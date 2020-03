Offres ET: Dell Inspiron 15 5593 avec SSD 512 Go seulement 645 $, 500 $ de réduction sur un téléviseur LG 4K de 65 pouces, Xbox One X + The Witcher 3 à 229 $

En plus d’une bonne affaire sur un ordinateur portable Dell, vous pouvez également économiser aujourd’hui sur un téléviseur LG 4K et une Xbox One X recertifiée.

Ordinateur portable Dell Inspiron 15 5593 Intel Core i7-1065G7 15,6 pouces 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et SSD M.2 NVMe 512 Go (645,00 $)

Dell a conçu cet ordinateur portable moderne avec l’un des nouveaux processeurs Intel Core i7-1065G7 et un SSD NVMe M.2 rapide de 512 Go. L’ordinateur portable dispose également d’un clavier rétroéclairé par LED, ce qui rend le système cool et utile lors de la frappe dans l’obscurité. Actuellement, vous pouvez faire baisser ce système de Dell de 799,99 $ à 645,00 $ avec le code promo 50OFF699.

LG 65UM7300PUA Téléviseur intelligent 65 pouces AI ThinQ 4K HDR (499,99 $)

Équipés de la technologie intelligente Ai ThinQ de LG, ces téléviseurs sont capables de produire d’excellentes images à l’écran en augmentant intelligemment le contenu vidéo en 4K. Le téléviseur est également équipé d’un processeur quadricœur et prend en charge les commandes vocales de l’assistant de Google. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir l’un de ces téléviseurs avec une réduction de 50% de Walmart qui fait baisser le prix de 999,99 $ à 499,99 $.

Console Microsoft Xbox One X recertifiée en usine avec The Witcher III: Wild Hunt (229,98 $)

Pour une durée limitée, Dell vend ces consoles Microsoft Xbox One X recertifiées en usine pour le prix incroyablement bas de seulement 229,98 $. Le système est également livré avec une copie de The Witcher III, qui a gagné un énorme succès depuis son lancement comme l’un des meilleurs jeux de ces dernières années.

