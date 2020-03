Offres ET: Samsung Galaxy S20 demain, Lenovo IdeaPad S340 seulement 320 $, téléviseur Vizio 4K 50 pouces + carte-cadeau Dell de 100 $ à seulement 290 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le nouveau smartphone phare de Samsung, le Galaxy S20, sera officiellement lancé demain le 6 mars. Précommandez maintenant et vous pouvez être parmi les premiers à découvrir ce nouvel appareil mobile à la pointe de la technologie et obtenir quelques cadeaux gratuits pour démarrer.

Samsung Galaxy S20 5G 128 Go Smartphone débloqué + Galaxy Buds & Duo Pad (999,99 $)

Le nouveau smartphone Galaxy S20 de Samsung présente plusieurs avancées par rapport à son prédécesseur, notamment un appareil photo 108MP haut de gamme avec un puissant zoom 100x. Ajoutez à cela la prise en charge du réseau 5G et un luxueux écran AMOLED de 3200 × 1440 et les avantages du Galaxy S20 sont mis en évidence. Le téléphone sera officiellement lancé demain, mais vous pouvez le pré-commander dès aujourd’hui auprès d’Amazon et obtenir un ensemble gratuit d’écouteurs Galaxy Buds de Samsung et une station de charge sans fil gratuite Samsung Duo.

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad S340 Intel Core i3-8145U de 15,6 pouces avec 8 Go de RAM et SSD de 128 Go (319,99 $)

Cet ordinateur portable peu coûteux avec son processeur double cœur et 8 Go de RAM offre des performances solides pour les tâches quotidiennes de la maison comme la navigation Web et les travaux scolaires. Lenovo affirme que ce système devrait également durer jusqu’à 8,5 heures sur une seule charge. À l’heure actuelle, il est passé de 449,00 $ à 319,99 $ chez Walmart.

Téléviseur intelligent Vizio V505-G9 4K HDR de 50 pouces + carte Dell eGift de 100 $ (289,99 $)

Ce téléviseur 4K bon marché ne coûte que 289,99 $ de Dell et il est livré avec une carte Dell eGift de 100 $, ce qui en fait une offre incroyable. Ne confondez pas le bas prix de ce téléviseur avec un manque de fonctionnalités, car il prend en charge le HDR et peut diffuser du contenu à partir de nombreuses sources, tout comme la concurrence plus chère. Vizio a également ajouté des commandes vocales intégrées à ce téléviseur, ce qui vous permet de le contrôler sans avoir besoin d’une télécommande.

Offres en vedette

Ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i3-8145U bicœur 15,6 pouces pour 319,99 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Téléviseur intelligent DEL HDR Vizio V505-G9 4K de 50 po + carte-cadeau Dell de 100 $ pour 289,99 $ chez Dell (prix catalogue 359,99 $) Out Tomorrow: Précommandez Samsung Galaxy S20 128GB 5G Smartphone déverrouillé + Samsung Galaxy Buds + Station de charge sans fil Samsung Duo pour 999,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1159,86 $) Out Tomorrow: Précommandez Samsung Galaxy S20 + Smartphone débloqué 5 Go 128 Go + Samsung Galaxy Buds + Station de charge sans fil Samsung Duo pour 1199,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1359,86 $) Out Tomorrow: Précommandez le smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 Ultra 128 Go 5G + Samsung Galaxy Buds + station de charge sans fil Samsung Duo pour 1399,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1559,86 $) Téléviseur intelligent UHD HDR Quantum 4K V65 M658-G1 de 65 pouces + carte-cadeau Dell de 200 $ pour 649,99 $ chez Dell (prix catalogue 999,99 $) Dell Vostro Small 3470 Intel Core i5-9400 Desktop 6 cœurs pour 529 $ chez Dell (prix catalogue 927,14 $) Ordinateur de bureau 6 cœurs Dell Vostro 5000 Intel Core i5-9400 pour 599 $ chez Dell (prix catalogue 998,57 $) eufy Security eufyCam E 1080p Wireless Camera System System 2 Cam Kit for 239,99 $ sur Amazon (Clip de 15 $ – prix catalogue 299,99 $) Écouteurs sans fil Powerbeats3 avec puce Apple W1 pour 69,99 $ sur Amazon (prix catalogue 199,95 $) Téléviseur intelligent HDR LG 75UM7570PUD 4K 75 ″ + Carte-cadeau Dell de 250 $ pour 999 $ chez Dell (prix courant 1599 $) Sonnette vidéo Wi-Fi eufy Security 2560 × 1920 + carillon sans fil pour 107,99 $ sur Amazon (Clip de 20 $ et code d’utilisation: DBSDCD77 – prix courant 159,99 $) Bose Solo 5 TV Sound System Soundbar for 179 $ chez Walmart (prix courant 249 $) Routeur sans fil TP-Link Archer AX1500 WiFi 6 double bande pour 69,99 $ chez Walmart (prix courant 79,99 $) Support de chargeur sans fil Anker PowerWave 10W certifié Qi pour 11,99 $ sur Amazon (utilisez le code: AK2524SD – prix de liste de 18,99 $)

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

