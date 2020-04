Offres ET: 510 $ de rabais sur XPS 8930 SE avec RTX 2070, Pixel 4 seulement 499 $, caméra Kasa TP-Link avec prise intelligente en prime seulement 50 $

Besoin d’un PC de bureau? Pour une durée limitée, Dell vend son ordinateur de jeu XPS 8930 Special Edition avec un processeur Core i7 et un super GPU Nvidia GeForce RTX 2070 pour seulement 1 649,99 $.

Ordinateur de bureau Dell XPS 8930 édition spéciale Intel Core i7-9700K avec super GPU Nvidia GeForce RTX 2070, 8 Go de RAM DDR4, disque dur de 1 To et SSD NVMe M.2 de 256 Go (1 649,99 $)

Équipé d’un processeur Intel Core i7 overclockable et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070 Super, ce bureau a un énorme potentiel de jeu. Il devrait être capable d’exécuter des jeux à des résolutions 2K avec une relative facilité. Obtenez-en un dès aujourd’hui auprès de Dell à un prix réduit de 2 159,98 $ à 1 649,99 $ avec le code promotionnel 50OFF699.

Google Pixel 4 Qualcomm SnapDragon 855 Smartphone 5,7 pouces avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage (499,00 $)

Le Pixel 4 de Google est équipé du SoC Snapdragon 855 de Qualcomm et de 6 Go de RAM. Ce matériel lui donne une amélioration des performances saine par rapport au Pixel 3 et le rend également compétitif avec d’autres smartphones phares d’Apple et de Samsung. Si vous commandez un de ces téléphones maintenant auprès de B&H Photo Video, vous pouvez l’obtenir à un prix réduit de 799,00 $ à 499,00 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu sur ce téléphone à ce jour.

Caméra de sécurité Wi-Fi intérieure Full HD TP-Link Kasa Cam (49,99 $)

Cette petite caméra Wi-Fi peut aider à garder votre maison en sécurité. L’appareil photo est accessible à distance depuis votre smartphone pour vous permettre de voir l’intérieur de votre maison lorsque vous êtes absent, ce qui permet de s’assurer facilement que personne n’est entré par effraction. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir l’un de ces appareils photo de Best Buy à partir de 79,99 $. à 49,99 $.

Offres en vedette

Ordinateur de bureau tour Dell XPS 8930 SE Intel Core i7-9700K à 8 cœurs avec RTX 2070 SUPER, 16 Go de RAM, 512 Go SSD + 2 To HDD pour 1649,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 2159,98 $) Smartphone déverrouillé Google Pixel 4 64 Go pour 499 $ (4 XL pour 599 $) chez B&H Photo Video (prix catalogue 799 $) Caméra WiFi d’intérieur 1080p KC120 Kasa Cam TP-Link + Mini prise WiFi intelligente TP-Link Kasa pour 49,99 $ chez Best Buy (prix courant 79,99 $) Tracker de fitness GPS Fitbit Charge 4 avec éléments de remplissage pour 118,97 $ chez Verizon Wireless (30% de réduction sur 3 articles, ajoutez 2 autres articles au panier – prix de liste 149,99 $) Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop avec SSD 512 Go pour 675 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 799,99 $) Ordinateur portable Dell Inspiron 14 5000 Intel 10e génération Core i5-1035G1 Quadricœur 14 ″ 1080p pour 579,99 $ chez Dell (prix catalogue 649,99 $) Haut-parleur intelligent Google Nest Mini 2e génération pour 29 $ à Adorama (prix de liste $ 49) 55 ″ TCL 55R625 4K HDR QLED Roku Smart TV pour 499,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 599,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 2 disques SSD de 512 Go pour 1849,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 2493,98 $) 65 ″ Samsung QN65Q60R 4K UHD HDR QLED 120Hz-Native TV pour 799,99 $ chez Walmart (prix de liste 999,99 $) Samsung Galaxy Watch Active 40mm Smartwatch Aluminium + 25 $ Best Buy Gift Card for 149,99 $ chez Best Buy (prix de liste: 199,99 $) Facebook Portal Mini 8 ″ Affichage d’appel vidéo intelligent pour 79,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 129,99 $) Microsoft Arc Touch Mouse pour 29,99 $ chez Best Buy (prix courant 59,99 $)

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis:

En seulement 48 heures, vous pourriez être un expert certifié Google Analytics Week-end: 300 $ de réduction sur MacBook Pro, Apple Watch Series 5 seulement 349 $, 30% de réduction sur la nouvelle Fitbit Charge 4Gain a Living Keeping Hackers Out of Networks with this Cyber ​​Security Training