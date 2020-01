Offres ET: prix du Black Friday sur le Roomba 675 et le Fire HD 8, SSD Crucial MX500 2 To seulement 200 $

Le Roomba 675 d’iRobot est l’un des aspirateurs robots les plus vendus sur le marché qui offre une aspiration puissante et une interface de smartphone facile à utiliser. Mieux encore, vous pouvez l’obtenir maintenant pour 199 $, ce qui correspond à l’excellent prix que nous avons vu sur cet aspirateur le Black Friday.

Aspirateur robot iRobot Roomba 675 Wi-Fi avec support Alexa (199,00 $)

Le Roomba 675 offre des performances solides à un prix qui ne fera pas sauter la banque. Il utilise un système de nettoyage en trois étapes pour nettoyer en profondeur vos sols lors de sa navigation dans votre maison. Il dispose également d’une batterie qui peut durer jusqu’à 90 minutes, après quoi le robot revient automatiquement à sa station de charge. Vous pouvez en obtenir un sur Amazon dès 299,99 $ à 199,99 $.

Tablette Amazon Fire HD 8 8 pouces 16 Go (49,99 $)

La tablette Fire HD 8 d’Amazon dispose d’un écran de 8 pouces avec une résolution de 1 280 × 800 qui convient pour regarder des vidéos HD. La tablette dispose également de 1,5 Go de RAM, d’un processeur quadricœur à 1,3 GHz et de 16 Go d’espace de stockage. Il dispose également d’une batterie conçue pour durer jusqu’à 10 heures avec une seule charge. À l’heure actuelle, il est réduit d’Amazon de 79,99 $ à 49,99 $, ce qui est le même prix qu’il a coûté le Black Friday.

SSD Crucial MX500 2 To 3D NAND 2,5 pouces (199,99 $)

Le SSD MX500 2 To de Crucial a été conçu à l’aide de la NAND 3D capable de stocker de nombreuses informations et de transférer des données à des vitesses allant jusqu’à 560 Mo / s. Amazon le propose actuellement en baisse de 229,99 $ à 199,99 $.

Offres en vedette

