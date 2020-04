Offres ET HP: jusqu’à 300 $ de réduction sur Pavilion, Envy, 15t, Omen et plus

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur, jetez un œil à ces ordinateurs portables et de bureau HP actuellement en vente.

Ordinateur portable à écran tactile HP Pavilion x360 15t tactile Intel Core i7-10510U 15,6 pouces 1080p avec 16 Go de RAM DDR4 et SSD NVMe M.2 de 512 Go (949,99 $)

Avec un ordinateur portable Intel Core i7 rapide et 16 Go de RAM, ce système a d’excellentes performances pour pratiquement tout ce que vous voulez faire, sauf exécuter des jeux. Le système dispose également d’un écran tactile 1080p et il est en vente auprès de HP, réduit de 1 249,99 $ à 949,99 $ seulement.

Ordinateur de bureau HP Pavilion Gaming TG01-0170M AMD Ryzen 5 3500 avec GPU Nvidia GeForce GTX 1650, 8 Go de RAM DDR4 et disque dur de 1 To (599,99 $)

Les ordinateurs de bureau HP Pavilion Gaming ont été conçus pour vous offrir une expérience de jeu agréable à un prix abordable. La carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 fournie avec ce système est plus que capable d’exécuter des jeux à des résolutions 1080p en conjonction avec le AMD Ryzen 5 3500 de l’ordinateur. Le système a une palette de couleurs verte et noire, et pour le moment vous pouvez l’obtenir auprès de HP a baissé de 799,99 $ à 599,99 $.

Ordinateur portable HP 15T Intel Core i5-10210U 15,6 pouces HD avec 8 Go de RAM DDR4 et 128 Go SSD M.2 (449,99 $)

Cet ordinateur portable indescriptible peut ne pas ressembler à grand-chose, mais dans l’ensemble, c’est un ordinateur portable décent avec un processeur Core i5 capable, 8 Go de RAM et un SSD rapide de 128 Go. À l’heure actuelle, il est disponible auprès de HP, qui est passé de 689,99 $ à 449,99 $, et il peut être mis à niveau pour avoir un écran 1080p pour 50 $ supplémentaires.

Ordinateur portable tactile HP Pavilion x360 15t Intel Core i7-10510U quadricœur 15,6 ″ 1080p de 10e génération avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 949,99 $ à HP (prix catalogue 1249,99 $) HP Pavilion TG01 AMD Ryzen 5 3500 6-core Gaming Desktop avec GTX 1650 pour 599,99 $ à HP (prix courant 799,99 $) Ordinateur portable HP 15t Intel Core i5-10210U quadricœur 15,6 pouces de 15e génération pour 449,99 $ (+ 50 $ pour un affichage 1080p) chez HP (prix catalogue 689,99 $) Ordinateur portable HP ENVY 13 Intel Core i7-1065G7 quadricœur de 13e génération 13,3 ″ 4K UHD avec 512 Go SSD pour 1049,99 $ à HP (prix courant 1299,99 $) Ordinateur portable HP 15t Intel Core i7-10510U quadricœur 15,6 pouces de 15e génération pour 579,99 $ (+ 50 $ pour un affichage 1080p) chez HP (prix catalogue 799,99 $) Ordinateur de bureau à 6 cœurs HP Pavilion TG01 Intel Core i5-9400 avec GTX 1650 pour 699,99 $ à HP (prix courant 799,99 $) Ordinateur portable HP Pavilion 15z Touch AMD Ryzen 5 3500U Quad-core 15,6 ″ pour 579,99 $ (+ 60 $ pour un affichage 1080p) chez HP (prix catalogue 679,99 $) Ordinateur portable de jeu HP Pavilion Gaming 17t Intel Core i5-9300H Quad-core 17,3 ″ 1080p avec GTX 1050 pour 679,99 $ à HP (prix catalogue 849,99 $) Ordinateur portable de jeu tactile HP Core i7-9750H Intel Core i7-9750H à 6 coeurs et 15,6 ″ 1080p à double affichage avec RTX 2080, 16 Go de RAM, 1 To SSD pour 2024,99 $ à HP (prix catalogue 2699,99 $) HP OMEN 880 Intel Core i7-9700K 8-core Gaming Desktop with RTX 2080Ti, 32GB RAM, 512GB SSD + 2TB HDD for 2299,99 $ à HP (prix courant 2499,99 $)

