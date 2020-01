Offres ET: Microsoft Surface Pro 7 avec capot pour 769 $, Seagate FireCuda 2 To SSHD pour 59 $, Dell XPS 13 Intel Core i7 Laptop pour 849 $

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir la nouvelle tablette Surface Pro 7 de Microsoft avec plus de 200 $ à son prix de vente.

Tablette Microsoft Surface Pro 7 Intel Core i5 12,3 pouces avec 8 Go de RAM, SSD de 128 Go et cache de type (769,98 $)

La nouvelle tablette Surface Pro 7 de Microsoft comprend un processeur Intel Core i5 de 10e génération et 8 Go de RAM, ce qui lui confère d’excellentes performances pour une tablette. La tablette est également livrée avec un couvercle de type qui vous permet d’utiliser la tablette en tant que PC, et l’ensemble du système ne pèse que 1,7 livre. Amazon vend actuellement la Surface Pro 7, qui est passée de 1029,99 $ à seulement 769,98 $.

Seagate FireCuda SSD 2,5 pouces 2 To (59,99 $)

Le FireCuda SSHD de Seagate offre un compromis équilibré entre un disque dur et un SSD. Il contient une grande capacité de 2 To avec une puce NAND SSD de 8 Go. Ses performances en lecture / écriture ne peuvent pas rivaliser avec un SSD et accusent un retard de 210 Mo / s, mais les fichiers fréquemment consultés sont transférés sur la puce SSD et se chargeront donc beaucoup plus rapidement. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir ce lecteur d’Amazon réduit de 94,99 $ à 59,99 $.

Ordinateur portable Dell XPS 13 9380 Intel Core i7-8565U 13,3 pouces 1080p avec 8 Go de RAM LPDDR3 et 256 Go M.2 NVMe SSD (849,99 $)

Dell a conçu ce portable comme une solution haut de gamme pour le travail et les voyages. L’ordinateur portable à revêtement métallique comprend un processeur quadricœur Intel Core i7-8565U rapide et un écran 1080p. Selon Dell, ce système a également une excellente autonomie et peut durer jusqu’à 21 heures avec une seule charge. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès de Dell, passant de 1299,99 $ à 849,99 $ avec le code promo 50OFF699.

Offres

Offres en vedette

Microsoft Surface Pro 7 10e génération Intel Core i5 12,3 ″ 2736 × 1824 Tablet avec noir Type Cover pour 769,98 $ chez Amazon (prix catalogue 1029,99 $) Disque dur hybride SSD Seagate FireCuda Gaming 2 To 2,5 pouces SATA pour 59,99 $ sur Amazon (prix catalogue 94,99 $) Ordinateur portable Dell XPS 13 9380 Intel Core i7-8565U Quad-core 13,3 ″ 1080p pour 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 1299,99 $) Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop with 512GB SSD for 649,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 828,99 $) Ordinateur portable de jeu ASUS TUF AMD Ryzen 7 3750H Quad-Core 15,6 ″ 1080p avec GTX 1660Ti pour 749 $ chez Walmart (prix catalogue 1099 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15,6 ″ pour 319 $ chez Walmart (prix courant 499 $) Téléviseur intelligent HDR UHD Quantum 4K Vizio M556-G4 de 55 po pour 378 $ chez Walmart (prix catalogue 498 $) Dell XPS 8930 Intel Core i5-9400 Desktop Tower 6 cœurs avec NVIDIA GT 1030 pour 654,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 854,99 $) Alienware Aurora R8 Intel Core i7-9700K Bureau de jeu à 8 cœurs avec RTX 2080 SUPER, 16 Go de RAM, 1 To SSD pour 1514,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 2329,99 $) Téléviseur LED HDR Sceptre U750CV-U 4K UHD 75 ″ pour 649,99 $ chez Walmart (prix courant 1799,99 $) Casque HTC VIVE Cosmos VR pour 599,99 $ sur Amazon (prix catalogue 699,99 $) Abonnement Playstation Plus de 12 mois (livraison numérique) pour 44,99 $ sur Amazon (prix catalogue 59,99 $)

Remarque: des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous chez nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis:

Commencez une carrière en cybersécurité en 2020 pour moins de 50 $ aujourd’hui Vous pouvez lancer une carrière en gestion de projet avec cette formation à la certification PMP Offres ET: Inspiron 3671 Desktop pour 649 $, 20 $ de réduction TurboTax Deluxe, 70 pouces Element 4K Roku TV pour 499 $