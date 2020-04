Offres ET: iRobot Roomba 960 seulement 399 $, One Plus 6T seulement 299 $, jusqu’à 150 $ de rabais sur les pistolets de massage Theragun et Hypervolt

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le Roomba 960 d’iRobot est l’un des aspirateurs robots les plus vendus sur le marché. Il offre une aspiration puissante et une interface pour smartphone facile à utiliser. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir l’un de ces aspirateurs robot avec un rabais de 150 $ pour garder votre maison propre.

Aspirateur iRobot Roomba modèle 960 avec connectivité Wi-Fi (399,99 $)

Cet aspirateur robot intelligent est là pour vous faciliter la vie à la maison. Il a une puissance suffisante pour nettoyer les dégâts difficiles tels que les poils d’animaux, et il prend en charge un programme de navigation intelligent qui lui permet de travailler avec soin dans votre maison. Il prend également en charge les commandes vocales Alexa et peut être contrôlé via votre smartphone. L’un de ces aspirateurs peut coûter jusqu’à 649,99 $, mais pour le moment, vous pouvez en obtenir un pour seulement 399,99 $ chez Walmart.

OnePlus 6T A6013 Qualcomm Snapdragon 845 Smartphone 6,41 pouces avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (299,99 $)

Le OnePlus 6T est un puissant smartphone phare dépassé de quelques années. Néanmoins, ce téléphone offre d’excellentes performances avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et le puissant processeur Snapdragon 845 de Qualcomm. Il dispose également d’un grand écran AMOLED de 6,41 pouces avec une résolution de 1080 × 2340. Pour le moment, vous pouvez obtenir ce téléphone auprès de Woot! baissé de 549,99 $ à 299,99 $. Veuillez noter, cependant, que le téléphone ne fonctionnera que sur les réseaux compatibles GSM, y compris T-Mobile et Verizon.

Pistolet de massage à main professionnel Theragun G3Pro avec étui de voyage (449,00 $)

Aidez à réduire le stress avec un massage percussif des tissus profonds avec l’un de ces masseurs haut de gamme de Theragun. Ce modèle a été conçu pour fonctionner 50% plus silencieusement que le modèle précédent et il est capable de 40 percussions par seconde pour créer un puissant effet de massage musculaire. À l’heure actuelle, vous pouvez en obtenir un auprès de Best Buy, qui passe de 599,00 $ à 449,00 $.

Offres en vedette

