Offres ET: nouvel iPad Pro maintenant disponible, Doom Eternal Out Tomorrow, Apple MacBook Air pour 999 $

Aujourd’hui, vous pouvez acheter le dernier iPad Pro d’Apple et précommander le Doom Eternal qui sortira bientôt sur PlayStation 4 et Xbox One.

Apple iPad Pro 11 pouces avec 128 Go de stockage (799,99 $)

L’iPad Pro nouvellement lancé d’Apple dispose d’un écran haute définition de 11 pouces avec le puissant processeur A12Z Bionic d’Apple et une batterie qui peut durer jusqu’à 10 heures. Vous pouvez acheter le vôtre dès aujourd’hui auprès de Best Buy pour seulement 799,99 $.

Doom Eternal (49,94 $)

Doom Eternal est la dernière entrée de la longue franchise Doom qui devrait vous renvoyer dans un monde bourré d’action de démons. Ce jeu sera lancé demain et peut être précommandé dès maintenant sur Amazon pour seulement 49,94 $.

Ordinateur portable Apple MacBook Air Intel Core i5 de 13 pouces avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD (999,99 $)

Le MacBook Air d’Apple a été conçu pour être exceptionnellement léger à 2,75 livres. Il dispose également d’un écran 2560 × 1600 de haute qualité, et Apple a construit le système en aluminium durable de la série 6000. Si vous souhaitez acheter l’un de ces systèmes avec le plus petit 256GBSSD, vous pouvez le faire baisser de 1299,00 $ à 999,99 $ chez Best Buy.

Offres en vedette

Nouvelle version: Nouvel ordinateur portable Apple MacBook Air 2020 modèle Intel 10e génération Core i3 13,3 ″ 2560 × 1600 pour 999,99 $ chez Best Buy

Le nouveau MacBook Air est désormais disponible sur commande. Selon la disponibilité et le stock, il devrait être expédié dans une semaine environ. Ce nouveau modèle comprend le nouveau Magic Keyboard, vu pour la première fois sur le MacBook Pro 16 pouces et une amélioration majeure par rapport au clavier du dernier modèle. Le modèle de base à partir de 999,99 $ comprend également le dernier processeur Intel i3 de 10e génération et un SSD de 256 Go, soit le double du stockage de départ du modèle précédent.

Le nouvel iPad Pro 11 pouces est également disponible en pré-commande, avec une date de sortie 3/25. Ce nouveau modèle comprend de nouvelles caméras pro 12MP Wide et 10MP Ultra Wide, ainsi que le tout nouveau scanner LIDAR pour la réalité augmentée. Il comprend également la dernière puce bionique A12Z et jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Out Tomorrow: DOOM Eternal (PS4, Xbox One) pour 49,94 $ sur Amazon (prix catalogue 59,99 $)

Économisez 10 $ sur le point d’être libéré DOOM Eternal, disponible pour PS4 et Xbox One à ce prix. Avec une copie numérique de DOOM 64 dans le pack Rip and Tear Pack, vous obtenez de la précommande, si vous pré-commandez spécifiquement auprès d’Amazon, vous obtenez un skin de contrôleur DOOM Eternal exclusif à Amazon.

Remarque: Des conditions générales s'appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d'informations.

