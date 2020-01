Offres ET: Téléviseur 4K Vizio Quantum 65 pouces + Carte-cadeau Dell de 300 $ pour 1269 $, 20% de réduction sur Blink XT2, jusqu’à 30% de réduction sur les ordinateurs et moniteurs Acer

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un téléviseur 4K extrêmement haut de gamme avec près de 1000 $ à son prix.

Téléviseur intelligent Vizio PX65-G1 Quantum X 4K HDR de 65 pouces + Carte-cadeau Dell de 300 $ (1269,99 $)

Vizio a construit ce téléviseur en utilisant un rétro-éclairage complet qui peut atténuer 384 sections de l’écran indépendamment pour améliorer le contraste et réduire les saignements de lumière. Ce modèle comprend également un processeur octa-core, un Chromecast intégré et la prise en charge des commandes vocales mains libres. Ce téléviseur est généralement assez cher à 2199,99 $, mais vous pouvez actuellement le faire payer par Dell à seulement 1269,99 $. Pour un temps limité, vous pouvez également recevoir une carte-cadeau Dell gratuite de 300 $ avec votre achat, ce qui fait de ce téléviseur une offre exceptionnelle.

Caméra de sécurité intelligente extérieure / intérieure Blink XT2 – Kit de 2 caméras (139,99 $)

Dans ce kit, vous obtenez deux des caméras XT2 de Blink qui ont été conçues pour fonctionner à l’intérieur et à l’extérieur dans toutes les conditions météorologiques. Les caméras offrent également une autonomie exceptionnelle et peuvent durer jusqu’à deux ans avec une seule charge. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir cet ensemble d’Amazon réduit de 179,99 $ à 139,99 $.

Moniteur Acer GN246HL Bbid 24 pouces 1080p 144Hz (129,99 $)

Cet affichage est destiné aux joueurs qui souhaitent un taux de rafraîchissement élevé pour les aider à prendre l’avantage sur la concurrence. L’écran de 24 pouces 1080p peut fonctionner jusqu’à 144 Hz et a un temps de réponse rapide de 1 ms. Pour atteindre ce taux de rafraîchissement élevé, Acer a cependant été obligé d’utiliser un panneau TN, ce qui signifie que les angles de vision de l’écran sont quelque peu limités. Actuellement, vous pouvez obtenir ces écrans d’Amazon à un prix réduit de 199,99 $ à 129,99 $.

Offres en vedette

