Offres ET: jusqu’à 40% de réduction sur les aspirateurs robots Eufy, Netgear Nighthawk AX4 pour 99 $, 250 $ sur le bureau Dell XPS 8930 SE

Si vous êtes comme moi, il peut être difficile de trouver du temps pour nettoyer dans votre routine quotidienne. Aujourd’hui seulement, les Robovac d’Eufy sont en vente avec jusqu’à 40% de réduction, alors prenez un bot et rendez votre maison plus facile.

Eufy RoboVac 30C (179,99 $)

Le RoboVac 30C d’Eufy est un petit appareil astucieux qui peut vous aider à gagner du temps en gardant vos sols propres afin que vous n’ayez pas à le faire. Avec un puissant aspirateur d’aspiration de 1 500 Pa intégré, cet appareil parcourra votre maison pour éliminer toute poussière, cheveux ou autres. d’autres saletés qui sont suivies. Il est également capable de se connecter au Wi-Fi de votre maison, après quoi il peut être contrôlé via votre smartphone ainsi que par Alexa d’Amazon et les services de commande vocale de Google Assistant. Réduit de 299,99 $ à seulement 179,99 $ d’Amazon, ce vide est également une excellente affaire.

Routeur Wi-Fi 6 Netgear Nighthawk AX4 AX3000 RAX35-100NAS (99,00 $)

Netgear a conçu ce routeur pour prendre en charge quatre flux simultanés capables de transmettre jusqu’à 600 Mbps de données chacun. Le routeur prend également en charge la nouvelle norme de mise en réseau 802.11ax pour prendre en charge les périphériques réseau de nouvelle génération. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir ce routeur pour seulement 99,00 $ chez Walmart, ce qui est inférieur à son prix régulier de 199,00 $.

Dell XPS Special Edition Intel Core i5-9400 Desktop with Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, 8GB DDR4 RAM, 1TB HDD and 256GB M.2 NVMe SSD ($ 949.99)

Équipé d’un processeur Intel Core i5 et d’une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, ce bureau a beaucoup de puissance pour exécuter des jeux à une résolution de 1080p. Obtenez-en un dès aujourd’hui auprès de Dell, de 1 199,99 $ à 949,99 $ avec un code promotionnel 50OFF699.

Offres en vedette

Aujourd’hui seulement: Aspirateur robot eufy RoboVac 11S Slim 1300Pa pour 149 $ sur Amazon (prix courant 229,99 $) Aujourd’hui seulement: Aspirateur robot wifi eufy RoboVac 30C 1500Pa pour 179 $ sur Amazon (prix courant 299,99 $) Routeur WiFi 6.11 802.11ax Netgear Nighthawk AX4 AX3000 à 4 flux pour 99 $ chez Walmart (prix catalogue 199 $) Dell XPS 8930 Édition spéciale Intel Core i5-9400 6-core Gaming Desktop avec GTX 1660Ti, 256 Go SSD + 1 To HDD pour 949,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 1199,99 $) Dell Vostro Small 3470 Intel Core i5-9400 6 cœurs Win10 Pro Desktop pour 599 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix catalogue 999 $) Ordinateur portable de jeu Dell G3 Intel Core i5-9300H quadricœur 15,6 ″ 1080p avec GTX 1660Ti, SSD 512 Go pour 889,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 1218,99 $) Ordinateur portable Dell Vostro 15 7000 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p Win10 Pro avec GTX 1650, 16 Go de RAM, 128 Go SSD + 1 To HDD pour 1059 $ chez Dell (prix courant 1927,14 $) Samsung Le moniteur 32 pouces 4K UHD 144Hz Minimalist pour 369,99 $ chez Walmart (prix catalogue 599,99 $) Moniteur de jeu ASUS ROG Swift PG258Q 24,5 ″ 1080p 240 Hz 1 ms G-SYNC pour 419 $ chez Amazon (prix courant 549 $) Carte graphique GIGABYTE GeForce RTX 2070 Super Gaming OC 8 Go pour 519,99 $ chez Amazon (prix catalogue 549,99 $) Téléviseur intelligent LED UHD 4K 70 ″ RCA Virtuoso RNSMU7036 pour 499,99 $ chez Walmart (prix courant 899,99 $) Microsoft Surface Go Type Cover (Black) for 50,29 $ sur Amazon (prix catalogue 99,99 $) Nuance Dragon Professional Individual 15 (disque PC) + carte-cadeau Amazon de 50 $ pour 264,99 $ sur Amazon (prix catalogue 300 $)

