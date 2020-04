Offres ET: 450 $ de réduction sur l’ordinateur portable de jeu Gigabyte Aorus 15, Dell Vostro 5000 à seulement 599 $, 30% de réduction sur la nouvelle Fitbit Charge 4

Aujourd’hui, vous pouvez économiser 450 $ sur un ordinateur portable de jeu Gigabyte Aorus haut de gamme avec un affichage rapide de 144 Hz d’Adorama.

Ordinateur portable de jeu Gigabyte Aorus 15 Intel Core i7-9750H 144 Hz 1080p 15,6 pouces avec GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM et disque dur 1 To (949,00 $)

L’ordinateur portable de jeu Aorus 15 de Gigabyte est livré avec du matériel de jeu de niveau ordinateur emballé dans un boîtier compact et portable. Il dispose également d’un excellent affichage de jeu 1080p avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz. Pour un temps limité, vous pouvez faire baisser ce système de 1 399,00 $ à 949,00 $ chez Adorama.

Ordinateur de bureau Dell Vostro 5000 Intel Core i5-9400 avec 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go M.2 NVMe SSD (599,00 $)

Les ordinateurs Dell Vostro ont été conçus comme des solutions bureautiques et professionnelles, et ce Vostro 5000 n’est pas différent. Il est équipé d’un processeur Intel Core i5-9400 qui offre des performances de traitement de niveau intermédiaire qui sont parfaites pour un large éventail de tâches de bureau et de travail. Dell propose ces systèmes pour une durée limitée, de 998,57 $ à 599,00 $ avec code promotionnel SAVE50.

Fitbit Charge 4 + Two 9,99 $ Articles de remplissage (118,97 $)

Le nouveau Fitbit 4 comprend de nouveaux capteurs GPS et SPO2 intégrés ainsi que des commandes Spotify et une batterie qui peut durer jusqu’à sept jours. Verizon propose une offre spéciale sur cet appareil qui sortira bientôt. En l’ajoutant et deux articles de remplissage à 9,99 $ à votre panier, vous pouvez économiser 30%, ce qui se traduira par une remise d’environ 45 $ et un prix final de 118,97 $.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

