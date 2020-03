Offres ET: le dernier jour pour économiser 17% supplémentaires sur les ordinateurs Dell et Alienware, l’onduleur APC 550VA / 330W à seulement 50 $

Le monde extérieur peut être interdit car le monde a du mal à lutter contre la propagation du virus COVID-19, mais vous pouvez toujours profiter de l’intérieur et garder une longueur d’avance sur votre travail en achetant un nouvel ordinateur à Dell.

Ordinateur de jeu Alienware Aurora Intel Core i5-9400 avec Nvidia GeForce GTX 1660, 8 Go de RAM DDR4, 256 Go M.2 NVMe SSD et 1 To HDD (788,49 $)

Avec un processeur Intel Core i5-9400 hexa-core cadencé à 4,1 GHz et une Nvidia GeForce GTX 1660, ce système est prêt à affronter les jeux graphiques difficiles sur le marché aujourd’hui. Les joueurs apprécieront également l’étui edgy Alienware qui comporte des lumières LED sur les panneaux latéraux. Vous pouvez également vous attendre à ce que ce système démarre et charge rapidement des programmes grâce à un SSD M.2 NVMe intégré. En utilisant le code promo EXTRA17 lors du paiement sur le site Web de Dell, vous pouvez faire passer ce système de 999,99 $ à seulement 788,49 $.

Bureau de jeu Dell G5 Intel Core i5-9400 avec GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, 8 Go de RAM DDR4 et disque dur de 1 To à 7 200 tr / min (663,99 $)

Dell a conçu ce bureau de jeu avec un processeur graphique Intel Core i5-9400 et GeForce GTX 1660 Ti. Ensemble, ce matériel peut exécuter des jeux avec des paramètres élevés à des résolutions 1080p. Le système a également un panneau avant unique qui a l’air cool et énervé. À l’heure actuelle, vous pouvez faire baisser ce système de Dell de 918,99 $ à 663,99 $ avec le code promo EXTRA17.

APC UPS Battery Backup & Surge Protector 550VA / 330W BE550G (49,99 $)

Un onduleur peut être un équipement extrêmement important. En cas de panne de courant, cet appareil vous donnera le temps précieux dont vous avez besoin pour enregistrer votre travail et éteindre votre ordinateur correctement. Celui-ci est actuellement en vente sur Amazon, baissé de 79,99 $ à 49,99 $.

Alienware Aurora R8 Intel Core i5-9400 Bureau de jeu personnalisable à 6 cœurs avec GTX 1660 pour 788,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix courant 999,99 $) Dell New G5 Intel Core i5-9400 Desktop Gaming 6-core with GTX 1660Ti for 663,99 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 918,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec RTX 2060, SSD 512 Go pour 1286,49 $ chez Dell (utilisez le code: AWM15AFF1 et EXTRA17 – prix catalogue 1929,99 $) Dell XPS 8930 Intel Core i9-9900 8-Core Desktop personnalisable pour 871,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix courant 1178,99 $) Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop with 512GB SSD for 647,39 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 828,99 $) Alienware AW3420DW 34 ″ 3440 × 1440 120Hz IPS G-Sync Gaming Monitor incurvé pour 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix courant 1499,99 $) Moniteur de jeu Dell S2719DGF 27 ″ 2560 × 1440 1 ms FreeSync pour 273,89 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix courant 509,99 $) Aujourd’hui seulement: APC BE550G 550VA / 330W UPS batterie de secours et protection contre les surtensions pour 49,99 $ sur Amazon (prix courant 79,99 $) Aujourd’hui uniquement: APC PH6U4X32 6 prises WiFi Smart Plug Surge Protector Power Strip pour 34,99 $ sur Amazon (prix catalogue 59,99 $) Roku Streaming Stick + 4K Streaming Media Player pour 39 $ sur Amazon (prix catalogue 59 $) Echo Show 5 Smart Display 5,5 ″ + Caméra intelligente sans fil intérieure Wyze 1080p pour 69,99 $ chez Amazon (prix catalogue 89,99 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C425 Intel m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 299 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Téléviseur intelligent LED HDR UHD 4K UN65NU6900 4K 65 pouces pour 477,99 $ chez Walmart (prix courant 797,99 $)

