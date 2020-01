Offres ET: Dell XPS 13 avec SSD 2 To et écran 4K à seulement 139 $, 200 $ de réduction sur l’iPad 9,7 pouces d’Apple, Amazon eReader Kindle de 6 pouces + 3 mois Kindle Unlimited pour 59 $

Si vous êtes à la recherche d’une excellente affaire sur un nouvel ordinateur portable, ne cherchez plus. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le XPS 13 9380 de Dell avec un processeur Intel Core i7, un écran tactile 4K et un SSD de 2 To, le tout pour un prix phénoménal.

Ordinateur portable Dell XPS 13 9380 Intel Core i7-8565U 13,3 pouces à écran tactile 4K avec 16 Go de RAM LPDDR3 et 2 To M.2 NVMe SSD (1399,99 $)

Dell a conçu ce portable comme une solution haut de gamme pour le travail et les voyages. L’ordinateur portable revêtu de métal comprend un processeur quad-core Intel Core i7-8565U rapide et un écran tactile 4K avec un énorme SSD de 2 To. Selon Dell, ce système a également une excellente autonomie et peut durer jusqu’à 21 heures avec une seule charge. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès de Dell à un prix réduit de 2 368,99 $ à 1 399,99 $ avec le code promo LTXPS123AFF.

Apple iPad 6e génération 128 Go Wi-Fi + tablette cellulaire (349,00 $)

Mesurant seulement 9,7 pouces en diagonale avec un écran IPS rétroéclairé par LED, c’est l’une des plus petites tablettes d’Apple actuellement sur le marché. Il dispose également d’un processeur A10 64 bits rapide et peut durer jusqu’à 10 heures sur une seule charge. Vous pouvez l’obtenir dès maintenant auprès de Walmart, qui passe de 559,00 $ à 349,00 $.

Amazon Kindle eReader 6 pouces + Kindle Unlimited 3 mois (59,99 $)

La dernière version d’Amazon de son Kindle eReader comprend un écran de 6 pouces et une batterie conçue pour durer des semaines avec des séances de lecture quotidiennes d’une demi-heure. Pour une durée limitée, vous pouvez également obtenir un abonnement gratuit de 3 mois au service Kindle Unlimited d’Amazon gratuitement lorsque vous achetez l’un de ces appareils au prix plein de 59,99 $.

Offres en vedette

Dell XPS 13 9380 Intel Core i7-8565U Quad-core 13,3 ″ 4K Touch Laptop avec 16 Go de RAM, 2 To SSD pour 1399,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS132AFF – prix courant 2368,99 $) Apple iPad 9.7 ″ 128 Go WiFi + 4G Cellular Tablet (6e génération) pour 349 $ chez Walmart (prix courant $ 559) liseuse Kindle 6 ″ 4 Go avec éclairage avant + 3 mois Kindle illimités et offres spéciales pour 59,99 $ sur Amazon (prix catalogue 89,99 $) Sony HTST5000 7.1.2 800 W barre de son haute résolution avec caisson de basses sans fil pour 999,99 $ sur PCMag Shop (prix de liste 1499,99 $) H&R Block Deluxe + State 2019 Tax Software (Bonus 4% Tax Refund Offer) for 22,49 $ sur Amazon (prix catalogue 44,99 $) Ordinateur portable Apple MacBook Pro 16 pouces Intel Core 9e génération i7 6 cœurs 16 pouces avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 2149 $ (i9 Core / SSD 1 To pour 2499 $) chez Amazon (prix catalogue 2399 $) Dell Vostro 15 3590 Intel 10e génération Core i5-10210U Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop for 569 $ à Dell (prix courant 1041,43 $) 55 ″ TCL 55S425 4K UHD HDR Roku Smart LED TV pour 275,49 $ chez Amazon (prix catalogue 599,99 $) 20 $ de baisse de prix: Tablette EVOO Intel Dual-Core 32 Go 10.1 ″ Win10 avec clavier, stylet, 1 an Office 365 pour 79,99 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $) Ordinateur portable MOTILE AMD Ryzen 5 14 ″ 1080p Performance avec Radeon Vega 8 pour 299 $ chez Walmart (prix courant 699 $) eufy Security eufyCam 2C 1080p Wireless Home Security 2-Camera Kit for 189,99 $ sur Amazon (Clip 10 $ – prix catalogue 239,99 $) Carte graphique ASUS ROG Strix Radeon RX 570 O4G Gaming OC Edition GDDR5 AMD pour 119,99 $ chez Amazon (prix catalogue 279,99 $) Manette sans fil Xbox One Elite Series 2 pour 159,99 $ sur Amazon (Prime Member Exclusive – prix catalogue 179 $)

