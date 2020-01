Offres ET: Moniteur Dell 32 pouces 1080p pour 149 $, 15 $ de réduction sur le disque dur Seagate Expansion de 2 To, Arlo Pro 2 Kit de 4 caméras à seulement 400 $

Aujourd’hui, vous pouvez économiser 200 $ sur un grand écran Dell 1080p de 32 pouces, ce qui en fait une excellente affaire à seulement 149,99 $.

Moniteur IPS Dell D3218hn 32 pouces 1080p (149,99 $)

Si vous voulez un grand écran avec beaucoup d’espace de bureau, celui-ci peut être parfait pour vous. Ce moniteur mesure 32 pouces en diagonale et le panneau IPS interne offre une résolution native de 1080p. Dell vend généralement ces écrans pour 349,99 $, mais aujourd’hui, vous pouvez économiser 200 $ et les obtenir pour seulement 149,99 $.

Disque dur externe Seagate Portable 2 To (54,99 $)

Les disques durs externes comme celui-ci sont excellents pour sauvegarder vos fichiers afin d’éviter leur perte en cas de panne du disque dur. Aujourd’hui, Amazon propose ce disque de 69,99 $ à seulement 54,99 $.

Système de caméra sans fil Arlo Pro 2 1080p à 4 caméras (399,99 $)

Le système de sécurité Arlo Pro 2 comprend quatre caméras sans fil 1080p. Cela permet de surveiller stratégiquement les entrées de votre maison et de surveiller les intrus et toute autre activité suspecte. Actuellement, vous pouvez obtenir cet ensemble d’Amazon réduit de 649,99 $ à 399,99 $.

Offres en vedette

