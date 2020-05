Offres ET: 450 $ de remise sur l’ordinateur portable Dell XPS 13 remis à neuf, 140 $ de remise sur le moniteur UltraSharp 4K USB-C de 27 pouces, 1 To WD Black SN750 SSD Seulement 200 $

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un ordinateur portable Dell 13,4 pouces remis à neuf avec un processeur Core i7 et une remise de 450 $ dans la boutique en ligne de PCMag.

Ordinateur portable 13,4 pouces Intel XPS 13 7390 Intel Core i7-1065G7 avec 16 Go de RAM DDR4 et SSD M.2 NVMe de 512 Go – Remis à neuf (1 199,00 $)

Dell a conçu ce portable comme une solution haut de gamme pour le travail et les voyages. L’ordinateur portable à revêtement métallique comprend un processeur quadricœur Intel Core i7-1065G7 rapide et un écran 1920 × 1200. Selon Dell, ce système a également une excellente autonomie et peut durer jusqu’à 21 heures avec une seule charge. À l’heure actuelle, vous pouvez en acheter un qui a été remis à neuf dans la boutique en ligne de PCMag, qui est passé de 1 649,99 $ à 1 199,99 $.

Moniteur Dell UltraSharp U2720Q 27 4K USB-C (579,99 $)

Travailler sur un moniteur 4K présente certains avantages majeurs, notamment la possibilité d’afficher plus d’écran à tout moment. Cet écran de Dell utilise un panneau 4K de 27 pouces qui prend également en charge 1,07 milliard de couleurs, ce qui le rend bien adapté à l’édition d’images. À l’heure actuelle, vous pouvez en obtenir un auprès de Dell, qui passe de 719,99 $ à 579,99 $.

SSD Western Digital Black SN750 NVMe PCI-E 1 To (199,99 $)

Mettez à niveau votre PC avec l’un des SSD SN750 de WD, ce qui vous donnera un périphérique de stockage extrêmement rapide avec beaucoup d’espace. Le lecteur peut lire des données jusqu’à 3470 Mo / s, et dès maintenant, vous pouvez en obtenir un de Best Buy marqué de 259,99 $ à 199,99 $.

Offres en vedette

