybride SSD Seagate FireCuda Gaming 2 To 2,5 pouces SATA pour 59,99 $ sur Amazon (prix catalogue 94,99 $) Ordinateur portable Dell Inspiron 15 5585 AMD Ryzen 7 3700U 15,6 ″ 1080p avec carte graphique Radeon RX Vega 10 pour 449,99 $ chez Dell (utilisez le code: LT15AMDAFF – prix courant 778,99 $) Acer Aspire 5 Intel Core i7-8565U Quad-core 14 ″ 1080p Laptop with 512GB SSD for 499 $ chez Walmart (prix catalogue 625 $) Dell Vostro 3000 Intel Core i5-9400 Win10 Pro 6-core Desktop for 549 $ chez Dell (prix catalogue 998,57 $) Disque dur externe portable Seagate Expansion 8 To USB 3.0 pour 119,99 $ sur Amazon (prix de liste: 149,99 $) Aujourd’hui seulement: stabilisateur de cardan DJI Osmo Pocket Handheld 3 axes avec caméra intégrée + ensemble de cartes Micro SD de 32 Go pour 279 $ sur Amazon (prix courant 352,11 $) Aspirateur robot Shark ION RV750 WiFi pour 199 $ chez Walmart (prix courant 349 $)

