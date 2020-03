Offres ET: Aurora Gaming Desktop seulement 629 $, 40% de réduction sur l’ordinateur portable Alienware M15, 17% de réduction supplémentaire sur Dell XPS 8930

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Alors que nous nous dirigeons vers le week-end, vous pouvez à nouveau économiser gros sur plusieurs ordinateurs de Dell. Si vous recherchez un nouveau bureau de jeu, ce week-end, vous pourrez obtenir le puissant Aurora R8 de Dell avec plus de 400 $ de réduction sur le prix de détail, et des offres similaires sont également disponibles sur les systèmes XPS.

Ordinateur de jeu Alienware Aurora Intel Core i5-9400 avec Nvidia GeForce GTX 1660, 8 Go de RAM DDR4, 256 Go M.2 NVMe SSD et 1 To HDD (829,99 $)

Avec un processeur Intel Core i5-9400 hexa-core cadencé à 4,1 GHz et une Nvidia GeForce GTX 1660, ce système est prêt à affronter les jeux graphiques difficiles sur le marché aujourd’hui. Les joueurs apprécieront également l’étui edgy Alienware qui comporte des lumières LED sur les panneaux latéraux. Vous pouvez également vous attendre à ce que ce système démarre et charge rapidement des programmes grâce à un SSD M.2 NVMe intégré. En utilisant le code promo AWR8420OFF lors du paiement sur le site Web de Dell, vous pouvez faire passer ce système de 1099,99 $ à seulement 629,99 $.

Ordinateur portable de jeu Dell Alienware M15 Intel Core i7-9750H 15,6 pouces 1080p 144 Hz avec Nvidia GeForce RTX 2070, 16 Go de RAM DDR4 et deux SSD M.2 PCI-E 512 Go (1 399,99 $)

Si vous voulez un ordinateur portable rapide avec de nombreuses performances pour exécuter les derniers jeux, alors vous voudrez peut-être envisager l’Alienware M15 de Dell. Ce système a été littéralement conçu pour les jeux et il dispose d’un processeur rapide à six cœurs, d’un Nvidia GeForce RTX 2070 et d’un écran IPS 1080p 144Hz de haute qualité. Vous pouvez obtenir ce système auprès de Dell réduit de 2349,99 $ à 1399,99 $ avec le code promo AW950OFF.

Ordinateur de bureau Dell XPS 8930 Intel Core i9-9900 avec 8 Go de RAM DDR4 et disque dur de 1 To (871,49 $)

Si vous n’êtes pas un joueur mais que vous voulez toujours un ordinateur rapide pour le travail et les tâches quotidiennes, alors ce modèle de bureau Dell XPS 8930 est parfait pour vous. Il dispose d’un processeur Intel Core i9-9900 exceptionnellement rapide doté de huit cœurs de processeur pouvant atteindre une vitesse maximale de 5 GHz. Cela le rend bien adapté pour exécuter un certain nombre d’applications hautes performances. Vous pouvez faire baisser ce système de 1 178,99 $ à un 871,49 $ plus abordable de Dell avec le code promo EXTRA17.

Offres en vedette

Alienware Aurora R8 Intel Core i5-9400 Bureau de jeu personnalisable à 6 cœurs avec GTX 1660, SSD 256 Go + disque dur 1 To pour 629,99 $ chez Dell (utilisez le code: AWR8420OFF – prix catalogue 1099,99 $) Dell XPS 8930 Intel Core i9-9900 8-Core Desktop personnalisable pour 871,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 1178,99 $) Ordinateur portable Apple Macbook Air Intel Core i5 13,3 ″ 2560 × 1600 avec SSD 256 Go (modèle 2019) pour 1099,99 $ chez Amazon (prix catalogue 1299 $) 55 “Samsung The Frame 4K QLED TV pour 1149 $ (65 ″ pour 1549 $) sur PCMag Shop (utilisez le code: SAVE300 – prix courant 1999,99 $) Free Sling Orange and Blue Video Streaming TrialWD My Passport 2TB USB 3.0 Disque dur externe portable pour 59,99 $ sur Amazon (prix catalogue 79,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 512 Go SSD + 512 Go SSD pour 1399,99 $ chez Dell (utilisez le code: AW950OFF – prix courant 2349,99 $) Processeur AMD Ryzen 9 3900X 12 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 419,99 $ sur Amazon (prix catalogue 499 $) Apple AirPods Pro pour 234,98 $ sur Amazon (prix courant 249 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i3-8145U bicœur 15,6 pouces pour 319,99 $ chez Walmart (prix catalogue 449 $) Téléviseur intelligent UHD HDR Quantum 4K V65 M658-G1 série M 65 pouces + carte-cadeau Dell de 200 $ pour 649,99 $ Dell (prix catalogue 999,99 $) Ordinateur portable Dell Latitude 7390 vPro Core i5-8350U 13,3 ″ 1080p pour 569 $ chez Dell (prix catalogue 2552,85 $) Ordinateur portable Dell New Inspiron 15 5000 Intel 10e génération Core i5-1035G1 Quad-core 15,6 ″ 1080p pour 456,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 678,99 $) Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 AMD Ryzen 5 2500U Quad-Core 15,6 ″ 1080p avec Radeon RX 560X pour 479 $ chez Walmart (prix courant 649 $) Sonnette vidéo Wi-Fi intelligente Google Nest Hello + Google Mini pour 199,99 $ sur PCMag Shop (utilisez le code: SAVE80 – prix courant 279,99 $) Haut-parleur sans fil Bose SoundTouch 10 pour 119 $ chez Walmart (prix catalogue 199 $) Banque d’alimentation portable Anker PowerCore + 19000 PD hybride 19 200 mAh et concentrateur USB-C avec chargeur mural USB-C de 30 W pour 59,99 $ sur Amazon (Clip de 60 $ – prix catalogue 119,99 $) Routeur de voyage sans fil RAVPower FileHub Plus, banque d’alimentation de 6000 mAh, serveur multimédia et lecteur de carte pour 24,99 $ sur Amazon (Clip de 5 $ et code d’utilisation: WD030E3U – prix courant 41,99 $)

Découvrez d’autres offres de TechBargains.

Appareils Apple

Plus d’offres Apple ici.

Portables

Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H à 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 512 Go SSD + 512 Go SSD pour 1399,99 $ chez Dell (utilisez le code: AW950OFF – prix courant 2349,99 $) Ordinateur portable Dell Latitude 7390 vPro Core i5-8350U 13,3 ″ 1080p pour 569 $ Dell (prix catalogue 2552,85 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i3-8145U Dual-Core 15,6 ″ pour 319,99 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Dell New Inspiron 15 5000 Intel 10e génération Core i5-1035G1 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop for 456,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 678,99 $) Ordinateur portable Dell Inspiron 15 5585 AMD Ryzen 7 3700U 15,6 ″ 1080p avec carte graphique Radeon RX Vega 10 pour 449,99 $ chez Dell (utilisez le code: LT15AMDAFF – prix courant 778,99 $) Dell New Inspiron 15 3000 Intel 10e génération Core i5-1035G1 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop for 399,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTINSP153lokAFF – prix catalogue 628,99 $) Ordinateur portable Dell XPS 15 7590 Intel Core i9-9980HK 8 cœurs 15,6 ″ 4K UHD avec GTX 1650, 32 Go de RAM, 1 To SSD pour 2141,39 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 2649,99 $) Tablette 2 en 1 Intel Pixel Slate Intel Core de 8e génération 12,3 ″ 3000 × 2000 de Google Pixel Slate avec 16 Go de RAM, SSD de 256 Go + accessoire gratuit pour 899 $ sur Amazon (prix catalogue 1599 $) Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 AMD Ryzen 5 2500U Quad-Core 15,6 ″ 1080p avec Radeon RX 560X pour 479 $ chez Walmart (prix catalogue 649 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15,6 ″ pour 359 $ chez Walmart (prix courant 499 $) Ordinateur portable ASUS VivoBook 15 AMD Ryzen 3 3200U Quad-Core 15,6 ″ 1080p pour 279 $ chez Walmart (prix courant 349 $) Ordinateur portable Acer Aspire 5 Intel Core i7-8565U quadricœur 14 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 499 $ chez Walmart (prix catalogue 625 $) Dell Vostro 15 3590 Intel 10e génération Core i7-10510U Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop for 659 $ chez Dell (prix courant 1212,86 $) Dell Vostro 15 5590 Intel 10e génération Core i7-10510U Quad-core 15,6 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 779 $ à Dell (prix courant 1427,14 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C423NA Intel Celeron N3350 14 ″ pour 179 $ chez Walmart (prix courant 269,99 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C425 Intel m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 299 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Dell New Vostro 14 5000 Intel 10e génération Core i5-10210U Quad-core 14 ″ 1080p Laptop for 639 $ Dell (prix catalogue 1141,43 $) Dell New Vostro 14 5000 Intel 10e génération Core i7-10510U Quad-core 14 ″ 1080p Laptop with 512GB SSD for 859 $ Dell (prix catalogue 1570 $) Dell New Vostro 15 7000 Intel Core i7-9750H 6-core 15,6 ″ 1080p Laptop with GTX 1650, 16GB RAM, 128GB SSD + 1TB HDD for 1059 $ Dell (prix catalogue 1927,14 $) Dell Latitude 12 7290 Intel Core i5-8350U Quad-core 12,5 ″ Laptop for 719 $ Dell (prix catalogue 2086,66 $) Dell Precision 15 5530 Intel Core i7-8850H 6-core 15.6 ″ 1080p Laptop Station de travail avec NVIDIA Quadro P1000 pour 929 $ Dell (prix catalogue 2068 $) Dell Precision 15 7530 Intel Core i7-8850H 6-Core 15,6 ″ 1080p IPS Workstation Laptop for 999 $ à Dell (prix courant 2218,72 $) Ordinateur portable HP 14 Intel Core i3-1005G1 Dual-Core 14 ″ pour 279 $ chez Walmart (prix catalogue 469 $) Ordinateur portable de jeu ASUS ROG Strix Intel i5-9300H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 120 Hz avec GTX 1660 Ti, SSD 512 Go pour 949 $ chez Walmart (prix catalogue 1299 $) Ematic AMD A4-9120 13,3 ″ 1080p IPS Laptop for 109 $ chez Walmart (prix courant 229,99 $)

Plus d’offres sur les ordinateurs portables ici.

Ordinateurs de bureau

Alienware Aurora R8 Intel Core i5-9400 Bureau de jeu personnalisable à 6 cœurs avec GTX 1660, SSD 256 Go + disque dur 1 To pour 629,99 $ chez Dell (utilisez le code: AWR8420OFF – prix catalogue 1099,99 $) Dell XPS 8930 Intel Core i9-9900 8-Core Desktop personnalisable pour 871,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 1178,99 $) Dell Vostro Small 3470 Intel Core i5-9400 Desktop 6 cœurs pour 529 $ chez Dell (prix catalogue 927,14 $) Alienware Aurora R8 Intel Core i5-9400 Bureau de jeu personnalisable à 6 cœurs avec GTX 1660 pour 788,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 999,99 $) Alienware Aurora Ryzen Edition AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Gaming Desktop with RTX 2080 SUPER OC, 16GB RAM, 1TB SSD for 1552,09 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix courant 1869,99 $) Ordinateur de bureau compact quadricœur Intel Inspiron Small 3000 Intel Core i3-9100 pour 348,59 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 478,99 $) Ordinateur de bureau 6 cœurs Dell Vostro 5000 Intel Core i5-9400 pour 599 $ chez Dell (prix catalogue 998,57 $) Nouveau bureau de jeu Dell G5 Intel Core i5-9400 à 6 cœurs avec GTX 1660Ti pour 663,99 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix courant 918,99 $)

Plus d’offres PC de bureau ici.

Moniteurs

Moniteur de jeu incurvé IPS G-Sync Alienware AW3420DW 34 ″ 3440 × 1440 120 Hz pour 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix courant 1499,99 $) Acer ED242QR Abidpx 23,6 ″ 1080p 144Hz FreeSync Curved Gaming Monitor pour 139,99 $ sur Amazon (prix catalogue 199,99 $)

Plus d’offres sur les moniteurs ici.

Téléviseurs et divertissement à domicile

Plus d’offres TV ici. Appareils intelligents pour la maison

Sonnette vidéo WiFi intelligente Google Nest Hello + Google Mini pour 199,99 $ sur PCMag Shop (utilisez le code: SAVE80 – prix courant 279,99 $) Aspirateur Robot Aspirateur WiFi Eufy Robovac 35C 1500Pa pour 199,99 $ chez Walmart (prix courant 299,99 $) Aspirateur robot WiFi Shark ION RV750 pour 199 $ chez Walmart (prix courant 349 $) Aspirateur robot Coredy R300 avec aspiration 1400 Pa pour 99 $ sur Amazon (utilisez le code: 55QOFK28 – prix courant 219,99 $) eufy Security eufyCam E 1080p Wireless Security Camera System 2 Cam Kit for 239,99 $ sur Amazon (coupon de 15 $ – prix catalogue 299,99 $) Système de sécurité sans fil HD 1080p Arlo Pro 2 (2 caméras) pour 245 $ sur Amazon (prix courant 479,99 $) Sonnette vidéo Wi-Fi eufy Security 2560 × 1920 + carillon sans fil pour 107,99 $ sur Amazon (Clip de 20 $ et code d’utilisation: DBSDCD77 – prix courant 159,99 $) Serrure intelligente à pêne dormant sans fil Bluetooth Kwikset Kevo (Venetian Bronze) pour 76,65 $ sur Amazon (prix catalogue 149,99 $) Yale YRD120 T1L Serrure à pêne dormant à écran tactile sans clé pour 92,29 $ sur Amazon (prix courant 129 $) Pèse-personne numérique Bluetooth Smart Scale C1 d’eufy pour 16,99 $ sur Amazon (Clip de 2 $ – prix catalogue 29,99 $)

Plus d’offres Smart Home ici.

Composants PC, mise en réseau et stockage

Disque dur externe portable WD My Passport 2 To USB 3.0 pour 59,99 $ sur Amazon (prix catalogue 79,99 $) Processeur AMD Ryzen 9 3900X 12 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 419,99 $ sur Amazon (prix catalogue 499 $) SSD interne Samsung 970 EVO Plus 2 To PCIe NVMe M.2 pour 399,99 $ (1 To pour 200 $) chez Amazon (prix catalogue 499,99 $) SSD interne WD Black SN750 500 Go NVMe M.2 pour 79,99 $ sur Amazon (prix de liste: 129,99 $) Routeur de voyage sans fil RAVPower FileHub Plus, banque d’alimentation de 6000 mAh, serveur multimédia et lecteur de carte pour 24,99 $ sur Amazon (Clip de 5 $ et code d’utilisation: WD030E3U – prix courant 41,99 $) NETGEAR Orbi RBK23 AC2200 Système Wi-Fi Tri-Band Whole Home (3-Pack) pour 199,99 $ sur Amazon (prix catalogue 299,99 $) Système de maillage WiFi pour toute la maison Deco M5 AC1300 de TP-Link pour 152,99 $ chez Amazon (prix catalogue 299,99 $) Netgear Orbi RBK852 AX6000 WiFi Tri-Band WiFi 6 Whole Home Mesh WiFi System (Router + Extender) for 599,99 $ sur Amazon (prix courant 699,99 $) Routeur sans fil TP-Link Archer AX1500 WiFi 6 double bande pour 69,99 $ chez Walmart (prix courant 79,99 $) Routeur Wi-Fi 802.11ac double bande Jetstream AC1900 pour 35 $ chez Walmart (prix courant 139 $) Processeur AMD Ryzen 5 2600 6 cœurs avec refroidisseur Wraith Stealth pour 124,99 $ chez Amazon (prix catalogue 199 $) Processeur AMD Ryzen 5 3600 6 cœurs avec Wraith Stealth Cooler pour 174,99 $ sur Amazon (prix catalogue 199 $) Processeur AMD Ryzen 7 3700X à 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 294,99 $ sur Amazon (prix catalogue 329 $) Processeur AMD Ryzen 7 3800X 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 339,99 $ sur Amazon (prix catalogue 399 $) Cooler Master Hyper 212 LED 120mm Sleeve Cooler CPU for 21,87 $ sur Amazon (prix catalogue 39,99 $) Clavier de jeu mécanique Razer Huntsman Elite RGB pour 159,99 $ sur Amazon (prix catalogue 199,99 $)

Plus d’offres de stockage, de mise en réseau et de composants.

Électronique

Plus d’offres sur l’électronique et la technologie ici.

Casques, haut-parleurs et audio

Plus d’offres casque, haut-parleurs et audio ici.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: