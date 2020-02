Offres ET: Dell Latitude 7390 pour 599 $, Inspiron 15 5000 à seulement 449 $, 750 $ de réduction sur Alienware M15 R1

Si vous avez raté l’achat d’un nouvel ordinateur pendant le week-end férié de la fête des présidents, vous avez de la chance. Aujourd’hui, Dell a plusieurs de ses meilleurs ordinateurs en vente avec des centaines de dollars marqués sur le prix de détail.

Ordinateur portable Dell Lattitude 7390 Intel Core i7-8650U 13,3 pouces 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go M.2 SATA SSD + Dell Pro Sleeve 13 (599,00 $)

Ce système haut de gamme était initialement vendu au prix de 2 756,70 $, configuré avec un processeur Intel Core i7-8650U haut de gamme. Aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir avec une énorme remise de 78% qui fait chuter le prix à 599,00 $. Ce modèle est également livré avec l’étui de transport Pro Sleeve 13 de Dell pour assurer la sécurité de votre système.

Ordinateur portable Dell Inspiron 15 5593 Intel Core i5-1035G1 15,6 pouces 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go M.2 NVMe SSD (449,00 $)

Dell a conçu cet ordinateur portable moderne avec l’un des nouveaux processeurs Intel Core i5-1035G1 et un SSD NVMe M.2 rapide de 256 Go. L’ordinateur portable dispose également d’un clavier rétroéclairé par LED, ce qui rend le système cool et utile lors de la frappe dans l’obscurité. Actuellement, vous pouvez faire baisser ce système de Dell de 709,99 $ à 449,00 $.

Ordinateur portable de jeu Dell Alienware M15 R1 Intel Core i7-9750H 15,6 pouces 1080p 144 Hz avec Nvidia GeForce RTX 2060, 32 Go de RAM DDR4 et 512 Go M.2 PCI-E SSD (1349,99 $)

Si vous voulez un ordinateur portable rapide avec beaucoup de performances pour exécuter les derniers jeux, alors vous voudrez peut-être envisager l’Alienware M15 R1 de Dell. Ce système a été littéralement conçu pour les jeux et il dispose d’un processeur rapide à six cœurs, d’un Nvidia GeForce RTX 2060 et d’un écran IPS 1080p 144Hz de haute qualité. Dell a également construit le système avec un énorme pool de 32 Go de RAM DDR4! Vous pouvez obtenir ce système auprès de Dell en baisse de 2 099,99 $ à 1 349,99 $.

Offres en vedette

Ordinateur portable Dell Latitude 7390 vPro Core i7-8650U 13,3 ″ 1080p + Housse Dell Pro 13 pour 599 $ chez Dell (prix catalogue 2745,69 $) Dell New Inspiron 15 5000 Intel 10e génération Core i5-1035G1 Quad-core 15,6 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 449 $ Dell (prix catalogue 709,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 R1 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec RTX 2060, 32 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1349,99 $ chez Dell (prix courant 2099,99 $) Moniteur IPS incurvé Dell UltraSharp U3818DW 38 ″ 3840 × 1600 + Carte-cadeau Dell de 200 $ pour 849,99 $ chez Dell (prix catalogue 1299,99 $) Alienware Aurora R8 Intel Core i7-9700 Bureau de jeu à 8 cœurs avec RTX 2070 SUPER, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1299,99 $ Dell (prix catalogue 1894,99 $) Portable Dell Inspiron 15 5000 Intel 10e génération Core i5-10210U Quad-core 15,6 ″ 1080p IPS 2-en-1 tactile pour 549,99 $ chez Dell (utilisez le code: PDAUD3 – prix courant 749,99 $) Dell Precision 3630 Intel Core i5-9500 6-core Tower Workstation Desktop for 699 $ chez Dell (prix catalogue 1172,35 $) Dell Vostro Small 3470 Intel Core i5-9400 Desktop 6 cœurs pour 579 $ chez Dell (prix courant 998,57 $) Téléviseur intelligent HDR LG 75UM7570PUD 4K 75 ″ + Carte-cadeau Dell de 275 $ pour 999 $ à Dell (prix de liste: 1599 $) Moniteur Samsung The Space 32 ″ 4K sans cadre avec support réglable pour 349,99 $ chez Walmart (prix courant 599,99 $) Carte graphique AMD XFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8 Go GDDR5 pour 159,99 $ chez Amazon (prix catalogue 379,99 $) Routeur WiFi Jetstream AC1900 double bande 802.11ac pour 39,99 $ chez Walmart (prix courant 139 $) Aujourd’hui seulement: YI Home Camera 1080p Wireless IP Security Surveillance Camera for 18,39 $ sur Amazon (prix catalogue 30,99 $) Aujourd’hui seulement: chargeur USB Anker PowerPort Speed ​​5 51,5 W à 5 ports avec charge rapide 3.0 pour 21,99 $ sur Amazon (prix catalogue 29,99 $)

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis:

Viva La VPN: Hola vous protège en ligne n’importe où, à tout moment pour la vie pour moins de 40 $ ET Vente de jeux Logitech: économisez jusqu’à 50% sur les souris de jeu, les haut-parleurs et plus encorePython est le langage des futurs maîtres de données. Apprenez vous-même pour moins de 50 $ avec ce pack de formation de 12 cours