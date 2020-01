Offres ET: Onduleur CyberPower 815W pour 99 $, Disque dur externe WD Elements 4 To à seulement 79 $, le plus bas prix sur les AirPod d’Apple

Aujourd’hui, vous seul pouvez économiser 35 $ sur l’un des onduleurs de CyberPower qui a suffisamment de puissance pour maintenir votre ordinateur en marche pendant une courte période en cas de panne de courant.

Onduleur LCD intelligent CyberPower CP1350AVRLCD 1350VA / 815W (99,95 $)

CyberPower a construit cet onduleur avec une capacité de 815W et 1350VA de puissance de batterie. Cela suffit pour alimenter la plupart des ordinateurs et, en cas de panne de courant, cela vous donnera le temps crucial dont vous avez besoin pour enregistrer votre travail et arrêter votre PC sans endommager votre système. En règle générale, ce modèle coûte 134,95 $, mais vous pouvez l’obtenir aujourd’hui pour 99,95 $ sur Amazon.

Disque dur externe Western Digital Elements 4 To USB 3.0 (79,99 $)

Ce lecteur vous permet de transporter environ 4 To de données dans un boîtier compact qui transfère les données relativement rapidement via USB 3.0. À l’heure actuelle, il est passé de 129,45 $ à 79,99 $ sur Amazon.

Apple AirPods avec étui de chargement (129,99 $)

Quelle meilleure façon de célébrer votre indépendance qu’avec une paire d’écouteurs de haute qualité pour bloquer les bruits extérieurs gênants et profiter de votre musique? Vous pouvez obtenir les AirPod d’Apple d’Amazon aujourd’hui à partir de 159,00 $ à 129,99 $.

