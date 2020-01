Offres ET: ordinateur portable AMD Ryzen 3 1080p de 14 pouces à seulement 199 $, 440 $ de réduction sur le bureau Dell Precision 3431 SFF, moniteur Onn 32 pouces 75 Hz 1080p seulement 89 $

Si vous recherchez un ordinateur portable moderne et abordable, ne cherchez pas plus loin. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un nouvel ordinateur portable avec un processeur AMD Ryzen 3 et un écran 1080p pour seulement 199 $.

Ordinateur portable Motile M141-SL AMD Ryzen 3 14 pouces 1080p avec 4 Go de RAM et 128 Go SSD (199,00 $)

Cet ordinateur portable bon marché dispose d’un processeur AMD Ryzen 3 de 2e génération et d’un écran 1080p de 14 pouces, tout à l’intérieur d’un ordinateur portable léger de 2,55 livres. Régulièrement, ces systèmes se vendent 599,00 $, mais en ce moment, vous pouvez en obtenir un pour le prix extrêmement bas de 199,00 $ de Walmart.

Ordinateur de bureau Dell Precision 3431 Intel Core i5-9500 SFF avec GPU Nvidia Quadro P400, 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go SSD SATA-III (719,00 $)

Dell a conçu ce système SFF avec une alimentation 80 Plus Platinum extrêmement efficace qui est jusqu’à 92% efficace. Le système dispose également d’un processeur capable et d’un GPU Nvidia Quadro P400 pour le travail GPGPU, ce qui rend ce système excellent pour les entreprises. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir ce système de Dell réduit de 1 159,34 $ à 719,00 $ avec le code promo SAVE35.

Écran ONN ONN20ML320H 32 pouces 1080p 75Hz (89,99 $)

Cet écran peu coûteux est relativement grand à 32 pouces en diagonale et a une résolution native de 1920 × 1080. L’écran a également un taux de rafraîchissement de 75 Hz, ce qui le rend légèrement meilleur pour les jeux que votre écran 1080p typique. À l’heure actuelle, ces étalages sont en vente chez Walmart, de 169,99 $ à 89,99 $.

Offres en vedette

