Offres ET: 550 $ de réduction sur l’ordinateur portable de jeu Alienware M15, Roku Premiere seulement 29 $, économisez 300 $ sur un téléviseur Vizio 4K de 55 pouces

Les meilleures offres disponibles aujourd’hui incluent quelques ordinateurs portables Dell haut de gamme et un téléviseur 4k de 55 pouces à gradation.

Ordinateur portable de jeu Dell Alienware M15 R1 Intel Core i7-9750H 15,6 pouces 1080p 144 Hz avec Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go M.2 PCI-E SSD (1199,99 $)

Si vous voulez un ordinateur portable rapide avec beaucoup de performances pour exécuter les derniers jeux, alors vous voudrez peut-être envisager l’Alienware M15 R1 de Dell. Ce système a été littéralement conçu pour les jeux et il dispose d’un processeur rapide à six cœurs, d’un Nvidia GeForce RTX 1660 Ti et d’un écran IPS 1080p 144Hz de haute qualité. Vous pouvez obtenir ce système auprès de Dell réduit de 1749,99 $ à 1199,99 $ avec code promo AWM15R1AFF.

Lecteur multimédia HDR Roku Premiere 4K (29,00 $)

Le lecteur multimédia Premiere de Roku prend en charge les vidéos 4K et HDR et est en concurrence directe avec Fire TV 4K d’Amazon. Il est capable de diffuser du contenu à partir de nombreuses sources, notamment Netflix, Hulu, Vudu et Sling TV. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès de Walmart à un prix réduit de 39,99 $ à 29,00 $.

Téléviseur intelligent Vizio M558-G1 Quantum 4K HDR de 55 pouces (499,99 $)

Ce téléviseur 4K de 55 pouces est doté de la technologie couleur quantique qui améliore la clarté des couleurs et des images au-delà des téléviseurs 4K standard. Il comporte également 90 zones de gradation de la lumière, ce qui aide à produire des noirs plus riches et à réduire les saignements de lumière. À l’heure actuelle, il est passé de 799,99 $ à 499,99 $ chez Amazon.

Offres en vedette

Ordinateur portable de jeu Alienware m15 R1 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 144 Hz 1080p avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM, SSD 512 Go pour 1199,99 $ chez Dell (utilisez le code: AWM15R1AFF – prix courant 1749,99 $) Roku Premiere 4K HDR Streaming Media Player for 29 $ chez Walmart (prix catalogue 39 $) Téléviseur intelligent 4K HDR Quantum 4K Vizio M558-G1 de série M pour 499,99 $ chez Amazon (prix courant 799,99 $) 2 mois d’abonnement numérique tout accès pour 1 $ au Wall Street JournalDell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop with 512GB SSD for 622,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 828,99 $) Portable Dell XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 4K UHD OLED avec GTX 1650, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1452,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix courant 1949,99 $) Disque dur externe WD Black P10 Game Drive 5 To + 2 mois Xbox Game Pass Ultimate pour 115,99 $ sur Amazon (prix catalogue 149,99 $) Téléviseur intelligent LED HDR UHD 4K 75UM6970PUB de 75 pouces pour 796,99 $ chez Walmart (prix courant 1099,99 $) Téléviseur intelligent DEL HDR UHD 4K UN75NU6900 4K de 75 po pour 897,99 $ chez Walmart (prix courant 1499,99 $) Ordinateur portable Microsoft Surface 3 Intel Core i5-1035G7 Quad-core 13,5 ″ tactile pour 999 $ sur Amazon (prix catalogue 1299 $) Dell Vostro 15 3590 Intel 10e génération Core i5-10210U Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop for 569 $ chez Dell (prix courant 1041,43 $) Barre de son Bose Solo 5 TV Sound System pour 179 $ chez Walmart (prix courant 249 $) Chargeur double port USB-C Anker PowerPort Atom III 60W PIQ 3.0 pour 28,15 $ sur Amazon (prix catalogue 37,99 $)

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis:

Le Pentagone veut des pirates éthiques. Voici comment vous pouvez vous amuser et faire des affaires sur les ordinateurs portables Fortune.ET: 50 $ de réduction sur Apple iPad Mini, ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i3 pour 319 $, Apple Macbook Air pour 1049 $ .Microsoft Azure est utilisé par 95% des sociétés Fortune 500. . Apprenez à utiliser leurs services cloud dès maintenant.