Offres ET: Disque dur externe WD Easystore 12 To seulement 180 $, 640 $ de réduction sur Lenovo Yoga 730, 25% de réduction sur Sonos One Gen 2

La meilleure offre technologique disponible aujourd’hui est un grand disque dur externe de 12 To. Vous pouvez également économiser des centaines sur un nouvel ordinateur portable 2-en-1 de Lenovo.

Disque dur externe USB 3.0 Easystore 12 To Western Digital (179,99 $)

Coûtant seulement 0,015 $ pour chaque gigaoctet, ce disque dur externe vous offre une énorme quantité d’espace de stockage à un prix abordable. Le lecteur utilise USB 3.0 pour permettre une connexion de données de 5 Gbit / s et il est également livré avec une garantie de deux ans. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir ces disques de Best Buy de 279,99 $ à 179,99 $.

Ordinateur portable Lenovo Yoga 730 Intel Core i7-8550U à écran tactile IPS 13,3 pouces 1080p avec 16 Go de RAM DDR4 et SSD PCI-E de 512 Go (809,59 $)

Cet ordinateur polyvalent peut être utilisé comme un ordinateur portable normal, ou l’écran peut être pivoté vers l’arrière pour vous permettre d’utiliser le système comme une tablette. Il dispose d’un écran tactile, il pèse 2,47 livres et excelle dans le multitâche grâce à un processeur Intel Core i7 intégré. Vous pouvez commander ces systèmes directement auprès de Lenovo, à partir de 1 449,99 $ à seulement 809,59 $ avec le code promo APRILSALE.

Haut-parleur intelligent Sonos One Gen 2 avec commande vocale Alexa (149,00 $)

L’enceinte intelligente Sonos One Gen 2 facilite l’écoute de votre musique et de vos livres audio préférés en se connectant simplement à l’enceinte via Bluetooth ou via Internet. Le haut-parleur prend également en charge les commandes vocales pour Alexa d’Amazon. À l’heure actuelle, vous pouvez en obtenir un auprès d’Adorama, de 199,00 $ à 149,00 $.

Offres en vedette

