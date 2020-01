Offres ET: Apple AirPods Pro – de retour en vente, jusqu’à 700 $ de réduction sur les ordinateurs portables Alienware

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir des écouteurs AirPods Pro récemment commercialisés avec une remise de 15 $.

Apple AirPods Pro (234,99 $)

Le nouvel AirPods Pro d’Apple utilise un nouveau design différent des anciens écouteurs AirPod de la société. La nouvelle fonctionnalité clé de ces écouteurs est la suppression active du bruit. Les écouteurs utilisent également un pilote personnalisé et un amplificateur à plage dynamique élevée pour améliorer la qualité sonore. Ces écouteurs viennent d’être lancés il y a deux semaines, mais vous pouvez les accrocher avec une remise de 15 $ d’Amazon qui fait baisser le prix de 249,99 $ à 234,99 $.

Ordinateur portable de jeu Dell Alienware M17 Intel Core i7-9750H 17,3 pouces 2K avec Nvidia GeForce RTX 2060 6 Go, 16 Go de RAM DDR4, 512 Go PCI-E M.2 SSD (1299,99 $)

Dell a conçu son Alienware M17 pour en faire une puissante machine de jeu mobile. Le processeur Core i7-9750H et la carte graphique RTX 2060 de ce système offrent des performances de niveau bureau. Il dispose également d’un écran rapide 2K de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec code promo AFF700OFFAW, vous pouvez faire réduire ce système de Dell de 1 999,99 $ à 1 299,99 $.

Offres en vedette

Apple AirPods Pro pour 234,99 $ sur Amazon (prix courant 249 $) Alienware m17 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 17,3 ″ 2560 × 1440 120 Hz pour ordinateur portable de jeu avec RTX 2060, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1299,99 $ chez Dell (utilisez le code: AFF700OFFAW – prix courant 1999,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1149,99 $ chez Dell (utilisez le code: AFF600OFFAW – prix catalogue 1749,99 $) Disque dur interne Seagate BarraCuda 8 To SATA 3,5 ″ avec 256 Mo de cache pour 129,99 $ chez Amazon (prix catalogue 149,99 $) SSD interne WD Blue SN550 1 To NVMe M.2 pour 99,99 $ chez Amazon (prix catalogue 124,99 $) Processeur AMD Ryzen 5 2600 6 cœurs avec refroidisseur Wraith Stealth pour 114,99 $ sur Amazon (prix catalogue 199 $) Microsoft Surface Book Intel Core i7-6600U 13,5 ″ 3000 × 2000 Touch 2-en-1 Win10 Pro Laptop avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD (Refurb) pour 729,99 $ à la boutique PCMag (prix catalogue 1499,99 $) Aujourd’hui seulement: Fitbit Inspire HR Heart Rate and Fitness Tracker for 69,95 $ sur Amazon (prix catalogue 99,95 $) Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop with 512GB SSD for 659,99 $ chez Dell (prix catalogue 828,99 $) Dell XPS 13 9380 Intel Core i5-8265U Quad-core 13,3 “4K Touch Laptop pour 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS133AFF – prix courant 1568,99 $) eero Mesh WiFi Router for 69 $ sur Amazon (prix catalogue 99 $) Moniteur LED incurvé Samsung CF39M 32 ″ 1080p pour 149,99 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $)

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis:

Obtenez la formation de certification CompTIA dont votre carrière informatique a besoin pour moins de 90 $ aujourd’hui Offres ET: prix Black Friday sur Roomba 675 et Fire HD 8, SSD Crucial MX500 2 To seulement 200 $ Débloquez plus de 40 heures de formation C ++ sur demande en codage pour moins de 15 $