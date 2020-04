Offres ET: survolez le verrouillage avec un ensemble de mini-drones DJI Mavic pour seulement 499 $

En raison du dangereux virus COVID-19, les villes et les États du pays émettent des ordonnances de refuge sur place dans l’espoir de stopper la propagation de cette maladie hautement contagieuse. Être enfermé toute la journée peut être ennuyeux, mais cela ne doit pas l’être si vous avez quelque chose d’amusant à jouer, comme un nouveau drone. Pour un temps limité, vous pouvez obtenir un DJI Mavic Mini avec un ensemble d’accessoires pour seulement 499,00 $.

Ensemble combiné DJI Mavic Mini Fly More et accessoires (499,00 $)

Le DJI Mavic Mini compact dispose d’un appareil photo 12MP pour enregistrer des vidéos haute définition, et le drone vole jusqu’à 30 minutes sur une seule charge. Cela vous donne beaucoup de temps pour explorer sans vous soucier du drone qui tombe soudainement en panne de courant.

Le pack d’accessoires fourni avec ce drone comprend plusieurs articles utiles, y compris une mallette de transport pour le drone et un kit de nettoyage et d’entretien pour aider à garder le drone en excellent état de fonctionnement. Vous recevrez également trois batteries pour le drone, ce qui prolonge vos 30 minutes de vol jusqu’à une heure et demie – avec des atterrissages périodiques pour échanger les batteries, bien sûr. Une carte microSDXC de 64 Go est également incluse avec le pack pour enregistrer des séquences vidéo.

À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir le DJI Mavic Mini avec le pack d’accessoires d’Adorama à un prix réduit de 796,29 $ à un prix exceptionnel de 499,00 $. Cette offre ne devrait pas durer longtemps, alors commandez le drone DJI Mavic Mini aujourd’hui et commencez à profiter du grand air dans la sécurité de votre propre maison.

