Offres ET: ordinateur portable Dell XPS 13 Intel Core i5 avec écran tactile 4K 849 $, Amazon Fire HD 10 pour 99 $, 250 $ de réduction sur Roomba 960

Si l’ordinateur portable Dell haut de gamme que nous avons présenté vendredi a suscité un vif intérêt, mais était un peu en dehors de votre fourchette de prix, alors vous allez adorer la meilleure offre d’aujourd’hui. Cet ordinateur portable similaire dispose de la même qualité de construction premium et d’un écran tactile 4K haut de gamme, le tout pour le prix bas de 849,99 $.

Ordinateur portable Dell XPS 13 9380 Intel Core i5-8265U à écran tactile 4K de 13,3 pouces avec 8 Go de RAM LPDDR3 et 256 Go de SSD M.2 NVMe (849,99 $)

Cet ordinateur portable haut de gamme de qualité moyenne doté d’un processeur quadricœur Intel Core i5-8265U et d’un écran tactile 4K. Selon Dell, ce système a également une excellente autonomie et peut durer jusqu’à 21 heures avec une seule charge. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès de Dell à un prix réduit de 1 568,99 $ à 849,99 $ avec un code promo LTXPS133AFF.

Tablette Amazon Fire HD 10 10,1 pouces 32 Go (99,99 $)

La tablette Fire HD 10 d’Amazon dispose d’un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1920 × 1200, parfait pour regarder des vidéos. La tablette a également une autonomie de 10 heures et un processeur quad-core. À l’heure actuelle, il est passé d’Amazon de 149,99 $ à 99,99 $.

Aspirateur iRobot Roomba modèle 960 avec connectivité Wi-Fi (399,00 $)

Cet aspirateur robot intelligent est là pour vous faciliter la vie à la maison. Il a une puissance suffisante pour nettoyer les dégâts difficiles tels que les poils d’animaux, et il prend en charge un programme de navigation intelligent qui lui permet de travailler avec soin dans votre maison. Il prend également en charge les commandes vocales Alexa et peut être contrôlé via votre smartphone. À l’heure actuelle, vous pouvez le faire passer de 649,99 $ à 399,00 $ sur Amazon.

Support de téléphone pour voiture iPow (13,50 $)

Ce support de voiture abordable est compatible avec pratiquement tous les smartphones et peut rendre l’utilisation de votre téléphone pour la musique et la navigation GPS dans la voiture un jeu d’enfant. Pour un temps limité, vous pouvez l’obtenir à prix réduit de 19,99 $ à 13,50 $ avec un coupon cliquable.

