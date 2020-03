Offres ET: 400 $ de rabais sur le Samsung Galaxy Note 9, Dell Inspiron 13 7000 seulement 500 $, 6QT Instant Pot Viva Juste 50 $

Le Galaxy Note 9 de Samsung n’est peut-être plus le dernier et le meilleur smartphone de l’entreprise, mais il a encore beaucoup à offrir. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir l’un de ces téléphones avec une remise importante qui le ramène à seulement 599 $.

Smartphone débloqué 4G Samsung Galaxy Note 9 N960U 128 Go (599,99 $)

Le Galaxy Note 9 de Samsung comprend un écran haute résolution AMOLED de 6,4 pouces et un puissant SoC. Bien qu’il ait été remplacé par le nouveau Galaxy Note 10 de Samsung, ce modèle a encore beaucoup à offrir et il est actuellement fortement réduit d’Amazon. Vendue à l’origine pour 999,99 $, vous pouvez l’acheter aujourd’hui pour seulement 599,99 $.

Ordinateur portable Inspiron 13 7386 Intel Core i5-8265U 2-en-1 1080p à écran tactile 13,3 pouces avec 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go M.2 PCI-E SSD (499,99)

Cet ordinateur portable 2 en 1 polyvalent dispose d’un écran tactile qui rend les notes d’écriture manuscrites et le dessin d’images à l’écran rapides et faciles. Dell a également équipé le système d’un processeur Core i5 et de 8 Go de RAM, ce qui signifie qu’il devrait avoir des performances décentes lors de la navigation sur le Web. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès de Dell à un prix réduit de 849,99 $ à 499,99 $ avec le code promo LTINSP137AFF.

Autocuiseur Instant Pot Viva 6 pintes 9 en 1 (49,99 $)

L’Instant Pot Viva 6 est plus qu’un simple autocuiseur, avec la capacité de sauter des aliments, de cuire à la vapeur des légumes frais et de cuisiner une large gamme de soupes et de ragoût sains. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès de Best Buy à un prix réduit de 119,99 $ à seulement 49,99 $.

Offres en vedette

Aujourd'hui seulement: Smartphone déverrouillé Samsung Galaxy Note9 128 Go pour 599,99 $ (512 Go pour 750 $) chez Amazon (prix catalogue 999,99 $) Portable Dell Inspiron 13 7000 Intel Core i5-8265U Quad-core 13,3 ″ 1080p 2-en-1 tactile pour 499,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTINSP137AFF – prix courant 849,99 $) Instant Pot Viva 6-Qt 9-in-1 Multi-Use Programmable Pressure Cooker for 49,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 119,99 $)

