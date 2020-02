Offres ET: jusqu’à 34% de réduction sur les moniteurs et tablettes Samsung, XPS 15 seulement 850 $, précommande Nintendo Switch Animal Crossing Edition

Aujourd’hui, vous seul pouvez économiser sur votre achat de certains produits Samsung, y compris quelques écrans haut de gamme et la Galaxy Tab S6 de l’entreprise.

Tablette WiFi Samsung Galaxy Tab S6 10,5 pouces 256 Go (583,99 $)

Samsung a conçu ses tablettes Galaxy Tab S6 avec le SoC 855 de Qualcomm. Il s’agit du même SoC que celui utilisé dans de nombreux smartphones phares aujourd’hui, et il garantit que la tablette aura d’excellentes performances. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès d’Amazon à un prix réduit de 729,99 $ à 583,99 $.

Ordinateur portable Dell XPS 15 Intel Core i5-9300H 15,6 pouces IPS 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go M.2 NVMe SSD (850,39 $)

Cette version du portable XPS 15 de Dell comprend un processeur Intel Core i5 quadricœur et un écran 1080p avec une couverture à 100% de la gamme de couleurs sRGB. Cela lui donne les fonctionnalités nécessaires à l’édition d’image quotidienne. Actuellement, vous pouvez l’obtenir auprès de Dell, qui passe de 1 099,99 $ à 1 549,99 $.

Console Nintendo Switch – Animal Crossing: New Horizons Edition (299,00 $)

Le printemps approche à grands pas, tout comme le lancement du nouveau jeu vidéo Animal Crossing: New Horizons de Nintendo. Précommandez ce jeu pour enfants inspiré de la vie à la ferme avec une console Nintendo Switch sur le thème Animal-Crossing maintenant chez Walmart pour seulement 299,00 $.

Offres en vedette

