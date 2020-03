Offres ET: offres ordinateurs portables et tablettes: économisez sur Dell Inspiron, MacBook Pro, Asus VivoBook, etc.

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un nouvel ordinateur portable 2-en-1 de Dell qui comprend l’un des plus récents processeurs AMD Ryzen et un SSD d’un demi-téraoctet. Ou si vous voulez quelque chose d’un peu plus flashy, il y a aussi une grande remise sur un Apple MacBook Pro.

Écran Dell Inspiron 14 5485 AMD Ryzen 7 3700U 2-en-1 14 pouces IPS 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go M.2 NVMe SSD (499,98 $)

Cet ordinateur portable à un prix excellent est équipé d’un processeur quadricœur AMD rapide, d’un écran 1080p et d’un SSD NVMe d’un demi-téraoctet, le tout pour le bas prix de 499,98 $. Utilisez simplement le code promo LTINSP1452AFF à la caisse sur Dell.com pour faire baisser le prix de 929,98 $.

Ordinateur portable Apple MacBook Pro Intel Core i5 de 13 pouces avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD (1 499,99 $)

Le MacBook Pro recouvert d’aluminium d’Apple est doté d’un processeur Intel Core i5 bicœur fonctionnant à 2,4 GHz. Le système dispose également d’un iGPU Intel Iris Plus Graphics 655 intégré, qui est parmi les iGPU les plus puissants du marché aujourd’hui avec une puissance suffisante pour exécuter certains jeux modernes avec des paramètres bas. Actuellement, vous pouvez l’obtenir auprès d’Amazon, qui passe de 1799,00 $ à 1499,99 $.

Ordinateur portable Asus VivoBook 15 F512DA AMD Ryzen 3 3200U 15,6 pouces 1080p avec 4 Go de RAM DDR4 et 128 Go SSD M.2 NVMe (319,00 $)

Cet ordinateur économique est livré avec un processeur double cœur AMD Ryzen 3 3200U qui fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 3,5 GHz. L’ordinateur portable est également relativement léger à 3,5 livres et assez mince à 19,9 mm de hauteur. Bien que ce système soit conçu comme une solution à moindre coût, il est livré avec un ensemble de fonctionnalités solides comprenant un écran 1080p, un scanner d’empreintes digitales intégré et un port USB Type-C. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès de Walmart à un prix réduit de 399,00 $ à 319,00 $.

Offres en vedette

Ordinateur portable Dell Inspiron 14 5000 AMD Ryzen 7 3700U 14 ″ 1080p 2-en-1 tactile avec SSD 512 Go pour 499,98 $ chez Dell (utilisez le code: LTINSP1453AFF – prix catalogue 929,98 $) Apple Macbook Pro 13 pouces Intel Core i5 2,4 GHz Quad-core 13,3 ″ 2560 × 1600 Retina Laptop pour 1499 $ sur Amazon (prix catalogue 1799 $) Ordinateur portable ASUS VivoBook 15 AMD Ryzen 3 3200U Quad-Core 15,6 ″ 1080p pour 279 $ chez Walmart (prix courant 349 $) Sonnette vidéo Wi-Fi intelligente Google Nest Hello + Google Mini pour 199,99 $ sur PCMag Shop (utilisez le code: SAVE80 – prix courant 279,99 $) Ordinateur portable Dell Inspiron 15 5585 AMD Ryzen 7 3700U 15,6 ″ 1080p avec carte graphique Radeon RX Vega 10 pour 449,99 $ chez Dell (utilisez le code: LT15AMDAFF – prix catalogue 778,99 $) Dell XPS 8930 Intel Core i9-9900 8-Core Customizable Desktop for 871,49 $ chez Dell (utilisez le code: EXTRA17 – prix catalogue 1178,99 $) Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144Hz Gaming Laptop avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 512 Go SSD + 512 Go SSD pour 1399,99 $ chez Dell (utilisez le code: AW950OFF – prix catalogue 2349,99 $) Tablette 2 en 1 Intel Pixel Slate Intel 8e génération Core i7 12,3 ″ 3000 × 2000 de 16 Go avec 16 Go de RAM, 256 Go SSD + accessoire gratuit pour 899 $ sur Amazon (prix catalogue 1599 $) Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 AMD Ryzen 5 2500U Quad-Core 15,6 ″ 1080p avec Radeon RX 560X pour 479 $ chez Walmart (prix catalogue 649 $) Portable Dell Inspiron 13 7000 Intel Core i5-8265U 13,3 ″ 1080p 2-en-1 tactile pour 499,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTINSP137AFF – prix catalogue 849,99 $) Tablette Microsoft Surface Pro 7 Intel 10e génération Core i5 12,3 ″ 2736 × 1824 avec couvercle pour 781,89 $ sur Amazon (prix catalogue 1029,99 $) Processeur AMD Ryzen 9 3900X 12 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 419,99 $ sur Amazon (prix catalogue 499 $) Banque d’alimentation portable Anker PowerCore + 19000 PD hybride 19 200 mAh et concentrateur USB-C avec chargeur mural USB-C de 30 W pour 59,99 $ sur Amazon (Clip 60 $ Coupon – prix catalogue 119,99 $)

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: