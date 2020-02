Offres ET: ordinateur portable de jeu MSI GL65 seulement 1019 $, 350 $ de rabais Inspiron 14 5000, 5 To WD My Passport 99 $ seulement

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un nouvel ordinateur portable 2-en-1 de Dell qui comprend l’un des plus récents processeurs AMD Ryzen et un SSD d’un demi-téraoctet. Ou si vous voulez quelque chose avec un peu plus de puissance, il y a aussi une grande remise sur un ordinateur portable de jeu MSI.

Écran Dell Inspiron 14 5485 AMD Ryzen 7 3700U 2-en-1 14 pouces IPS 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go M.2 NVMe SSD (499,99 $)

Cet ordinateur portable à un prix excellent est équipé d’un processeur quadricœur AMD rapide, d’un écran 1080p et d’un SSD NVMe d’un demi-téraoctet, le tout pour le bas prix de 499,99 $. Utilisez simplement le code promo LTINSP1452AFF à la caisse sur Dell.com pour faire baisser le prix de 849,99 $.

Ordinateur portable de jeu MSI GL65 9SDK-026 Intel Core i7-9750H 1080p 15,6 pouces avec GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, 32 Go de RAM DDR4 et SSD NVMe 512 Go (1019,99 $)

MSI a conçu ce puissant ordinateur portable de jeu avec un processeur et un processeur graphique rapides. Ce matériel est plus que capable de piloter de nouveaux jeux avec des paramètres maximaux sur l’écran 1080p du portable. Le système dispose également de 32 Go de RAM et d’un SSD NVMe de 512 Go, ce qui devrait contribuer à augmenter les temps de chargement afin que vous ne soyez pas coincé à attendre. Pour une durée limitée, Walmart offre ce système à prix réduit de 1 599,00 $ à 1 019,99 $.

Disque dur externe My Passport de 5 To de Western Digital (99,99 $)

Ce disque externe peut stocker jusqu’à 5 To de données avec protection par mot de passe et cryptage matériel AES 256 bits. Le lecteur a également un boîtier métallique durable, et vous pouvez le faire acheter auprès d’Amazon à un prix réduit de 149,99 $ à 99,99 $.

