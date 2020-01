Offres ET: Prix le plus bas sur un téléviseur 4K Vizio série M de 55 pouces, 350 $ de réduction sur le XPS 15 avec écran OLED 4K, Roborock S5 pour 399 $

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le téléviseur Quantum M556-G4 4K de 55 pouces de Vizio au prix le plus bas que nous ayons jamais vu.

Téléviseur intelligent Vizio M556-G4 4K HDR de 55 pouces (358,00 $)

Le téléviseur M556-G4 de Vizio utilise la technologie LED quantique et HDR pour fournir des couleurs et une qualité d’image supérieures. Ce modèle est également livré avec un Chromecast intégré qui facilite la diffusion de contenu à partir de votre téléphone ou d’autres appareils. Actuellement, vous pouvez en obtenir un chez Walmart, qui passe de 498,00 $ à 358,00 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu à ce jour sur ce modèle.

Ordinateur portable Dell XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 15,6 pouces 4K OLED avec Nvidia GeForce GTX 1650, 16 Go de RAM DDR4 et 256 Go M.2 NVMe SSD (1 549,99 $)

Cette version du portable XPS 15 de Dell comprend un écran OLED 4K bord à bord de haute qualité avec une prise en charge à 100% de la gamme de couleurs DCI-P3. Cela le rend bien adapté à l’édition d’images numériques. Le système offre également d’excellentes spécifications et devrait bien fonctionner pendant les jeux. Actuellement, vous pouvez l’obtenir auprès de Dell, qui passe de 1 899,99 $ à 1 549,99 $.

Aspirateur robotique Wi-Fi Roborock S5 (399,99 $)

Cet aspirateur robot haute puissance a une puissance d’aspiration de 2000 Pa et une grande batterie de 5200 mAh qui lui permet de fonctionner jusqu’à 150 minutes avec une seule charge. Le Roborock S5 prend également en charge le Wi-Fi et peut être contrôlé à l’aide d’une application pour smartphone et de commandes vocales Alexa. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès d’Amazon, qui passe de 599,99 $ à 399,99 $.

20 $ de baisse de prix: 55 ″ Vizio M556-G4 Série M Quantum 4K UHD HDR Smart TV pour 358 $ chez Walmart (prix catalogue 498 $) 50 $ de baisse de prix: Dell Nouveau XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 6-Core 15,6 ″ 4K OLED Laptop avec GTX 1650, 16 Go de RAM pour 1549,99 $ chez Dell (utilisez le code: 200OFF1599 – prix catalogue 1899,99 $) 65 ″ TCL 65S525 Série 5 4K UHD Dolby Vision HDR Roku Smart TV pour 450,59 $ sur Amazon (Clip 79,50 $ – prix de liste 1199,99 $) Moniteur Dell SE2717HR 27 ″ 1080p FreeSync IPS rétroéclairé par LED pour 129,99 $ sur PCMag Shop (prix catalogue 189,99 $) Ordinateur portable Microsoft Surface Laptop 3 Intel Core i5-1035G7 Quad-core 13,5 ″ 2556 × 1504 Touch Laptop for 999,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1299 $) Dell XPS 13 9380 Intel Core i7-8565U Quad-core 13,3 ″ 4K Touch Laptop avec 16 Go de RAM, 2 To SSD pour 1399,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS132AFF – prix courant 2368,99 $) Apple iPad 9.7 ″ 128 Go WiFi + 4G Cellular Tablet (6e génération) pour 349 $ chez Walmart (prix courant 559 $) Alienware Nouveau m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz pour ordinateur portable de jeu avec RTX 2060, 16 Go de RAM pour 1499,99 $ chez Dell (utilisez le code: AW15AFF – prix catalogue 1929,99 $) Dell Vostro 3000 Intel Core i5-9400 6 cœurs Win10 Pro Desktop pour 529 $ à Dell (prix catalogue 927,14 $) 65 ″ Sony XBR65X900F Bravia 4K UHD HDR 120Hz natif Smart TV Android pour 1098 $ chez Walmart (prix catalogue 2198 $) ASUS ROG SWIFT PG348Q 34 ″ 3440 × 1440 Moniteur de jeu IPS incurvé G-Sync pour 599,99 $ sur Amazon (prix catalogue 999 $) Aspirateur robot et vadrouille Roborock S5 2000Pa Smart WiFi pour 399,99 $ sur Amazon (prix courant 599,99 $) Anker SoundCore Mini haut-parleur sans fil Bluetooth pour 16,99 $ sur Amazon (prix catalogue 29,99 $)

