Offres ET: 60 $ de réduction sur 14 To WD Easystore, économisez sur les bundles TV Vizio et TCL 4K

La meilleure offre technologique disponible aujourd’hui est un grand disque dur externe de 14 To. Vous pouvez également enregistrer des centaines sur un nouveau téléviseur 4K.

Disque dur externe USB 3.0 Easystore 14 To Western Digital (249,99 $)

Coûtant seulement 0,018 $ pour chaque gigaoctet, ce disque dur externe vous offre une énorme quantité d’espace de stockage à un prix abordable. Le lecteur utilise USB 3.0 pour permettre une connexion de données à 5 Gbit / s, et il est également livré avec une garantie de deux ans. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir ces disques de Best Buy de 309,99 $ à 249,99 $.

Téléviseur intelligent Vizio V505-G9 4K HDR de 50 pouces + carte Dell eGift de 100 $ (299,99 $)

Ce téléviseur 4K bon marché ne coûte que 299,99 $ de Dell et il est livré avec une carte Dell eGift de 100 $, ce qui en fait une offre incroyable. Ne confondez pas le bas prix de ce téléviseur avec un manque de fonctionnalités, car il prend en charge le HDR et peut diffuser du contenu à partir de nombreuses sources, tout comme la concurrence la plus chère. Vizio a également ajouté des commandes vocales intégrées à ce téléviseur, ce qui vous permet de le contrôler sans avoir besoin d’une télécommande.

TCL 55R625 55 pouces 4K QLED HDR Roku Smart TV + Google Home Mini 2-Pack (499,99 $)

Le téléviseur intelligent 55R625 de TCL utilise la technologie Quantum LED et HDR pour créer des images de haute qualité avec d’excellentes couleurs à l’écran. Le téléviseur prend également en charge Roku pour un accès en streaming facile à votre contenu en ligne préféré, et pour une durée limitée, vous pouvez obtenir le téléviseur avec un pack de 2 haut-parleurs intelligents Google Home Mini de Walmart pour seulement 499,99 $.

Offres en vedette

