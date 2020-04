Offres ET: prix le plus bas sur l’Apple Watch Series 5, mini bundle DJI Mavic maintenant disponible, Inspiron 14 5000 seulement 675 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Être enfermé à l’intérieur peut être un inconvénient. Mais avec de nouveaux jouets technologiques avec lesquels jouer, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vous amuser aussi à l’intérieur. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir la montre Apple Series 5 pour seulement 349,00 $, ce qui est l’un des prix les plus bas que nous ayons vus à ce jour. Vous pouvez également économiser des centaines sur un nouveau drone pour explorer le monde extérieur depuis la sécurité de votre maison.

Apple Watch Series 5 GPS 40 mm (349,00 $)

La toute dernière montre connectée d’Apple est la première de la société à proposer un écran toujours allumé, qui reste allumé et fournit des informations à l’écran pendant toute la durée de fonctionnement de la montre. Comme le modèle de l’année dernière, la nouvelle Watch Series 5 offre jusqu’à 18 heures d’autonomie sur une seule charge. Pour une durée limitée, vous pouvez en obtenir un auprès de Best Buy, qui passe de 399,99 $ à 349,00 $.

Ensemble combiné DJI Mavic Mini Fly More et accessoires (499,00 $)

Il est dangereux de sortir en ce moment, mais avec un drone, vous êtes libre d’explorer le monde extérieur sans risquer de contracter un coronavirus. Ce drone dispose d’une caméra quad HD de haute qualité. Et il est livré avec des tonnes d’accessoires supplémentaires, y compris une carte SD de 64 Go, un kit de nettoyage et un sac pour transporter et stocker le drone et l’équipement. En ce moment, vous pouvez vous le procurer auprès d’Adorama, de 796,29 $ à 499,00 $.

Ordinateur portable Dell Inspiron 14 5493 Intel Core i7-1065G7 1080p 14 pouces avec carte graphique Intel Iris Plus, 8 Go de RAM et SSD M.2 NVMe 512 Go (675,00 $)

Équipé d’un puissant processeur Intel Core i7 et de 8 Go de RAM, ce système offre de solides performances multitâche. Il devrait également être en mesure d’exécuter certains jeux raisonnablement bien grâce au processeur graphique Iris Plus intégré. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir ce portable Dell de 799,99 $ à 675,00 $ avec le code promo 50OFF699.

Offres en vedette

Montre connectée GPS Apple Watch Series 5 40 mm pour 349 $ (44 mm pour 379 $) chez Best Buy (prix catalogue 399 $) Livraison maintenant: Drone pliable DJI Mavic Mini Fly More Combo avec caméra 2,7K et télécommande + accessoires bonus pour 499 $ chez Adorama (prix courant 796,29 $) 20 $ de baisse de prix: Dell New Inspiron 14 5000 Intel 10e génération Core i7-1065G7 Quad-core 14 ″ 1080p Laptop avec 512 Go SSD pour 675 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 799,99 $) Fitbit Charge 4 GPS Fitness Tracker + DEUX 9,99 $ Articles de remplissage pour 118,97 $ chez Verizon Wireless (30% de réduction sur 3 articles, ajoutez 2 articles 9,99 $ au panier – prix catalogue 149,99 $) 2 mois d’abonnement numérique tous accès pour 1 $ à Wall Street Journal Disque dur externe portable USB 3.0 Seagate Expansion 2 To pour 55,99 $ à Adorama (prix catalogue 70,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 R1 Intel Core i7-8750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144Hz avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1749,99 $ chez Dell (prix courant 2263,98 $) Baisse de prix de 40 $: Ordinateur portable Acer Aspire 5 Intel Core i7-8565U quadricœur 14 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 529 $ chez Walmart (prix courant 625 $) Ordinateur portable tactile Lenovo ThinkPad X280 Intel Core i5-8350U quadricœur 12,5 ″ 1080p tactile pour 806,55 $ chez Lenovo (utilisez le code: EXTRAFIVE – prix catalogue 2079 $) Lenovo ThinkVision P44w-10 43,4 ″ 3840 × 1200 32:10 VA Curved HDR Monitor for 863,55 $ chez Lenovo (utilisez le code: MONITOREXTRA5 – prix courant 1299 $) Aspirateur robot Ecovacs Deebot N79W + pour 169,99 $ chez Woot (prix courant 299 $) Casque supra-auriculaire sans fil Bluetooth JBL Duet BT pour 29,99 $ à JBL (prix courant 149,95 $) Caméra d’action GoPro Fusion à 360 degrés pour 199 $ chez B&H Photo Video (prix courant 599 $) Multi-cuisinière numérique en acier inoxydable 8-Qt d’Insignia NS-MC80SS9 pour 39,99 $ chez Best Buy (prix courant 119,99 $)

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: